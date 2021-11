Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4439444044414442> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 01:17 Re: Эпидемия коронавируса в мире Hotab написав: Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))

Нас интересует простое:

Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?



Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.

Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))Нас интересует простое:Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення

2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ

Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.

Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Тобто всі разом вони не дожили

14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%

Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90

Загальний розрахунок середнього -сказати не може.

Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу

А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....

Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.



Статистика не всесильна

Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.

Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари

Перший учасник___другий учасник

Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки

Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки

Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки

Статистика відповіді не дасть

Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості

Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей. 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапкуабо роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄАле середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 роціВ середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%Тобто всі разом вони не дожили14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90Загальний розрахунок середнього -сказати не може.Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добуА той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.Статистика не всесильнаВона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад париНапівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридуркиГеній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридуркиПовний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридуркиТому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості budivelnik

Заблокований Повідомлень: 25347 З нами з: 15.01.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2811 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 01:26 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.

budivelnik написав: В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2% В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.

Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))

Забули,що ми перевіряємо?)



То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?



budivelnik написав: Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне. Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.



Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?

Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?))

)))



budivelnik написав: коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))



То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))



budivelnik написав: Статистика відповіді не дасть Статистика відповіді не дасть



Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))Забули,що ми перевіряємо?)То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?)))))Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? Hotab

Заблокований Повідомлень: 5743 З нами з: 15.02.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 1528 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 02:14 Вкладчик1234 написав: Covid cases rise yet again in U.S. ahead of Thanksgiving holiday

https://www.cnbc.com/2021/11/19/covid-cases-rise-yet-again-in-us-ahead-of-thanksgiving-holiday.html



да, не все гладко

US COVID-19 deaths in 2021 surpass last year's toll

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... -toll?rl=1 да, не все гладко pilker Повідомлень: 72 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 09:29 Хроника приближения к 50.



За вчера 326 смерти.

За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.



На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. ЛАД 2 Повідомлень: 20723 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4961 раз. Подякували: 4583 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 09:37



Що взагалі з короною в Ойропі? Що за паніка там відбувається?

Знову рєптілоїди?



зі. ніц не панімаю... Стільки забанених... Що сталось? Битва гігантів?Що взагалі з короною в Ойропі? Що за паніка там відбувається?Знову рєптілоїди?зі. ніц не панімаю... change_pm Повідомлень: 4985 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 09:41 uaprofi написав: Schmit написав: Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно. Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачемпочему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.



причём его вводят в разных странах. зачем?

после 22...23 в атб уже пусто.

в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.

и шо это за вирус который активизируется ночью? причём его вводят в разных странах. зачем?после 22...23 в атб уже пусто.в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.

імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...



влада про людей турбується... молодці!!! імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...влада про людей турбується... молодці!!! change_pm Повідомлень: 4985 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 10:03 change_pm написав: uaprofi написав: Schmit написав: Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно. Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачемпочему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.



причём его вводят в разных странах. зачем?

после 22...23 в атб уже пусто.

в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.

и шо это за вирус который активизируется ночью? причём его вводят в разных странах. зачем?после 22...23 в атб уже пусто.в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.

імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...



влада про людей турбується... молодці!!! імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...влада про людей турбується... молодці!!!

Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:

-- сидят дома

-- зависают в клубасах



Первым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся... Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:-- сидят дома-- зависают в клубасахПервым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся... _hunter Повідомлень: 5496 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 10:07 ЛАД написав: Хроника приближения к 50.



За вчера 326 смерти.

За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.



Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.



На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.

Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть. Хроника приближения к 50.За вчера 326 смерти.За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти.Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.P.s. Все данные по ворлдметру.P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.

Израиль тоже включился, особенно проблема с детьми.

Ковид" в Израиле: тенденция меняется, зараженных становится больше

https://www.9tv.co.il/item/36573

И ковид взялся за детей. Правда им повезло у них утвердили третью бустерную дозу для детей

https://www.9tv.co.il/item/36616 Израиль тоже включился, особенно проблема с детьми.Ковид" в Израиле: тенденция меняется, зараженных становится большеИ ковид взялся за детей. Правда им повезло у них утвердили третью бустерную дозу для детей maza5 Повідомлень: 219 З нами з: 27.08.14 Подякував: 19 раз. Подякували: 37 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 10:37 Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.



Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.



«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.







https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-la-cinquieme-vague-demarre-de-facon-fulgurante-alerte-gabriel-attal-20211121 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15565 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8743 раз. Подякували: 4194 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 10:53 budivelnik написав: Hotab написав: Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))

Нас интересует простое:

Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?



Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.

Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))Нас интересует простое:Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить? 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення

2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ

Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.

Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Тобто всі разом вони не дожили

14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%

Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90

Загальний розрахунок середнього -сказати не може.

Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу

А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....

Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.



Статистика не всесильна

Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.

Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари

Перший учасник___другий учасник

Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки

Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки

Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки

Статистика відповіді не дасть

Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості

Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей. 1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапкуабо роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄАле середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 роціВ середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%Тобто всі разом вони не дожили14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90Загальний розрахунок середнього -сказати не може.Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добуА той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.Статистика не всесильнаВона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад париНапівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридуркиГеній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридуркиПовний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридуркиТому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості

Я на жаль, не мав змоги побачити завершення вашого парі-дискусії (може щось потерли), але ж це ні у які рамки не лізе: ви самі запропонували зробити по року, Хотаб вам після ваших вилять цитату навіть надав про це, і що?

Ось ви вже скільки крутили-крутили і доказуєте-показуєте, що можна і загалом всю групу 60+.



Але від вас чекають по роках, хоча б для одного року чи групи в два-три роки --- рахунок, цифру скільки в середньому не доживають передчасно померлі (від Ковіду) цієї групи.

Все!

Не ваших пояснень правильності рахунку для загала групи 60+, а саме того, що ви самі запропонували для парі.

Ваше ухиляння є фактом вашого програшу.

Крапка.

__________________________________________________________

Стосовно зауваження fler.

Читайте мій текст: "Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика.

Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень.

У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +."

ПОТРІБНА ІНША МЕТОДИКА.

(Цитата fler: "Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. ")



Тобто на що я і вказав у своєму повідомленні (де ключовим!!! були саме реакції вас і fler).

Навіщо ви підминили на "щось роблю не вірно"?



_________________________________________________________

Але це вже дрібниці.

Достатньо у підсумку двох фактів:

1. Повне фіаско з намаганням визначення мізерності недоживання померлих ковідників (0,3 роки у вас самого перетворилися в 3,88. Якісний перехід в значенні передчасності смертей).

2. Чистий програш опоненту по розрахункам парі, яке самі й запропонували.



Чому флудом визначили обговорення розрахунків стосовно впливу Ковід2019 хто зна. В принципі тепер вже немає сенсу. Все з'ясовано.

На визнання вами своїх зашкварів, вважаю, що ніхто й не розраховував. Я на жаль, не мав змоги побачити завершення вашого парі-дискусії (може щось потерли), але ж це ні у які рамки не лізе: ви самі запропонували зробити по року, Хотаб вам після ваших вилять цитату навіть надав про це, і що?Ось ви вже скільки крутили-крутили і доказуєте-показуєте, що можна і загалом всю групу 60+.Але від вас чекають по роках, хоча б для одного року чи групи в два-три роки --- рахунок, цифру скільки в середньому не доживають передчасно померлі (від Ковіду) цієї групи.Все!Не ваших пояснень правильності рахунку для загала групи 60+, а саме того, що ви самі запропонували для парі.Ваше ухиляння є фактом вашого програшу.Крапка.__________________________________________________________Стосовно зауваження fler.Читайте мій текст: "Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика.Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень.У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +."ПОТРІБНА ІНША МЕТОДИКА.(Цитата fler: "Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. ")Тобто на що я і вказав у своєму повідомленні (де ключовим!!! були саме реакції вас і fler).Навіщо ви підминили на "щось роблю не вірно"?_________________________________________________________Але це вже дрібниці.Достатньо у підсумку двох фактів:1. Повне фіаско з намаганням визначення мізерності недоживання померлих ковідників (0,3 роки у вас самого перетворилися в 3,88. Якісний перехід в значенні передчасності смертей).2. Чистий програш опоненту по розрахункам парі, яке самі й запропонували.Чому флудом визначили обговорення розрахунків стосовно впливу Ковід2019 хто зна. В принципі тепер вже немає сенсу. Все з'ясовано.На визнання вами своїх зашкварів, вважаю, що ніхто й не розраховував. detroytred

Повідомлень: 24753 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4439444044414442> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: _Alex_ і 5 гостейМодератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 785 , 786 , 787

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7867 13568850

ЛОБ Нед 21 лис, 2021 09:24