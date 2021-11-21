Вы поняли, что по вашей методике цифры меняются рандомно,в зависимости от того,на сколько лет разбить?))
Если скинуть все в одну большую кучу,то одно. А начать разбивать,совсем другое)).
Причем кардинально))
Почему так, Будивельнык?)))
А зачем вы бросали вызов??? У вас не хватало ума понять,что при разбивке на год все будет в одном году болтаться и недожитие менее года?))
Вы настолько ,скажем, не математик?))
Зачем вы лезли в это горлышко?))
Какие цифры в тот момент, когда бросали перчатку, вы мне хотели вывести?
Как можно по вашему методу получить 3.88года для хоть какого-нибудь возраста ,если ширина группы от 1 до 3 лет?))
А как получить ваши обещанные 7 лет для группы шириной 5 лет?)))