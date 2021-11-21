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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4436443744384439

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:58

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Какие-то месяцы есть))
Ти з тим шо пишеш - сам розберись
1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати
2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61?
Сам лаханувся - сам розгрібай
В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати
Отже з тебе
Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний)
Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті)
Тільки тоді отримаєш 100%
А то взяв можу
Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...

То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?

ПС
Для тих хто рахувати не вміє
Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139%
Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік
але хіба тобі це відомо...

От тобі самому-то не смішно з отаких своїх трактувань розуміння опонента.
Не буду лізти в саму основну методику оцієї вашої дискусії, бо нехай сам Хотаб обирає, як йому зручніше показати твої викрутаси.
Проблиск в тебе в оцьому потоці повідомлень один був, але ти й сам його не зрозумів і не зачепився.

Але по другорядним не втримаюсь: ну сам подумай - якщо береться рік, то вагу місяця треба дивитись відносно року.
Тобто місяць 1/12. Тобто більше 8%.
А не к 61.

З.и.
Сам згадай свої ж раніше оцінки здібностей Хотаба.
А тут перекручуєш йому у маячню...
Замість задуматися, що щось не так -- ти чогось не зрозумів.
Раз двадцять уважно перечитай про що мова у вас йде...
Хоча може ти так і зливаєшся...
detroytred
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