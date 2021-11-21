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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4438443944404441

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А я думал вы сдержали слово и ушли.

  budivelnik написав:Тому


Вы поняли, что по вашей методике цифры меняются рандомно,в зависимости от того,на сколько лет разбить?))
Если скинуть все в одну большую кучу,то одно. А начать разбивать,совсем другое)).
Причем кардинально))

Почему так, Будивельнык?)))

А зачем вы бросали вызов??? У вас не хватало ума понять,что при разбивке на год все будет в одном году болтаться и недожитие менее года?))
Вы настолько ,скажем, не математик?))
Зачем вы лезли в это горлышко?))

Какие цифры в тот момент, когда бросали перчатку, вы мне хотели вывести?
Как можно по вашему методу получить 3.88года для хоть какого-нибудь возраста ,если ширина группы от 1 до 3 лет?))
А как получить ваши обещанные 7 лет для группы шириной 5 лет?)))
Hotab
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