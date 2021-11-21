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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4436443744384439 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Нед 21 лис, 2021 21:58 budivelnik написав: Hotab написав: Какие-то месяцы есть)) Какие-то месяцы есть)) Ти з тим шо пишеш - сам розберись

1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати

2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61?

Сам лаханувся - сам розгрібай

В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати

Отже з тебе

Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний)

Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті)

Тільки тоді отримаєш 100%

А то взяв можу

Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...



То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?



ПС

Для тих хто рахувати не вміє

Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139%

Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік

але хіба тобі це відомо... Ти з тим шо пишеш - сам розберись1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61?Сам лаханувся - сам розгрібайВ подальшому для обробки приймаються тільки точні результатиОтже з тебеДата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний)Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті)Тільки тоді отримаєш 100%А то взяв можуПридумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?ПСДля тих хто рахувати не вмієДля 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139%Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рікале хіба тобі це відомо...

От тобі самому-то не смішно з отаких своїх трактувань розуміння опонента.

Не буду лізти в саму основну методику оцієї вашої дискусії, бо нехай сам Хотаб обирає, як йому зручніше показати твої викрутаси.

Проблиск в тебе в оцьому потоці повідомлень один був, але ти й сам його не зрозумів і не зачепився.



Але по другорядним не втримаюсь: ну сам подумай - якщо береться рік, то вагу місяця треба дивитись відносно року.

Тобто місяць 1/12. Тобто більше 8%.

А не к 61.



З.и.

Сам згадай свої ж раніше оцінки здібностей Хотаба.

А тут перекручуєш йому у маячню...

Замість задуматися, що щось не так -- ти чогось не зрозумів.

Раз двадцять уважно перечитай про що мова у вас йде...

Хоча може ти так і зливаєшся... От тобі самому-то не смішно з отаких своїх трактувань розуміння опонента.Не буду лізти в саму основну методику оцієї вашої дискусії, бо нехай сам Хотаб обирає, як йому зручніше показати твої викрутаси.Проблиск в тебе в оцьому потоці повідомлень один був, але ти й сам його не зрозумів і не зачепився.Але по другорядним не втримаюсь: ну сам подумай - якщо береться рік, то вагу місяця треба дивитись відносно року.Тобто місяць 1/12. Тобто більше 8%.А не к 61.З.и.Сам згадай свої ж раніше оцінки здібностей Хотаба.А тут перекручуєш йому у маячню...Замість задуматися, що щось не так -- ти чогось не зрозумів.Раз двадцять уважно перечитай про що мова у вас йде...Хоча може ти так і зливаєшся... detroytred

Повідомлень: 24754 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4436443744384439 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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