Почему вы у меня спрашиваете "що рахувати далі?" Я сказал что: СВС и недожитые годы для группы 61-62. То,что вы умеете лучше всего , с точностью 99.2%))) Вы будете писать что угодно, кроме того, что вас попросили? Зачем вы предлагали??
budivelnik написав:2 Я спостерігаю цілеспрямовану атаку двох флудерів.
Пане, вы сами в своей хамской манере предложили пари. Сейчас вы не даёте цифру. Вы пишете простыни на полсираницв, которые никто не читает, кроме цифр, которые просят . Так где атака?? Может вы просто извиваетесь,как уж, поймавшись на лжи? Почему в вас не осталось ничего мужского, чтобы признать ошибку?? Почему вы не в состоянии выполнить свое обещание и уйти? Почему вы заставляете банить вас модераторов,вы же хотели это сделать добровольно.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Я сказал что: СВС и недожитые годы для группы 61-61.
В групі 61-61 СВС=61 Недожитих=0, бо померли Що ще рахувати ковідних СВС для ковідного=61 недожитого =0, бо помер різниця між СВС простого померлого в 61 і ковідного померлого в 61=0 Висновок Ковід страшенна хвороба і краде відразу все, не залишаючи ні секунди на життя далі. А от якби той хто дожив до 61 не помер ще 20 років і дожив би до 81... але при цьому в 61 помер би від ковіду..то вийде 20 недожив.
ПС Тим хто це читає - я ввімкнув хотаба і даю відповіді на тільки йому зрозумілій мові.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 21:07, всього редагувалось 1 раз.
А как же точность 99%?? Где у нас делись знаки после запятой?)) Сложно для одного года - давайте для двух. 61-62 года
Даю для 61-62 Точність 100% Для того хто помер в 61 СВС =61(не залежно від причини смерті) Для того хто помер в 62 СВС=62 (точно так само не залежно від причини смерті) _______________група61______група62 СВСковідного _____=61_________62 СВС від усіх причн=61_________62 Точність _____61/61=100%_____62/62=100% Твій зуб даю що 100% все вірно Переходимо до групи в 61-63?
Ти з тим шо пишеш - сам розберись 1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати 2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61? Сам лаханувся - сам розгрібай В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати Отже з тебе Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний) Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті) Тільки тоді отримаєш 100% А то взяв можу Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...
То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?
ПС Для тих хто рахувати не вміє Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139% Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік але хіба тобі це відомо...
Hotab написав:Во вторых, нам надо для двух лет,а не каждого отдельно.
шапку зніми - наполєйон....чого це ти про себе - НАМ? Даю тобі 100% точності для 61-62 роки СВС померлого від усіх причин в періоді 61-62 роки =61,5 Таким чином __________________________група 61-62 СВС від усіх причин______________61,5 СВС від ковіду___________________61,5 ТОчність_________________61,5/61,5=100% Твій зуб даю - все правильно Ще раз переходимо до групи в 61-63% Чи відразу замахнемось на 61-70%..а то й на 61-101 з розбивкою смертей порічно?
Hotab написав:А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.
неуд. как быть с тем, что как оказалось вакцинированные и болеют... и попадают в больницы ... и даже и умирают?
Hotab написав:А что там пробовать? Колешься - не болеешь (меньше шансов, что заболеешь, уже даже ты это увидел, надеюсь запомнил) . Перестал колоться - стал болеть. Что болезнь, что вакцинация дают плюс минус одинаковую защиту. Только болезнь подрывает здоровье, может быть в тяжелой и смертельной форме (бесспорный факт), а осложнения от вакцины на уровне стат.погрешности, если даже есть.
неуд. как быть с тем, что как оказалось вакцинированные и болеют... и попадают в больницы ... и даже и умирают?
Если вы думали, что вакцинация даёт неуязвимость и бессмертие - вы ошибались