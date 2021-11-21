1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапкуHotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))
Нас интересует простое:
Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?
Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.
Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення
2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ
Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.
Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році
В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%
Тобто всі разом вони не дожили
14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%
Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90
Загальний розрахунок середнього -сказати не може.
Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу
А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....
Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.
Статистика не всесильна
Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.
Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари
Перший учасник___другий учасник
Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки
Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки
Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки
Статистика відповіді не дасть
Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості
Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.