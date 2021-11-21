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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4439444044414442>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))
Нас интересует простое:
Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?

Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.
Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку
або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення
2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ
Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.
Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році
В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%
Тобто всі разом вони не дожили
14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%
Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90
Загальний розрахунок середнього -сказати не може.
Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу
А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....
Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.

Статистика не всесильна
Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.
Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари
Перший учасник___другий учасник
Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки
Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки
Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки
Статистика відповіді не дасть
Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості
Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 01:26

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  budivelnik написав:Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році

У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.
  budivelnik написав:В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%

Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки.
Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків))
Забули,що ми перевіряємо?)

То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?

  budivelnik написав:Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.


Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки?
Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?))
)))

  budivelnik написав:коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку

Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))

То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))

  budivelnik написав:Статистика відповіді не дасть


Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз? :D
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 02:14

  Вкладчик1234 написав:Covid cases rise yet again in U.S. ahead of Thanksgiving holiday
https://www.cnbc.com/2021/11/19/covid-cases-rise-yet-again-in-us-ahead-of-thanksgiving-holiday.html

да, не все гладко
US COVID-19 deaths in 2021 surpass last year's toll

https://thehill.com/policy/healthcare/5 ... -toll?rl=1
pilker
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:29

Хроника приближения к 50.

За вчера 326 смерти.
За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.

На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:37

Стільки забанених... Що сталось? Битва гігантів?

Що взагалі з короною в Ойропі? Що за паніка там відбувається?
Знову рєптілоїди?

зі. ніц не панімаю... :?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 09:41

  uaprofi написав:
  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.


причём его вводят в разных странах. зачем?
после 22...23 в атб уже пусто.
в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.
и шо это за вирус который активизируется ночью?

імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...

влада про людей турбується... молодці!!!
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:03

  change_pm написав:
  uaprofi написав:
  Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.


причём его вводят в разных странах. зачем?
после 22...23 в атб уже пусто.
в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно.
и шо это за вирус который активизируется ночью?

імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...

влада про людей турбується... молодці!!!

Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:
-- сидят дома
-- зависают в клубасах

Первым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся...
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:07

  ЛАД написав:Хроника приближения к 50.

За вчера 326 смерти.
За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.

Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.

На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато.
Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.

Израиль тоже включился, особенно проблема с детьми.
Ковид" в Израиле: тенденция меняется, зараженных становится больше
https://www.9tv.co.il/item/36573
И ковид взялся за детей. Правда им повезло у них утвердили третью бустерную дозу для детей
https://www.9tv.co.il/item/36616
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:37

Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.

Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.

«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.


:)

https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-la-cinquieme-vague-demarre-de-facon-fulgurante-alerte-gabriel-attal-20211121
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 10:53

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%))
Нас интересует простое:
Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?

Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному.
Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку
або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення
2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ
Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.
Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році
В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%
Тобто всі разом вони не дожили
14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2%
Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90
Загальний розрахунок середнього -сказати не може.
Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу
А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років....
Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.

Статистика не всесильна
Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків.
Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари
Перший учасник___другий учасник
Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки
Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки
Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки
Статистика відповіді не дасть
Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості
Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.

Я на жаль, не мав змоги побачити завершення вашого парі-дискусії (може щось потерли), але ж це ні у які рамки не лізе: ви самі запропонували зробити по року, Хотаб вам після ваших вилять цитату навіть надав про це, і що?
Ось ви вже скільки крутили-крутили і доказуєте-показуєте, що можна і загалом всю групу 60+.

Але від вас чекають по роках, хоча б для одного року чи групи в два-три роки --- рахунок, цифру скільки в середньому не доживають передчасно померлі (від Ковіду) цієї групи.
Все!
Не ваших пояснень правильності рахунку для загала групи 60+, а саме того, що ви самі запропонували для парі.
Ваше ухиляння є фактом вашого програшу.
Крапка.
__________________________________________________________
Стосовно зауваження fler.
Читайте мій текст: "Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика.
Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень.
У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +."
ПОТРІБНА ІНША МЕТОДИКА.
(Цитата fler: "Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. ")

Тобто на що я і вказав у своєму повідомленні (де ключовим!!! були саме реакції вас і fler).
Навіщо ви підминили на "щось роблю не вірно"?

_________________________________________________________
Але це вже дрібниці.
Достатньо у підсумку двох фактів:
1. Повне фіаско з намаганням визначення мізерності недоживання померлих ковідників (0,3 роки у вас самого перетворилися в 3,88. Якісний перехід в значенні передчасності смертей).
2. Чистий програш опоненту по розрахункам парі, яке самі й запропонували.

Чому флудом визначили обговорення розрахунків стосовно впливу Ковід2019 хто зна. В принципі тепер вже немає сенсу. Все з'ясовано.
На визнання вами своїх зашкварів, вважаю, що ніхто й не розраховував.
detroytred
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