Ти з тим шо пишеш - сам розберись 1 Ти дав групу 61... - місяці привів чи я їх повинен придумувати 2 Ти привів місяці померлого від ковіду в групі 61? Сам лаханувся - сам розгрібай В подальшому для обробки приймаються тільки точні результати Отже з тебе Дата народження ( до секунди, мама+тато,інтендифікаційний) Дата смерті (причина, година-хвилини ,прізвище лікаря підписавшого причину смерті) Тільки тоді отримаєш 100% А то взяв можу Придумав що хтось помер рівно в 61..а від мене вимагає визначити в якій годині і чи не було це після дощика в четвер...
То що злився і нормальних данних, з 100% точністю надати не можеш?
ПС Для тих хто рахувати не вміє Для 61 року -місяць це 100%/(60*12)=0,139% Тому 99% це точність до 6 місяців на періоді в 61 рік але хіба тобі це відомо...
От тобі самому-то не смішно з отаких своїх трактувань розуміння опонента. Не буду лізти в саму основну методику оцієї вашої дискусії, бо нехай сам Хотаб обирає, як йому зручніше показати твої викрутаси. Проблиск в тебе в оцьому потоці повідомлень один був, але ти й сам його не зрозумів і не зачепився.
Але по другорядним не втримаюсь: ну сам подумай - якщо береться рік, то вагу місяця треба дивитись відносно року. Тобто місяць 1/12. Тобто більше 8%. А не к 61.
З.и. Сам згадай свої ж раніше оцінки здібностей Хотаба. А тут перекручуєш йому у маячню... Замість задуматися, що щось не так -- ти чогось не зрозумів. Раз двадцять уважно перечитай про що мова у вас йде... Хоча може ти так і зливаєшся...
budivelnik написав:СВС померлого від усіх причин в періоді 61-62 роки =61,5
не соответствует действительности.
Вы мне обещали рассчеты, а кормите примитивом (61+62)/2=61.5, приговаривая, что это 99% точности. Пересчитайте пожалуйста. Если не сделаете, то распишетесь в том, что пообещали, бросили вызов и не смогли посчитать. И тут надо бы забаниться вам.
Потом так же посчитаем по Ковид. Есть же количество по каждому возрасту 61 и 62 , или поискать вам?
Предполагаю,что Будивельнык ничего считать не будет . Потому считаю я. Считаю для одного года. То есть тех жмуров, кому от 61 год + 1 день до 62 года ровно.
В отличии от Будивельныка у меня данных точного количества сколько в каком возрасте умерло от всех причин и от ковид отдельно, но они мне и не надо.Мне достаточно определить возможные значения , которые приоберет разница между СВС всех смертей и СВС ковидников.
Берем крайние возможные значения (минимум и максимум): СВС всех смертей 61+1 день минимум (все люди этой группы умерли именно в 61+1день), 62 года ровно максимум (все умерли именно в 62) Аналогично СВС ковидников 61+1 день минимум, 62 года ровно максимум
Таким образом разница между ними может приобретать значения: от 61год-62 года=-1год (без одного дня, если быть точным) до 62-61=1 год(без одного дня, если быть точным) Таким образом, на коротком то есть самом точном годичном интервале вилка двух СВС может быть от -1 год (ковидники жили дольше, чем остальные на 1 год), до 1 год (ковидники не дожили 1 год)
Ни о каких 3,88года речь не идет и идти не могло даже теоретически, о чем я сказал 2 дня назад.
Что делать с полученной цифрой - мне нечего делать. Она никому ни о чем не говорит, как я утверждаю давно. Если будивельнык настаивает, что это недожитые или пережитые годы - давайте расмотрим эту глупость. Но сделаем это уже без него. Он обещал 3,88 и больше. До 7 лет обещал. Он ошибся и должен уйти.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 23:25, всього редагувалось 4 разів.
Третья прививка от COVID-19 – намного эффективнее первых двух?
По первым данным, собранным в Израиле, третья, бустерная доза вакцины Pfizer от коронавируса намного более эффективна, чем первые две. Израиль стал первой страной в мире, проведшей массовую ревакцинацию граждан третьей дозой вакцины. В системе здравоохранения отслеживают данные по уровню иммунной защиты у ревакцинированных граждан. По первым оценкам, он все еще не снижается. Возможно, с самого начала население должно было получить по три дозы вакцины для оптимальной защиты, делают вывод медики. ....По его мнению, нужно сосредоточиться на ревакцинации тех, кто уже получил две прививки.
Ранее Беннет отметил, что Израиль – на грани «детской» волны коронавируса, так как почти половину от новых инфицированных составляют непривитые дети младше 11 лет.
Циркулирующий на территории Японии Дельта-штамм COVID-19 мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации".
Об этом в интервью газете The Japan Times заявил руководитель команды ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты, профессор Ицуро Иноуэгруппа.
"Вариант коронавируса "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", - пояснил Ицуро Иноуэ.
По результатам исследования, значительная часть мутаций в Дельта-штамме в Японии произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность вируса "исправлять" имеющиеся ошибки.
"Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и вакцинация не могут в ряде случаев предотвратить заражение даже после полной вакцинации", - уточнил ученый.
vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
Сложно делать выводы. Саму статью не видно, только аннотацию. Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она. Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие. История с BLM, например - чисто американская.
Далеко не все можно вылечить вакцинами, иначе лечение бы сильно упростилось, сделал набор вакцин от всех болезней и живёшь до 100 лет не зная горя. Лекарство от ковида следующий этап и видимо только после него у человечества наступит "облегчение", если чего то нового не появится. Причём они (лекарства) уже есть, сейчас проходят испытания, если это не утка журналистов.
Исследование было двойным слепым, рандомизированным, плацебо-контролируемым и международным — его проводили в 170 разных странах, включая США, Канаду, Россию, Украину, Польшу, Аргентину, Бразилию, Чили, Германию, Францию, Египет, Южно-Африканскую Республику и многие другие страны. Невакцинированные пациенты, которых начали рекрутировать с 5 августа 2021 года, должны были иметь подтвержденную в лаборатории коронавирусную инфекцию, развившуюся не позднее пяти дней назад, легкие или средние симптомы заболевания и соответствовать хотя бы одному из списка факторов риска неблагоприятного течения болезни (ожирение, возраст старше 60 лет, сахарный диабет и т. д.). В течение пяти дней испытуемые принимали перорально 800 мг препарата или плацебо каждые 12 часов.
Отже так Якщо в році 365 днів і 10426 померлих, то 10426/365=28,56 в добу=1+в годину.... Є звичайно флуктуації Наприклад якщо взяти помісячні народження в році , то середній день народження в році для всіх буде не 183 день в році 01-07(рівно середина року) , а чомусь 10-07 ( при чому бігає по рокам з 28-06 по 12-07) Можна перевірити навіть середнє значення смерті для року..підозрюю що воно також не буде 01-07... Але коли ми порівнюємо однотипні події смерть від усіх причин і смерть від ковіду то як правило для цієї однотипної події зміщення також однотипне. Тому для нас все одно яку дату ми беремо для середини вибраного діапазону. Ми ж шукаємо різницю між датами, а тому якщо ми беремо середнє для діапазону - 0,5.. тобто 60-61 = 60,5____СВС від усіх причин 60,5 _____СВС від ковіду 60,5 61-62 = 61,5____СВС від усіх причин 61,5______Свс від ковіду 61,5
ми можемо вирахувати середню точку точніше , наприклад 60-61=60,65__СВС від усіх причин 60,65, але тоді СВС від ковіду також 60,65 61-62=61,65__СВС від усіх причин 61,65, але тоді СВС від ковіду також 61,65 То в цих діапазонах що для ковіду що для всіх причин - різниця відсутня. Але ж ми шукаємо різницю? А звідки її взяти ,якщо різниця між СВС в одному періоді=однакові? От тут виходить на арену різна кількість смертей в кожній з груп.... І беручи СВС в групі *кількість смертей в групі і так для кожного типу смертей і кожної групи Чим більше груп ми розглядаємо для порівняння - тим точніший в нас розрахунок З іншого боку Збільшення періоду розглядаємої групи з 1 року до 5 років...зменшує точність до 99,7%....це я показав на прикладі смертей в 2020 Але знайти різницю розглядаючи тільки одну групу - не можливо..бо різниця між СВС=0 , а тоді не грає ролі скільки смертей від причин , бо число*0=0 А далі Вам пояснить ЛАД ,який розібрався в цьому питанні і ви його тролити не ризикнете + надіюсь в нього вийде краще.