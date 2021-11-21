Hotab написав:Берем крайние возможные значения (минимум и максимум): СВС всех смертей 61+1 день минимум (все люди этой группы умерли именно в 61+1день), 62 года ровно максимум (все умерли именно в 62) Аналогично СВС ковидников 61+1 день минимум, 62 года ровно максимум
Таким образом разница между ними может приобретать значения: от 61год-62 года=-1год (без одного дня, если быть точным) до 62-61=1 год(без одного дня, если быть точным) Таким образом, на коротком то есть самом точном годичном интервале вилка двух СВС может быть от -1 год (ковидники жили дольше, чем остальные на 1 год), до 1 год (ковидники не дожили 1 год)
Ни о каких 3,88года речь не идет и идти не могло даже теоретически, о чем я сказал 2 дня назад.
Якщо рухатись по такому алгоритму..то відразу переходимо до найменш можливого діапазону наприклад помісячно - різниця буде менше 30 днів завжди потижнево - різниця менше 7 днів подобово- різниця менше 24 годин погодинно - різниця менше 60 хвилин похвилинно - різниця менше 60 секунд посекундно - різниця менше секундия між загальним СВС і від ковіду= 1 секунда.... А як тоді вираховують ОТЖ яка для різних груп є різною? від 2 років для тих хто дожив до 99 і до 70 років для тих хто просто народився? Як бачите алгоритм який ви привели - приводить до того що взагалі навіщо рахувати? ковід або забрав все..або не бере нічого.
Хотаб - ви позоритесь і вас не закидали тапками бо ви місцевий борець з антиваксами......Але історія довела кухарки не можуть керувати державою.. так само вам не дано навчитись думати.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 23:36, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Як бачите алгоритм який ви привели - приводить до того що взагалі навіщо рахувати?
Ну наконец-то вы поняли, что ваш метод не годится!!!!))) Рндомные цифры он выдает. В зависимости от разбивки на разные интервалы - разная цифра. Вы уверяете. что самая точная, пр иразбивке на 10-20 лет. А почему не на год? Или на 3? Там тоже не будет 3,88 никогда. ))
budivelnik написав:А як тоді вираховують ОТЖ яка для різних груп
У ж точно не вашими табличками))))
budivelnik написав:Якщо рухатись по такому алгоритму..то відразу переходимо до посекундної розбивки і отримаємо різниця між загальним СВС і від ковіду= 1 секунда...
Секунда попадает в доверительный интервал от -1 до+1)). И ноль ваш тоже))) Ни 3,88, ни 7 лет не попадает)) Пора в бан , друже. Почему вы еще здесь?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 23:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
Сложно делать выводы. Саму статью не видно, только аннотацию. Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она. Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие. История с BLM, например - чисто американская.
Далеко не все можно вылечить вакцинами, иначе лечение бы сильно упростилось, сделал набор вакцин от всех болезней и живёшь до 100 лет не зная горя. Лекарство от ковида следующий этап и видимо только после него у человечества наступит "облегчение", если чего то нового не появится. Причём они (лекарства) уже есть, сейчас проходят испытания, если это не утка журналистов.
Исследование было двойным слепым, рандомизированным, плацебо-контролируемым и международным — его проводили в 170 разных странах, включая США, Канаду, Россию, Украину, Польшу, Аргентину, Бразилию, Чили, Германию, Францию, Египет, Южно-Африканскую Республику и многие другие страны. Невакцинированные пациенты, которых начали рекрутировать с 5 августа 2021 года, должны были иметь подтвержденную в лаборатории коронавирусную инфекцию, развившуюся не позднее пяти дней назад, легкие или средние симптомы заболевания и соответствовать хотя бы одному из списка факторов риска неблагоприятного течения болезни (ожирение, возраст старше 60 лет, сахарный диабет и т. д.). В течение пяти дней испытуемые принимали перорально 800 мг препарата или плацебо каждые 12 часов.
То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным. Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами.
ЛАД написав:budivelnik Прошу прощения, своё замечание насчёт среднего геометрического снимаю - недосмотрел, Вы именно его и посчитали.
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки? Я змучився Інші вже давно не слідкують Хотаб від мене сприйняти не може , бо для нього признання помилки -це піти в бан.... може Вам вдасться його переконати що він помилився ..і може вже тут залишитись .. як тільки він Вам заявить що а - він помилився б - розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України в - він вибачається за свої негідну поведінку, яка була наслідком не його вихованості( він супервихований) а його пробілів в освіті
Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць. Всім від цього буде більше користі Сміття стане менше Неадекватної поведінки також.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 21 лис, 2021 23:43, всього редагувалось 1 раз.
Утешайте себя этим)) Что мало кто увидит ваше фиаско))
budivelnik написав:розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України
1. Вы можете сколько угодно вешать лавры, что вы что-то посчитали более-менее верно. Это не значит, что вы умеете считать недожитие))) 2. СВС не есть ОТЖ при рождении )). Оно может иногда приобретать равные значения, но далеко не всегда и не есть одной величиной. Это как часы, котопрые показывают 2 раза в сутки верное время.
Но я не пому, что вы до сих пор тут делаете?? У вас есть возражения по доверительному интервалу от -1 до +1?)) 3,88 в него попадает?)) А 7 лет?
upd:
budivelnik написав: Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць. Всім від цього буде більше користі Сміття стане менше Неадекватної поведінки також.
Первый мужественный поступок от вас за много лет. Хотя и обещали на более длинный срок.
Всего хорошего.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 21 лис, 2021 23:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:budivelnik Прошу прощения, своё замечание насчёт среднего геометрического снимаю - недосмотрел, Вы именно его и посчитали.
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки? Я змучився Інші вже давно не слідкують Хотаб від мене сприйняти не може , бо для нього признання помилки -це піти в бан.... може Вам вдасться його переконати що він помилився ..і може вже тут залишитись .. як тільки він Вам заявить що а - він помилився б - розрахунки будівельника не мають методологічних помилок і розрахунок СВС=ОТЖ - збігаються з цифрами наданими Держкомстатом і НАН України в - він вибачається за свої негідну поведінку, яка була наслідком не його вихованості( він супервихований) а його пробілів в освіті
Я замість нього самозабанюсь з цієї гілки на місяць. Всім від цього буде більше користі Сміття стане менше Неадекватної поведінки також.
Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика. Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень. У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +. Отаке))
fler написав: Спор о том, сколько лет не дожили ковидные жмуры из-за ковида. Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. Пан Будивельник делает расчеты в упрощенном виде, а Хотаб его пинает за это, но сам считать не берется, потому что знает, что не сможет. Люди, которые не в теме, думают, что Хотаб умнее, но по факту не совсем так..
І де в цьому повідомленні твердження що я щось роблю не вірно?
Спрощено - це для тих папуг..які складно не розуміють.
Тому Нехай папуги вивчать те що просто з точністю в 99,2% а тоді вже я зроблю складно..але з точністю в 99,99%
vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
Сложно делать выводы. Саму статью не видно, только аннотацию. Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она. Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие. История с BLM, например - чисто американская.
Это практически и есть вся статья, опубликована в разделе "Correspondence" ("Переписка") - см.
p1871 COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified Günter Kampf