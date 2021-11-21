Додано: Нед 21 лис, 2021 22:47

budivelnik написав: шапку зніми - наполєйон....чого це ти про себе - НАМ? шапку зніми - наполєйон....чого це ти про себе - НАМ?

budivelnik написав: Даю тобі 100% точності для 61-62 роки Даю тобі 100% точності для 61-62 роки

budivelnik написав: 61 _________ 10 426 ___ 641199

62 ______ 11 101 ___ 693812,5 61 _________ 10 426 ___ 64119962 ______ 11 101 ___ 693812,5

budivelnik написав: СВС померлого від усіх причин в періоді 61-62 роки =61,5 СВС померлого від усіх причин в періоді 61-62 роки =61,5

то есть самом точном

даже теоретически

Будивельнык, мы в публичном месте, и все что мы пищем, мы пишем для всех. Следовательно я пишу это не тебе, а всем читателям, и цифры свои приводите тоже всем нам. Тут ясно?))Нет, вы меня обманули.В группе 61-62 умирали не равномерно как минимум по годам, а если точнее, то даже по месяцам. Количество по месяцам у вас нет, а вот по годам есть.То естьне соответствует действительности.Вы мне обещали рассчеты, а кормите примитивом (61+62)/2=61.5, приговаривая, что это 99% точности.Пересчитайте пожалуйста. Если не сделаете, то распишетесь в том, что пообещали, бросили вызов и не смогли посчитать. И тут надо бы забаниться вам.Потом так же посчитаем по Ковид. Есть же количество по каждому возрасту 61 и 62 , или поискать вам?Предполагаю,что Будивельнык ничего считать не будет . Потому считаю я. Считаю для одного года. То есть тех жмуров, кому от 61 год + 1 день до 62 года ровно.В отличии от Будивельныка у меня данных точного количества сколько в каком возрасте умерло от всех причин и от ковид отдельно, но они мне и не надо.Мне достаточно определить возможные значения , которые приоберет разница между СВС всех смертей и СВС ковидников.Берем крайние возможные значения (минимум и максимум):СВС всех смертей 61+1 день минимум (все люди этой группы умерли именно в 61+1день), 62 года ровно максимум (все умерли именно в 62)Аналогично СВС ковидников 61+1 день минимум, 62 года ровно максимумТаким образом разница между ними может приобретать значения:от 61год-62 года=-1год (без одного дня, если быть точным)до 62-61=1 год(без одного дня, если быть точным)Таким образом, на короткомгодичном интервале вилка двух СВС может быть от -1 год (ковидники жили дольше, чем остальные на 1 год), до 1 год (ковидники не дожили 1 год)Ни о каких 3,88года речь не идет и идти не могло, о чем я сказал 2 дня назад.Что делать с полученной цифрой - мне нечего делать. Она никому ни о чем не говорит, как я утверждаю давно. Если будивельнык настаивает, что это недожитые или пережитые годы - давайте расмотрим эту глупость. Но сделаем это уже без него. Он обещал 3,88 и больше. До 7 лет обещал. Он ошибся и должен уйти.