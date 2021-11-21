Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.
Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.
«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.
Давайте так: 1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні? 2. Вакцинують примусом? Безальтернативно? Так чи ні? 3. Навіть якщо з часом виявиться неефективність цього заходу для конкретної країни, то як його можна було визначити без проведення? 4. Які величезні негативи несе вакцинація? 5. Стосовно одних і тих же графікив, таблиць результатів проведення вакцинації Хотаб і Ко дає свої цілком логічні наглядні оцінки, ви і Ко бачите своє (наприклад, мій погляд, неправдиве; на чий-то правдиве). Тобто вакцинація, на мій погляд, вже дала результат. Тобто її варто було проводити. Цілком можливо, що потім вона втратить свою ефективність, але це тільки можливо. Масової вакцинації на даний час притримуються розвинуті країни світу й фахівці, будемо шукати своє чучхе?