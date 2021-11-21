Додано: Нед 21 лис, 2021 20:23

Hotab написав: посчитайте мне СВС и недожитое количество лет для 61-летнего человека. посчитайте мне СВС и недожитое количество лет для 61-летнего человека.

Я ж казав що важко пояснити школяру - те що вчать на третьому курсі вишу..1 СВС- вік смерті конкретної людини -рахувати не треба, це те що вже відбулось і ми це просто фіксуємоПомерла людина в 61 рік...значить її вік смерті 61 рік2 Вік смерті в групі 61 рік...також рахувати не треба...можна рахувати кількість смертей в групі 61 рік..але у всіх хто помер в 61 рік ( у всієї групи) свс буде 61 рік3 А от тепер третєЄ кілька варіантів визначення середнього віку смертіСВС по Державі в році=( к-сть нещасних випадків *СВС нещасних випадків+к-сть онко*свс онко.....грип+ковід+серце....)/загальну кількість смертейабоСВС по державі =( к-сть в групі1 * середній вік групи1+кількість в групі2*свс групи2+......кількість в групі100-свс групи 100)/загальну кількістьЦе ясно?Так отв групі 60+ - 90% смертей від хворобв групі 60+ - 82% смертей від ковіду, ковід хвороба, яка на якусь величину зменшує тривалість життя тої людини яка ще могла жити)До речіМожк зробити так як рекомендував уапрофіВ мене є розбивка по віковим групам за 2020, є розбивка по віковим групам від ковіду за 2020...можу порахувати три колонкисередній від усіхсередній від усіх причин за мінусом ковідасередній від ковід - тут рахувати не треба бо вже є 73,87 рокуЄдина проблема в 2020 було мало смертей від ковіда в порівнянні з загальною кількістю смертей.Також можу уточнити розрахунок по групі 0-40, треба взяти смерті які не відносяться до хвороб ( а саме нещасні випадки,ДТП,потонули,згоріли, травматизм, дитячу смертність першого року...перерахувати їх на групу 0-40 і порівняти групу 0-40 по загальній кількості мінус нещасні випадки..думаю цифра суттєво зміниться.