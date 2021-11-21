Дійсно. Ковід на канікулах, надлишкова смертність є. Медицини нема. Все сходиться. Так в кого логіка на канікулах?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 20:06
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:08
Сложно делать выводы.
Саму статью не видно, только аннотацию.
Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она.
Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие.
История с BLM, например - чисто американская.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ще раз
В науці вважається правильним
1 Спочатку гіпотеза
2 Потім формули/алгоритми опису цієї гіпотези
3 Потім перевірка формулів/алгоритмів на прикладі реально отриманих результатів еспериментів по перевірці гіпотези
Я пункт 3 - пройшов
1 Дейтройт з хотабом заявляли що не можна рахувати спочатку по 10 річним відрізкам, потім по 5-річним відрізкам і вимагали перерахунок по однорічним.... - я це зробив і отримав результат 99,78% точність перерахунку пятирічного відрізку по однорічним
2 Хотаб з дейтройтом заявляли що мій алгоритм розрахунку не вірний і взагалі термін не використовуєтьс... - я пройшов і це
Результати розрахунків по 5-річним відрізкам летальності для 30 років з 1991 по 2020 - показав що моя точність розрахунку відповідає Держкомстатівській а термін середній вік смерті використовується Національною Академією Наук і наші ( мої з академією) розрахунки співпадають...
3 Навіщо мені маючи точність в 99% використовувати інший алгоритм розрахунку?
Якщо Ви вважаєте що він точніший і правильніший - я ж не проти..вперед.
З іншого боку
Коли я вивів 3,88 року...то написав - це вже для мене пройдений етап, нічого нового в цій царині я не отримаю..тому зараз мене цікавить інше
А саме як розподіляються по віковим групам летальні випадки між вакцинованими і не вакцинованими по всім причинам.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Я правильно понял, что предложил по году и слился?? Не стыдно перед своими адептами?))))
Цифры не будет. Вы в бан уходите?)
Я что-то прозевал? СВС и недожитые годы для 61-леинего, пожалуйста)))
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:23
Я ж казав що важко пояснити школяру - те що вчать на третьому курсі вишу..
1 СВС- вік смерті конкретної людини -рахувати не треба, це те що вже відбулось і ми це просто фіксуємо
Померла людина в 61 рік...значить її вік смерті 61 рік
2 Вік смерті в групі 61 рік...також рахувати не треба...можна рахувати кількість смертей в групі 61 рік..але у всіх хто помер в 61 рік ( у всієї групи) свс буде 61 рік
3 А от тепер третє
Є кілька варіантів визначення середнього віку смерті
СВС по Державі в році=( к-сть нещасних випадків *СВС нещасних випадків+к-сть онко*свс онко.....грип+ковід+серце....)/загальну кількість смертей
або
СВС по державі =( к-сть в групі1 * середній вік групи1+кількість в групі2*свс групи2+......кількість в групі100-свс групи 100)/загальну кількість
Це ясно?
Так от
в групі 60+ - 90% смертей від хвороб
в групі 60+ - 82% смертей від ковіду, ковід хвороба, яка на якусь величину зменшує тривалість життя тої людини яка ще могла жити)
До речі
Можк зробити так як рекомендував уапрофі
В мене є розбивка по віковим групам за 2020, є розбивка по віковим групам від ковіду за 2020...можу порахувати три колонки
середній від усіх
середній від усіх причин за мінусом ковіда
середній від ковід - тут рахувати не треба бо вже є 73,87 року
Єдина проблема в 2020 було мало смертей від ковіда в порівнянні з загальною кількістю смертей.
Також можу уточнити розрахунок по групі 0-40, треба взяти смерті які не відносяться до хвороб ( а саме нещасні випадки,ДТП,потонули,згоріли, травматизм, дитячу смертність першого року...перерахувати їх на групу 0-40 і порівняти групу 0-40 по загальній кількості мінус нещасні випадки..думаю цифра суттєво зміниться.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:27
Тролиш парніша?
І не соромно?
1 Я тобі перерахував по року-які претензії
2 Я не Господь Бог і не можу розрахувати ймовірність сферичного коня у вакумі.
Ймовірність того що ти загробиш ці сторінки - можу...80%
Ймовірність твоєї смерті - не можу.
3 Ймовірність того , що в 2021 році виявиться що середній вік смерті від ковіду = 73,8 року+/- 0,2 роки - можу
А ймовірність смерті твоєї подруги від сифілісу яким ти її нагородиш - не можу.
Це хоч ясно.
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:32
Будівельник, я звісно розраховував, що ти будеш зливатися, як зазвичай.
Але ж не так нахабно...
Невже ти не розумієш, що пробив дно дна.
Опонент максимально коректно відповідав на твою ж пропозицію.
Що ти твориш...
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:35
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Надо не одного, а всех 61-летних. Можно 61-62 группу.
Будет??
На счёт сифилисов - я уже понял, что вы выбрали способ самозабаниться - с помощью модераторов))
Ну в общем вы поняли, пластинка одна и та же. Ни для года, ни для двух не способен посчитать))
Зачем было пари предлагать??
Пора баниться Будивельнык))
Самое время. Ни для одной группы, шириной один год, или два года, вы цифру не дали. И не дадите, да?))
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:47
Re: Эпидемия коронавируса в мире
і шо?
подивись дві сторінки назад
в 2020році є в групі ___________ковід
60 _______ 10 050
61 _______10 426
62 _______11 101
63 _______ 11 101
64 _______ 11 398 ______________60-64______5624( на 31-12-2020)
І що рахувати далі?
То що ти шукаєш?
пятий куток чи чорну кішку?
1 В мене дуже тупить тільки фінанс уа, всі інші відкриваються миттєво- хто знає як перевірити чи є передмодерація повідомлень
2 Я спостерігаю цілеспрямовану атаку двох флудерів.
Мені цікаво - крім трійці хотаб-дейтрот і примкнувший до них лад
всі інші також вважають що я привів фігню і просто займаю їх час
3 В мене питання до модераторів
Ну забаните ви мене ще 10 разів..
залишитесь з флудерами..я розумію що з ними простіше - що з хворих і дурних взяти крім аналізів, та й то поганих...
Вам клоака навіщо? навіть у випадку коли ви цими ніками керуєте?
легше стає що насмерділи і витіснили того хто ще має власну думку?
Додано: Нед 21 лис, 2021 20:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
перших 4 хв. - є домовленість на рівні глобальних еліт, що лавочка ковіда закриється, і буде просто як "грип з ускладненнями"
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