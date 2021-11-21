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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4439444044414442

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))
Нас интересует простое:
Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?

Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.
Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку
або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення
2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ
Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.
Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році
В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%
Тобто всі разом вони не дожили
14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%
Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90
Загальний розрахунок середнього -сказати не може.
Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу
А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....
Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.

Статистика не всесильна
Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.
Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари
Перший учасник___другий учасник
Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки
Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки
Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки
Статистика відповіді не дасть
Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості
Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.
  budivelnik написав:В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.
Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))
Забули,що ми перевіряємо?)

То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?

  budivelnik написав:Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.


Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?
Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?))
)))

  budivelnik написав:коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))

То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))

  budivelnik написав:Статистика відповіді не дасть


Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? :D
Hotab
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