budivelnik написав:Ти з тим шо пишеш - сам розберись
1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати
2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61?
Сам лаханувся - сам розгрібай
В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати
Отже з тебе
Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний)
Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті)
Тільки тоді отримаєш 100%
А то взяв можу
Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...
То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?
ПС
Для тих хто рахувати не вміє
Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139%
Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік
але хіба тобі це відомо...
От тобі самому-то не смішно з отаких своїх трактувань розуміння опонента.
Не буду лізти в саму основну методику оцієї вашої дискусії, бо нехай сам Хотаб обирає, як йому зручніше показати твої викрутаси.
Проблиск в тебе в оцьому потоці повідомлень один був, але ти й сам його не зрозумів і не зачепився.
Але по другорядним не втримаюсь: ну сам подумай - якщо береться рік, то вагу місяця треба дивитись відносно року.
Тобто місяць 1/12. Тобто більше 8%.
А не к 61.
З.и.
Сам згадай свої ж раніше оцінки здібностей Хотаба.
А тут перекручуєш йому у маячню...
Замість задуматися, що щось не так -- ти чогось не зрозумів.
Раз двадцять уважно перечитай про що мова у вас йде...
Хоча може ти так і зливаєшся...