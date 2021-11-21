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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4439444044414442>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

А я думал вы сдержали слово и ушли.

  budivelnik написав:Тому


Вы поняли, что по вашей методике цифры меняются рандомно,в зависимости от того,на сколько лет разбить?))
Если скинуть все в одну большую кучу,то одно. А начать разбивать,совсем другое)).
Причем кардинально))

Почему так, Будивельнык?)))

А зачем вы бросали вызов??? У вас не хватало ума понять,что при разбивке на год все будет в одном году болтаться и недожитие менее года?))
Вы настолько ,скажем, не математик?))
Зачем вы лезли в это горлышко?))

Какие цифры в тот момент, когда бросали перчатку, вы мне хотели вывести?
Как можно по вашему методу получить 3.88года для хоть какого-нибудь возраста ,если ширина группы от 1 до 3 лет?))
А как получить ваши обещанные 7 лет для группы шириной 5 лет?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Вы поняли, что по вашей методике цифры меняются рандомно,в зависимости от того,на сколько лет разбить?))

Тут розбито по року і по 5
цифри не відрізняються
чому
може тому що ти невіглас?
  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:Цікаво, хто тобі пояснив що ти лаханувся?
Отже спочатку рахуємо 2020 рік порічно і по пятирічно ( смерті від загальних причин)
група_ вік розрахунку _______к-сть ___ сума(вік*кількість)
60 _______ 60,50 ______ 10 050 ___ 608025
61 _______ 61,50 ______ 10 426 ___ 641199
62 _______ 62,50 ______ 11 101 ___ 693812,5
63 _______ 63,50 ______ 11 101 ___ 704913,5
64 _______ 64,50 ______ 11 398 ___ 735171
65 _______ 65,50 ______ 11 953 ___ 782921,5
66 _______ 66,50 ______ 12 191 ___ 810701,5
67 _______ 67,50 ______ 12 569 ___ 848407,5
68 _______ 68,50 ______ 13 980 ___ 957630
69 _______ 69,50 ______ 14 719 ___ 1022970,5
70 _______ 70,50 ______ 15 687 ___ 1105933,5
71 _______ 71,50 ______ 16 945 ___ 1211567,5
72 _______ 72,50 ______ 13 098 ___ 949605
73 _______ 73,50 ______ 14 832 ___ 1090152
74 _______ 74,50 ______ 11 106 ___ 827397
75 _______ 75,50 ______ 10 368 ___ 782784
76 _______ 76,50 ______ 12 284 ___ 939726
77 _______ 77,50 ______ 12 403 ___ 961232,5
78 _______ 78,50 ______ 18 042 ___ 1416297
79 _______ 79,50 ______ 20 598 ___ 1637541
80+ _______ 86,00 ______ 231 135 ___ 19877610,00
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38605597,5
Середній вік групи 60+ розрахований порічно 77,83606291
Те саме але по періодам в 5 років
60-64 ____ 62,50 ______ 54076 ___ 3379750
65-69 ____ 67,50 ______ 65412 ___ 4415310
70-74 ____ 72,50 ______ 71668 ___ 5195930
75-79 ____ 77,50 ______ 73695 ___ 5711362,5
80-92 ____ 86,00 ______ 231135 ___ 19877610
Сумма _______ __ ______ 495986 ___ 38579962,5
77,78437799
Точність
середній вік порічно__ 77,836063
середній вік по пятирічно 77,784378
Точність 99,93%

Тепер зрозумів і готовий забанитись?
Чи попросиш пробачення і далі зможеш тут істерити і фонтанувати нісенітницями?
Я великодушний.
За що вибачитись? Буде хоч якась цифра?? Ви ж обіцяли!!!! Чи самі в бан?))
Я привів дві
середній за 2020 по всіх смертях 77,78-77,83
і середній за 600 днів по ковіду 73,87
Різниця між по всіх і ковідом ___3,91-3,96
Не 3,88...бо 3,88 виходило при порівнянні з 2019 роком.

папуаси рахівницю від каміння - не відрізняють
видно ти один з них.

Може перестанеш палитись
почекаєш до ранку, прийде ЛАД і пояснить тобі хто математик а хто папуас
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Тут розбито по року і по 5


Повторяю ещё раз: нас интересует не получение СВС всех жмуров, методом разбивки на год или 5.
Нас интересует СВС более мелких групп))
Можно год, можно 3. С учётом количества смертей в каждом возрасте .))
Вы ж уже показали,что умеете. Почему не считаете?))
У вас столько цифр, вы не в состоянии посчитать СВС любой небольшой группы?)))
Например 62-65 лет))???
Мы же хотим знать,сколько именно они не дожили?)))

Ваши "папуас" и "невиглас" , "сифилис" , говорят о том, что вы очень нервничаете,а в таких ситуациях вы часто попадаете в бан.


Ваша аппеляция к Юа-профи,Цитрину , а теперь и Ладу говорит о вашей растерянности, и поиску поддержки.

Ваши длинные простыни - тоже говорят о слабой позиции. С помощью них вы пробуете сделать,чтобы вас никто не читал.
Так кто же палится?)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:54

  yanyura написав:
  ЛАД написав:
  vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.

Сложно делать выводы.
Саму статью не видно, только аннотацию.
Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она.
Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие.
История с BLM, например - чисто американская.

Это практически и есть вся статья, опубликована в разделе "Correspondence" ("Переписка") - см.
p1871
COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified
Günter Kampf

https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/current

Вот страница журнала с самим письмом (привожу сокращенную, т.к. прямая из-за скобок отображается некорректно) - https://bit.ly/3qTLFJD

Спасибо.
В таком случае точно не о чем говорить.
На форуме очередной вброс антивакса.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:56

  ЛАД написав:Австрия.
Население 9 077 442.
Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше).
Вакцинировано 63,74+4,31%.
Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586.
По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142.
Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше


т.е. значит если 69% населения ваксы и количество случаев заболевания растёт - то получается вакцина работает?
я ничего не путаю?
Понимаете благодаря нашей реформированной медицине имеем смер­тельные случаи в Украине 2,4 %, (в Австрии наверное пытаются людей спасать там 1,1 %)

Эффективность вакцины:
1. значительное снижение случаев заболевания среди вакцинированных (хотя бы в 10раз)
и/или
2. значительное снижение смертности среди вакцинированных (больше чем в 10 раз)
и сравнение нужно проводить в одной системе.

какие успехи по этим параметрам в Австрии?
(вводят вроде очередной локдаун - вакцина работает)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Нас интересует СВС более мелких групп))
ще раз
1 зніми шапку
2 вас цікавить-ти й рахуй.
3 чим більше груп - тим вища точність...
Пояснюю
к-сть груп _ точність _ похибка
1 _________ 0,00 _________ 100,00
2 _________ 50,00 _________ 50,00
3 _________ 66,67 _________ 33,33
4 _________ 75,00 _________ 25,00
5 _________ 80,00 _________ 20,00
6 _________ 83,33 _________ 16,67
7 _________ 85,71 _________ 14,29
8 _________ 87,50 _________ 12,50
9 _________ 88,89 _________ 11,11
10 _________ 90,00 _________ 10,00
11 _________ 90,91 _________ 9,09
12 _________ 91,67 _________ 8,33
13 _________ 92,31 _________ 7,69
14 _________ 92,86 _________ 7,14
15 _________ 93,33 _________ 6,67
16 _________ 93,75 _________ 6,25
17 _________ 94,12 _________ 5,88
18 _________ 94,44 _________ 5,56
19 _________ 94,74 _________ 5,26
20 _________ 95,00 _________ 5,00
21 _________ 95,24 _________ 4,76
22 _________ 95,45 _________ 4,55
23 _________ 95,65 _________ 4,35
24 _________ 95,83 _________ 4,17
25 _________ 96,00 _________ 4,00
26 _________ 96,15 _________ 3,85
27 _________ 96,30 _________ 3,70
28 _________ 96,43 _________ 3,57
29 _________ 96,55 _________ 3,45
30 _________ 96,67 _________ 3,33
31 _________ 96,77 _________ 3,23
32 _________ 96,88 _________ 3,13
33 _________ 96,97 _________ 3,03
34 _________ 97,06 _________ 2,94
35 _________ 97,14 _________ 2,86
36 _________ 97,22 _________ 2,78
37 _________ 97,30 _________ 2,70
38 _________ 97,37 _________ 2,63
39 _________ 97,44 _________ 2,56
+ чим більша кількість в групах - тим точність підвищується

А що це в школі папуасів не вчили?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:58

  budivelnik написав:....
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки?
.....

Простите, давно не слежу за вашим спором и выкладками. Уже писал - не интересно. Поэтому объяснять ничего не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:....
Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки?
.....

Простите, давно не слежу за вашим спором и выкладками. Уже писал - не интересно. Поэтому объяснять ничего не могу.
Ви не вникайте у всю суперечку
Просто поясніть на рівні 5-7 класу школи -як вираховується середнє
І все
Більше хотаб все одно не зрозуміє, це для нього китайська грамота
або він троль на розігріві цих сторінок - тоді також нічого не поясните.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:1 зніми шапку

Какую? И почему ее надо снять? Зачем этот офтоп? Пожалуйста к делу. :)
  budivelnik написав:чим більше груп - тим вища точність...
Пояснюю

Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))
Нас интересует простое:
Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?

Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все возрасты не дожили 3.88. Все возрасты по разному.
Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? :D

Или вы не умеете,кроме как всех в кучу?)
Но вы же обещали и бросили перчатку! ))

  budivelnik написав:як вираховується середнє

Середнє геометричне для 62-65, якщо можна, Будівельнику).
Я буду дуже вдячний. :)
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 22 лис, 2021 01:10, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:09

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:Австрия.
Население 9 077 442.
Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше).
Вакцинировано 63,74+4,31%.
Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586.
По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142.
Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше


т.е. значит если 69% населения ваксы и количество случаев заболевания растёт - то получается вакцина работает?
я ничего не путаю?

Путаете.
И я ничего такого даже близко не говорил.

Понимаете благодаря нашей реформированной медицине имеем смер­тельные случаи в Украине 2,4 %, (в Австрии наверное пытаются людей спасать там 1,1 %)

Совсем не уверен, что разница в смертности объясняется реформированной медициной.

Эффективность вакцины:
1. значительное снижение случаев заболевания среди вакцинированных (хотя бы в 10раз)
и/или
2. значительное снижение смертности среди вакцинированных (больше чем в 10 раз)

Хорошие у Вас требования. :)
Было бы отлично, если бы вакцина давала такие результаты. К сожалению, результаты слабее. Но лучше что-то, чем ничего.

и сравнение нужно проводить в одной системе.

какие успехи по этим параметрам в Австрии?
(вводят вроде очередной локдаун - вакцина работает)

Насчёт одной системы не понял.
При сегодняшних австрийских результатах (если уменьшить тестирование) здесь на форуме рассказывали, что у нас всё прекрасно и "не будет, как в России".
ЛАД
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