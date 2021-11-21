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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4438443944404441>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Берем крайние возможные значения (минимум и максимум):
СВС всех смертей 61+1 день минимум (все люди этой группы умерли именно в 61+1день), 62 года ровно максимум (все умерли именно в 62)
Аналогично СВС ковидников 61+1 день минимум, 62 года ровно максимум

Таким образом разница между ними может приобретать значения:
от 61год-62 года=-1год (без одного дня, если быть точным)
до 62-61=1 год(без одного дня, если быть точным)
Таким образом, на коротком то есть самом точном годичном интервале вилка двух СВС может быть от -1 год (ковидники жили дольше, чем остальные на 1 год), до 1 год (ковидники не дожили 1 год)


Ни о каких 3,88года речь не идет и идти не могло даже теоретически, о чем я сказал 2 дня назад.
Якщо рухатись по такому алгоритму..то відразу переходимо до найменш можливого діапазону наприклад
помісячно - різниця буде менше 30 днів завжди
потижнево - різниця менше 7 днів
подобово- різниця менше 24 годин
погодинно - різниця менше 60 хвилин
похвилинно - різниця менше 60 секунд
посекундно - різниця менше секундия між загальним СВС і від ковіду= 1 секунда....
А як тоді вираховують ОТЖ яка для різних груп є різною? від 2 років для тих хто дожив до 99 і до 70 років для тих хто просто народився?
Як бачите алгоритм який ви привели - приводить до того що взагалі навіщо рахувати? ковід або забрав все..або не бере нічого.

Хотаб - ви позоритесь і вас не закидали тапками бо ви місцевий борець з антиваксами......Але історія довела
кухарки не можуть керувати державою..
так само вам не дано навчитись думати.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Як бачите алгоритм який ви привели - приводить до того що взагалі навіщо рахувати?


Ну наконец-то вы поняли, что ваш метод не годится!!!!)))
Рндомные цифры он выдает. В зависимости от разбивки на разные интервалы - разная цифра. Вы уверяете. что самая точная, пр иразбивке на 10-20 лет. А почему не на год? Или на 3? Там тоже не будет 3,88 никогда. ))



  budivelnik написав:А як тоді вираховують ОТЖ яка для різних груп


У ж точно не вашими табличками))))

  budivelnik написав:Якщо рухатись по такому алгоритму..то відразу переходимо до посекундної розбивки і отримаємо різниця між загальним СВС і від ковіду= 1 секунда...

Секунда попадает в доверительный интервал от -1 до+1)). И ноль ваш тоже)))
Ни 3,88, ни 7 лет не попадает))
Пора в бан , друже. Почему вы еще здесь?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:37

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.

Сложно делать выводы.
Саму статью не видно, только аннотацию.
Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она.
Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие.
История с BLM, например - чисто американская.

Далеко не все можно вылечить вакцинами, иначе лечение бы сильно упростилось, сделал набор вакцин от всех болезней и живёшь до 100 лет не зная горя. Лекарство от ковида следующий этап и видимо только после него у человечества наступит "облегчение", если чего то нового не появится. Причём они (лекарства) уже есть, сейчас проходят испытания, если это не утка журналистов.

https://meduza.io/feature/2021/10/06/po ... onavirusom

Исследование было двойным слепым, рандомизированным, плацебо-контролируемым и международным — его проводили в 170 разных странах, включая США, Канаду, Россию, Украину, Польшу, Аргентину, Бразилию, Чили, Германию, Францию, Египет, Южно-Африканскую Республику и многие другие страны. Невакцинированные пациенты, которых начали рекрутировать с 5 августа 2021 года, должны были иметь подтвержденную в лаборатории коронавирусную инфекцию, развившуюся не позднее пяти дней назад, легкие или средние симптомы заболевания и соответствовать хотя бы одному из списка факторов риска неблагоприятного течения болезни (ожирение, возраст старше 60 лет, сахарный диабет и т. д.). В течение пяти дней испытуемые принимали перорально 800 мг препарата или плацебо каждые 12 часов.

То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным.
Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:41

  ЛАД написав:budivelnik
Прошу прощения, своё замечание насчёт среднего геометрического снимаю - недосмотрел, Вы именно его и посчитали.
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки?
Я змучився
Інші вже давно не слідкують
Хотаб від мене сприйняти не може , бо для нього признання помилки -це піти в бан....
може Вам вдасться його переконати що він помилився ..і може вже тут залишитись ..
як тільки він Вам заявить що
а - він помилився
б - розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України
в - він вибачається за свої негідну поведінку, яка була наслідком не його вихованості( він супервихований) а його пробілів в освіті

Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць.
Всім від цього буде більше користі
Сміття стане менше
Неадекватної поведінки також.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:42

Паксловид от Ковида

https://youtu.be/wjUUA5DmtUs
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Інші вже давно не слідкують


Утешайте себя этим))
Что мало кто увидит ваше фиаско))


  budivelnik написав:розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України

1. Вы можете сколько угодно вешать лавры, что вы что-то посчитали более-менее верно. Это не значит, что вы умеете считать недожитие)))
2. СВС не есть ОТЖ при рождении )). Оно может иногда приобретать равные значения, но далеко не всегда и не есть одной величиной. Это как часы, котопрые показывают 2 раза в сутки верное время.

Но я не пому, что вы до сих пор тут делаете??
У вас есть возражения по доверительному интервалу от -1 до +1?))
3,88 в него попадает?)) А 7 лет?


upd:

  budivelnik написав:
Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць.
Всім від цього буде більше користі
Сміття стане менше
Неадекватної поведінки також.


Первый мужественный поступок от вас за много лет. Хотя и обещали на более длинный срок.

Всего хорошего.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 23:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 23:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:budivelnik
Прошу прощения, своё замечание насчёт среднего геометрического снимаю - недосмотрел, Вы именно его и посчитали.
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки?
Я змучився
Інші вже давно не слідкують
Хотаб від мене сприйняти не може , бо для нього признання помилки -це піти в бан....
може Вам вдасться його переконати що він помилився ..і може вже тут залишитись ..
як тільки він Вам заявить що
а - він помилився
б - розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України
в - він вибачається за свої негідну поведінку, яка була наслідком не його вихованості( він супервихований) а його пробілів в освіті

Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць.
Всім від цього буде більше користі
Сміття стане менше
Неадекватної поведінки також.

Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика.
Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень.
У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +.
Отаке))
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:05

  fler написав: Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
І де в цьому повідомленні твердження що я щось роблю не вірно?

Спрощено - це для тих папуг..які складно не розуміють.

Тому
Нехай папуги вивчать те що просто з точністю в 99,2%
а тоді вже я зроблю складно..але з точністю в 99,99%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:11

  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.

Сложно делать выводы.
Саму статью не видно, только аннотацию.
Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она.
Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие.
История с BLM, например - чисто американская.

Это практически и есть вся статья, опубликована в разделе "Correspondence" ("Переписка") - см.
p1871
COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified
Günter Kampf

https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

Вот страница журнала с самим письмом (привожу сокращенную, т.к. прямая из-за скобок отображается некорректно) - https://bit.ly/3qTLFJD
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:13

  Hotab написав:
  budivelnik написав:От тут виходить на арену різна кількість смертей в кожній з груп....


Ви можете хоть сотым шрифтом распечатать нацветном и себе на экран прикрепить))) Я эти різні цифри все предусмотрел))


  budivelnik написав:Але знайти різницю розглядаючи тільки одну групу - не можливо

Можлыво. И я уже вам показал все возможные цифры, не только ноль. Но 3,88 там нет))
Читайте выше.
Они от -1 до +1.
Баньтесь.
До свидания, Будивельнык :lol:

і вам не хворать
flyman
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