Hotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%)) Нас интересует простое: Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?
Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному. Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення 2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне. Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2% Тобто всі разом вони не дожили 14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2% Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90 Загальний розрахунок середнього -сказати не може. Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років.... Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.
Статистика не всесильна Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків. Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари Перший учасник___другий учасник Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки Статистика відповіді не дасть Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.
budivelnik написав:Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році
У нас так само є деяка кількість смертей в групі 62-65 років.
budivelnik написав:В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2%
Ні-ні, ви забули)) ,це ніким наразі не доведено і це є предметом перевірки. Ми ж саме перевіряємо,чи можна цим способом рахувати недожиті роки. А ви вже присвоїли індекс точності 99% відсотків)) Забули,що ми перевіряємо?)
То порахуємо не для 60-100 років,а для меншої? Це теж середнє. Там же не одна людина померла, так?
budivelnik написав:Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне.
Так-так,я ж і не питаю по кожному окремо. А яка за 3 роки? Ви ж для 40-60 рахували,чому не можна 62-65?? Чому ви впираєтесь?)) )))
budivelnik написав:коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку
Або це читають більше,ніж двоє. Я допускаю. Ви вже ні?))
То давайте скоріше НАМ відповідь,та підемо спати))
budivelnik написав:Статистика відповіді не дасть
Ваша статистика вже давала цифри СВС по будь-яким відрізкам вікових групп. І по 5 років. Що трапилось зі статистикою зараз?
За вчера 326 смерти. За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.
На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.
Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
причём его вводят в разных странах. зачем? после 22...23 в атб уже пусто. в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно. и шо это за вирус который активизируется ночью?
Schmit написав:Короче говоря, если верить статистике, то почти 100% вакцинация превратила ковид в "просто грипп". Но зачем комендантский час? почему им не достаточно ограничений, которые вводятся при эпидемиях "просто гриппа"? не понятно.
причём его вводят в разных странах. зачем? после 22...23 в атб уже пусто. в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно. и шо это за вирус который активизируется ночью?
імхо, рєптілоїди виходять прогулятись...
влада про людей турбується... молодці!!!
Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам: -- сидят дома -- зависают в клубасах
Первым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся...
За вчера 326 смерти. За последние 7 дней 4451 смерть, т.е. среднесуточное 636 смертей (на вчера 4567 и 652).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки был 15 ноября - 838. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был 11 ноября - 681.
Число активных случаев понемногу уменьшается - 485 319 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, 12 ноября было 509 291, вчера 492 913). Количество выздоровевших за вчера на 10540-7464=3076 больше, чем число новых случаев (правда, маловато и тех, и других и тестов - суббота). Почему-то сегодня число активных случаев снизилось значительно больше, какая-то явная нестыковка. Число новых случаев, естественно, низкое - сделано всего 15526 ПЦР + 19033 экспресс-тестов = 34559.
На сегодня не осталось непобитых рекордов. Побили последний - по числу смертей за всю волну. Общее число смертей - 81 272. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 27.484 смерти. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Весенний рекорд побили. Продолжаем движение. Остался единственный вопрос, насколько превысим за всю волну. До конца волны ещё далековато. Но, безусловно, ковид это просто грипп и соплевирус.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 20 ноября - 36 970 новых случаев заболевания и 1252 новых случая смерти. 5 ноября был рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 18 и 19.11 - 1254 смерть.
Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.
Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.
«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.
Hotab написав:Нас интересует не степень точности. Мы и так помним,что она у вас 99%)) Нас интересует простое: Сколько не дожили в группе 62-65 лет. Она разная , умирали они все в разном возрасте. Что у них?
Смотрите, мы же все понимаем,что в огромной группе 60-100 лет не все озрасиы недожили 3.88. Все возрасты по разному. Вот 62-65 сколько? Можно вас попросить?
1 коли людина пише - нас - значить вона або страждає на манію величі-наполєйон -зніми шапку або роздвоєння - поговоріть між собою і самі прийдіть до рішення 2 Чим більше данних - тим точніше ...СЕРЕДНЄ Але середнє тому й називається СЕРЕДНЄ..що не персоналізує конретне. Є 14000+ смертей в групі 60+ в 2020 році В середньому кожен з цієї групи не дожив 3,88 - і це точно на 99,2% Тобто всі разом вони не дожили 14000*3,88=54 320 років....і це знову точно на 99,2% Але скільки конкретно не дожив хтось в групі 61 чи в групі 90 Загальний розрахунок середнього -сказати не може. Може бути що той хто помер в 61 - не дожив 1 добу А той хто помер в 90 - міг ще жити 10 років.... Але всі ці і в групі 61 і в групі 62+ - разом не дожили 54320 років.
Статистика не всесильна Вона легко скаже що пара з 1 геній і 1 даун складається в середньому з двох напівпридурків. Але без додаткових данних і розрахунків визначити який склад пари Перший учасник___другий учасник Напівпридурок____напівпридурок= в середньому2 напівпридурки Геній_____________повний даун = в середньому 2 напівпридурки Повний даун_______геній______= в середньому 2 напівпридурки Статистика відповіді не дасть Тому ваше прохання повністю потрапляє під визначення народної мудрості Один дурень дасть стільки запитань , що й сто мудреців не дадуть на них відповідей.
Я на жаль, не мав змоги побачити завершення вашого парі-дискусії (може щось потерли), але ж це ні у які рамки не лізе: ви самі запропонували зробити по року, Хотаб вам після ваших вилять цитату навіть надав про це, і що? Ось ви вже скільки крутили-крутили і доказуєте-показуєте, що можна і загалом всю групу 60+.
Але від вас чекають по роках, хоча б для одного року чи групи в два-три роки --- рахунок, цифру скільки в середньому не доживають передчасно померлі (від Ковіду) цієї групи. Все! Не ваших пояснень правильності рахунку для загала групи 60+, а саме того, що ви самі запропонували для парі. Ваше ухиляння є фактом вашого програшу. Крапка. __________________________________________________________ Стосовно зауваження fler. Читайте мій текст: "Ваша однодумець fler учора вказала вам!!!, що потрібна інша методика. Ви заперечили і запитанням хотіли пояснень. У відповідь вона видно не "ризикнула пояснити своєму однодумці", а поставила +." ПОТРІБНА ІНША МЕТОДИКА. (Цитата fler: "Для расчетов необходимо использовать методику Института демографии с поправочными коэффициентами по группам летальности. Такое если делать по уму, то надо брать математические модели и считать в специальных программах. ")
Тобто на що я і вказав у своєму повідомленні (де ключовим!!! були саме реакції вас і fler). Навіщо ви підминили на "щось роблю не вірно"?
_________________________________________________________ Але це вже дрібниці. Достатньо у підсумку двох фактів: 1. Повне фіаско з намаганням визначення мізерності недоживання померлих ковідників (0,3 роки у вас самого перетворилися в 3,88. Якісний перехід в значенні передчасності смертей). 2. Чистий програш опоненту по розрахункам парі, яке самі й запропонували.
Чому флудом визначили обговорення розрахунків стосовно впливу Ковід2019 хто зна. В принципі тепер вже немає сенсу. Все з'ясовано. На визнання вами своїх зашкварів, вважаю, що ніхто й не розраховував.