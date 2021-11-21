Вы поняли, что по вашей методике цифры меняются рандомно,в зависимости от того,на сколько лет разбить?)) Если скинуть все в одну большую кучу,то одно. А начать разбивать,совсем другое)). Причем кардинально))
Почему так, Будивельнык?)))
А зачем вы бросали вызов??? У вас не хватало ума понять,что при разбивке на год все будет в одном году болтаться и недожитие менее года?)) Вы настолько ,скажем, не математик?)) Зачем вы лезли в это горлышко?))
Какие цифры в тот момент, когда бросали перчатку, вы мне хотели вывести? Как можно по вашему методу получить 3.88года для хоть какого-нибудь возраста ,если ширина группы от 1 до 3 лет?)) А как получить ваши обещанные 7 лет для группы шириной 5 лет?)))
Повторяю ещё раз: нас интересует не получение СВС всех жмуров, методом разбивки на год или 5. Нас интересует СВС более мелких групп)) Можно год, можно 3. С учётом количества смертей в каждом возрасте .)) Вы ж уже показали,что умеете. Почему не считаете?)) У вас столько цифр, вы не в состоянии посчитать СВС любой небольшой группы?))) Например 62-65 лет))??? Мы же хотим знать,сколько именно они не дожили?)))
Ваши "папуас" и "невиглас" , "сифилис" , говорят о том, что вы очень нервничаете,а в таких ситуациях вы часто попадаете в бан.
Ваша аппеляция к Юа-профи,Цитрину , а теперь и Ладу говорит о вашей растерянности, и поиску поддержки.
Ваши длинные простыни - тоже говорят о слабой позиции. С помощью них вы пробуете сделать,чтобы вас никто не читал. Так кто же палится?)))
vitaliian написав:Yuriyqwer значит нужны лекарства от ковида типа тамифлю а не вакцины.
Сложно делать выводы. Саму статью не видно, только аннотацию. Не знаю, как посмотреть, рецензирована ли она. Сама статья может вполне объясняться особенностями США - борьбой за равноправие. История с BLM, например - чисто американская.
Это практически и есть вся статья, опубликована в разделе "Correspondence" ("Переписка") - см.
p1871 COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified Günter Kampf
ЛАД написав:Австрия. Население 9 077 442. Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше). Вакцинировано 63,74+4,31%. Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586. По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142. Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше
т.е. значит если 69% населения ваксы и количество случаев заболевания растёт - то получается вакцина работает? я ничего не путаю? Понимаете благодаря нашей реформированной медицине имеем смертельные случаи в Украине 2,4 %, (в Австрии наверное пытаются людей спасать там 1,1 %) Эффективность вакцины: 1. значительное снижение случаев заболевания среди вакцинированных (хотя бы в 10раз) и/или 2. значительное снижение смертности среди вакцинированных (больше чем в 10 раз) и сравнение нужно проводить в одной системе.
какие успехи по этим параметрам в Австрии? (вводят вроде очередной локдаун - вакцина работает)
budivelnik написав:.... Чи ризикнете Ви пояснити своєму однодумцю суть його помилки? .....
Простите, давно не слежу за вашим спором и выкладками. Уже писал - не интересно. Поэтому объяснять ничего не могу.
Ви не вникайте у всю суперечку Просто поясніть на рівні 5-7 класу школи -як вираховується середнє І все Більше хотаб все одно не зрозуміє, це для нього китайська грамота або він троль на розігріві цих сторінок - тоді також нічого не поясните.
ЛАД написав:Австрия. Население 9 077 442. Тестирование 11 602 959 на 1 млн. (по сравнению с нашими 353 901 в 33 раза больше). Вакцинировано 63,74+4,31%. Рекорд по новым случаям 15 809 за 18.11. До этого самый высокий результат был во вторую волну 13 ноября 9586. По смертям самый высокий результат пока 61 смерть за 15 ноября. 17.12.2020 было 218 (но это какой-то, похоже, случайный выброс, возможно, связанный со сбоем в подаче данных), 18.12.2020 - 142. Если переводить на нашу численность населения, то это примерно 70 тыс. новых случаев и 250 смертей (по максимумам текущей волны). То же самое, что по Ирландии новых случаев намного больше, смертей пока намного меньше
т.е. значит если 69% населения ваксы и количество случаев заболевания растёт - то получается вакцина работает? я ничего не путаю?
Путаете. И я ничего такого даже близко не говорил.
Понимаете благодаря нашей реформированной медицине имеем смертельные случаи в Украине 2,4 %, (в Австрии наверное пытаются людей спасать там 1,1 %)
Совсем не уверен, что разница в смертности объясняется реформированной медициной.
Эффективность вакцины: 1. значительное снижение случаев заболевания среди вакцинированных (хотя бы в 10раз) и/или 2. значительное снижение смертности среди вакцинированных (больше чем в 10 раз)
Хорошие у Вас требования. Было бы отлично, если бы вакцина давала такие результаты. К сожалению, результаты слабее. Но лучше что-то, чем ничего.
и сравнение нужно проводить в одной системе.
какие успехи по этим параметрам в Австрии? (вводят вроде очередной локдаун - вакцина работает)
Насчёт одной системы не понял. При сегодняшних австрийских результатах (если уменьшить тестирование) здесь на форуме рассказывали, что у нас всё прекрасно и "не будет, как в России".