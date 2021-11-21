Додано: Нед 21 лис, 2021 23:47

budivelnik написав: Інші вже давно не слідкують Інші вже давно не слідкують

budivelnik написав: розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України

budivelnik написав:

Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць.

Всім від цього буде більше користі

Сміття стане менше

Неадекватної поведінки також. Всім від цього буде більше користіСміття стане меншеНеадекватної поведінки також.

Утешайте себя этим))Что мало кто увидит ваше фиаско))1. Вы можете сколько угодно вешать лавры, что вы что-то посчитали более-менее верно. Это не значит, что вы умеете считать недожитие)))2. СВС не есть ОТЖ при рождении )). Оно может иногда приобретать равные значения, но далеко не всегда и не есть одной величиной. Это как часы, котопрые показывают 2 раза в сутки верное время.Но я не пому, что вы до сих пор тут делаете??У вас есть возражения по доверительному интервалу от -1 до +1?))3,88 в него попадает?)) А 7 лет?upd:Первый мужественный поступок от вас за много лет. Хотя и обещали на более длинный срок.Всего хорошего.