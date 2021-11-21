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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:І що рахувати далі?

Почему вы у меня спрашиваете "що рахувати далі?"
Я сказал что: СВС и недожитые годы для группы 61-62. То,что вы умеете лучше всего , с точностью 99.2%)))
Вы будете писать что угодно, кроме того, что вас попросили?
Зачем вы предлагали??

  budivelnik написав:2 Я спостерігаю цілеспрямовану атаку двох флудерів.

Пане, вы сами в своей хамской манере предложили пари. Сейчас вы не даёте цифру. Вы пишете простыни на полсираницв, которые никто не читает, кроме цифр, которые просят . Так где атака?? Может вы просто извиваетесь,как уж, поймавшись на лжи?
Почему в вас не осталось ничего мужского, чтобы признать ошибку?? Почему вы не в состоянии выполнить свое обещание и уйти? Почему вы заставляете банить вас модераторов,вы же хотели это сделать добровольно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Я сказал что: СВС и недожитые годы для группы 61-61.
В групі 61-61
СВС=61
Недожитих=0, бо померли
Що ще рахувати
ковідних
СВС для ковідного=61
недожитого =0, бо помер
різниця між СВС простого померлого в 61 і ковідного померлого в 61=0
Висновок
Ковід страшенна хвороба і краде відразу все, не залишаючи ні секунди на життя далі.
А от якби той хто дожив до 61 не помер ще 20 років і дожив би до 81... але при цьому в 61 помер би від ковіду..то вийде 20 недожив.

ПС
Тим хто це читає - я ввімкнув хотаба і даю відповіді на тільки йому зрозумілій мові.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:СВС=61
  budivelnik написав:СВС для ковідного=61

А как же точность 99%??
Где у нас делись знаки после запятой?))


Сложно для одного года - давайте для двух. 61-62 года
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Висновок
Ковід страшенна хвороба і краде відразу все, не залишаючи ні секунди на життя далі.

Или как вариант , методика Будивельныка такая , что показывает бред не только в группе 0-40 и 40-60, а во всех группах))

  budivelnik написав:недожитого =0, бо помер

Какие-то месяцы есть))
У вас точность 99% и все цифры по каждому году, сами говорили.
Сколько месяцев не дожил?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:10

  Hotab написав:
  budivelnik написав:СВС=61
  budivelnik написав:СВС для ковідного=61

А как же точность 99%??
Где у нас делись знаки после запятой?))
Сложно для одного года - давайте для двух. 61-62 года
Даю для 61-62
Точність 100%
Для того хто помер в 61 СВС =61(не залежно від причини смерті)
Для того хто помер в 62 СВС=62 (точно так само не залежно від причини смерті)
_______________група61______група62
СВСковідного _____=61_________62
СВС від усіх причн=61_________62
Точність _____61/61=100%_____62/62=100%
Твій зуб даю що 100% все вірно
Переходимо до групи в 61-63?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Переходимо до групи в 61-63?

Нет, во первых надо месяца. Где хваленые 99%??Гье знаки после запятой?))

Во вторых, нам надо для двух лет,а не каждого отдельно.

Будет?))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:16

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Какие-то месяцы есть))
Ти з тим шо пишеш - сам розберись
1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати
2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61?
Сам лаханувся - сам розгрібай
В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати
Отже з тебе
Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний)
Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті)
Тільки тоді отримаєш 100%
А то взяв можу
Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...

То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?

ПС
Для тих хто рахувати не вміє
Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139%
Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік
але хіба тобі це відомо...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:24

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Во вторых, нам надо для двух лет,а не каждого отдельно.
шапку зніми - наполєйон....чого це ти про себе - НАМ?
Даю тобі 100% точності для 61-62 роки
СВС померлого від усіх причин в періоді 61-62 роки =61,5
Таким чином
__________________________група 61-62
СВС від усіх причин______________61,5
СВС від ковіду___________________61,5
ТОчність_________________61,5/61,5=100%
Твій зуб даю - все правильно
Ще раз
переходимо до групи в 61-63%
Чи відразу замахнемось на 61-70%..а то й на 61-101 з розбивкою смертей порічно?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:54

  Hotab написав:А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.


неуд.
как быть с тем, что как оказалось вакцинированные и болеют... и попадают в больницы ... и даже и умирают?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

uaprofi написав:
  Hotab написав:А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.


неуд.
как быть с тем, что как оказалось вакцинированные и болеют... и попадают в больницы ... и даже и умирают?
Если вы думали, что вакцинация даёт неуязвимость и бессмертие - вы ошибались
Faceless
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