Додано: Пон 22 лис, 2021 00:43

budivelnik написав: Тут розбито по року і по 5 Тут розбито по року і по 5

Повторяю ещё раз: нас интересует не получение СВС всех жмуров, методом разбивки на год или 5.Нас интересует СВС более мелких групп))Можно год, можно 3. С учётом количества смертей в каждом возрасте .))Вы ж уже показали,что умеете. Почему не считаете?))У вас столько цифр, вы не в состоянии посчитать СВС любой небольшой группы?)))Например 62-65 лет))???Мы же хотим знать,сколько именно они не дожили?)))Ваши "папуас" и "невиглас" , "сифилис" , говорят о том, что вы очень нервничаете,а в таких ситуациях вы часто попадаете в бан.Ваша аппеляция к Юа-профи,Цитрину , а теперь и Ладу говорит о вашей растерянности, и поиску поддержки.Ваши длинные простыни - тоже говорят о слабой позиции. С помощью них вы пробуете сделать,чтобы вас никто не читал.Так кто же палится?)))