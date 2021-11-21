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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4439444044414442 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 01:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))

Нас интересует простое:

Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?



Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.

Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))Нас интересует простое:Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення

2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ

Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.

Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Тобто всі разом вони не дожили

14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%

Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90

Загальний розрахунок середнього -сказати не може.

Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу

А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....

Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.



Статистика не всесильна

Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.

Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари

Перший учасник___другий учасник

Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки

Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки

Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки

Статистика відповіді не дасть

Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості

Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей. 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапкуабо роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄАле середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 роціВ середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%Тобто всі разом вони не дожили14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90Загальний розрахунок середнього -сказати не може.Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добуА той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.Статистика не всесильнаВона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад париНапівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридуркиГеній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридуркиПовний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридуркиТому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості budivelnik

Повідомлень: 25349 З нами з: 15.01.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 01:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.

budivelnik написав: В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2% В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.

Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))

Забули,що ми перевіряємо?)



То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?



budivelnik написав: Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне. Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.



Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?

Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?))

)))



budivelnik написав: коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))



То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))



budivelnik написав: Статистика відповіді не дасть Статистика відповіді не дасть



Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))Забули,що ми перевіряємо?)То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?)))))Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? Hotab

Повідомлень: 5744 З нами з: 15.02.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4439444044414442 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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