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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4440444144424443> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 11:15 Вкладчик1234 написав: Во Франции пятая волна распространения коронавируса начинается «молниеносными темпами», заявил представитель правительства Габриэль Атталь, передает Le Figaro.



Он подчеркнул, что недельный прирост числа заразившихся сейчас составляет почти 80%, а число заболевших на 100 тыс. населения выросло со 100 до 164 менее чем за семь дней. Как пишет портал 20 minutes, если в прошлую субботу, 13 ноября, в стране за сутки выявили 9458 заболевших, то в эту, 20 ноября, — уже 17 153. Такое увеличение говорит о быстром развитии пандемии: раньше такой рост происходил в течение трех недель, а не одной.



«Мы видим очень сильный рост заражений, но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.







https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-la-cinquieme-vague-demarre-de-facon-fulgurante-alerte-gabriel-attal-20211121

Давайте так:

1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?

2. Вакцинують примусом? Безальтернативно? Так чи ні?

3. Навіть якщо з часом виявиться неефективність цього заходу для конкретної країни, то як його можна було визначити без проведення?

4. Які величезні негативи несе вакцинація?

5. Стосовно одних і тих же графікив, таблиць результатів проведення вакцинації Хотаб і Ко дає свої цілком логічні наглядні оцінки, ви і Ко бачите своє (наприклад, мій погляд, неправдиве; на чий-то правдиве).

Тобто вакцинація, на мій погляд, вже дала результат.

Тобто її варто було проводити.

Цілком можливо, що потім вона втратить свою ефективність, але це тільки можливо.

Масової вакцинації на даний час притримуються розвинуті країни світу й фахівці, будемо шукати своє чучхе? Давайте так:1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?2. Вакцинують примусом? Безальтернативно? Так чи ні?3. Навіть якщо з часом виявиться неефективність цього заходу для конкретної країни, то як його можна було визначити без проведення?4. Які величезні негативи несе вакцинація?5. Стосовно одних і тих же графікив, таблиць результатів проведення вакцинації Хотаб і Ко дає свої цілком логічні наглядні оцінки, ви і Ко бачите своє (наприклад, мій погляд, неправдиве; на чий-то правдиве).Тобто вакцинація, на мій погляд, вже дала результат.Тобто її варто було проводити.Цілком можливо, що потім вона втратить свою ефективність, але це тільки можливо.Масової вакцинації на даний час притримуються розвинуті країни світу й фахівці, будемо шукати своє чучхе? detroytred

Повідомлень: 24759 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 11:37 Всех перебанили. Отвечать некому. BìnhAutoDat Повідомлень: 84 З нами з: 10.09.21 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:01 detroytred написав: Давайте так:

1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?

2. Вакцинують примусом? Безальтернативно? Так чи ні?

3. Навіть якщо з часом виявиться неефективність цього заходу для конкретної країни, то як його можна було визначити без проведення?

4. Які величезні негативи несе вакцинація?

5. Стосовно одних і тих же графікив, таблиць результатів проведення вакцинації Хотаб і Ко дає свої цілком логічні наглядні оцінки, ви і Ко бачите своє (наприклад, мій погляд, неправдиве; на чий-то правдиве).

Тобто вакцинація, на мій погляд, вже дала результат.

Тобто її варто було проводити.

Цілком можливо, що потім вона втратить свою ефективність, але це тільки можливо.

Масової вакцинації на даний час притримуються розвинуті країни світу й фахівці, будемо шукати своє чучхе? Давайте так:1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?2. Вакцинують примусом? Безальтернативно? Так чи ні?3. Навіть якщо з часом виявиться неефективність цього заходу для конкретної країни, то як його можна було визначити без проведення?4. Які величезні негативи несе вакцинація?5. Стосовно одних і тих же графікив, таблиць результатів проведення вакцинації Хотаб і Ко дає свої цілком логічні наглядні оцінки, ви і Ко бачите своє (наприклад, мій погляд, неправдиве; на чий-то правдиве).Тобто вакцинація, на мій погляд, вже дала результат.Тобто її варто було проводити.Цілком можливо, що потім вона втратить свою ефективність, але це тільки можливо.Масової вакцинації на даний час притримуються розвинуті країни світу й фахівці, будемо шукати своє чучхе?

Вы сами спросили, и сами от себя дали ответы. Ваша позиция ясна, и впринципе моё мнение особо неинтересно. Да и местная "редакция" на стороне "бессмысленной и беспощадной вакцинации" - поэтому дискутировать нет смысла (всё равно потрут и/или забанят). Но попробую:

1. Облегчает* симптомы** у людей с риск-факторами***

* - не лечит, не снимает полностью, - а только облегчает в определённой степени (от 0% до 99%), с определенной вероятностью (от 0% до 99%)

** - симптомы , а не болезнь (симптомы можно снимать и другими способами)

*** - как правило у стариков или диабетиков, диализников и т.д. Молодым, младенцам, условно здоровым - эффект на уровне плацебо.

Такая формулировка пишется, когда производитель ничего не обещает и ничего не гарантирует (фуфломицины, гомеопатия, и прочие тамифлю)



2. Фактически да. Скоро будет и юридически

3. Не можно, а нужно. Для этого есть испытания

4.1. побочки (которые частично замалчиваются и преуменьшаются)

4.2. растрата и распил бюджетов

4.3. провоцирование распространение болезни - вакцинаторы с сертификатами ринулись разносить заразу - и прогнозировано разнесли

4.4. сам прецедент "закручивания гаек" и "выкручивания рук". С каждой новой "серией" - "ылита" входит во всё больший вкус, и соответственно дальше - будет интереснее, если не прекратить и не наказать за этот беспредел. Проследите историю начиная от первых версий SARS-MERS (или "это другое"?)



Ещё, не супер-негатив для вакцинаторов, но всё же - где результат? Вакцинаторы болеют и разносят заразу так же, как и остальные. Социальная дистанция даёт больше эффекта, чем вакцинация (если добавить ещё ЗОЖ, гигиену и т.д. - так вообще "пандемия" превращается в сезонный грипп, с осложнениями, как и любой другой грипп) Вы сами спросили, и сами от себя дали ответы. Ваша позиция ясна, и впринципе моё мнение особо неинтересно. Да и местная "редакция" на стороне "бессмысленной и беспощадной вакцинации" - поэтому дискутировать нет смысла (всё равно потрут и/или забанят). Но попробую:1. Облегчает* симптомы** у людей с риск-факторами**** - не лечит, не снимает полностью, - а тольков определённой степени (от 0% до 99%), с определенной вероятностью (от 0% до 99%)** -, а не болезнь (симптомы можно снимать и другими способами)*** - как правило у стариков или диабетиков, диализников и т.д. Молодым, младенцам, условно здоровым - эффект на уровне плацебо.Такая формулировка пишется, когда производитель ничего не обещает и ничего не гарантирует (фуфломицины, гомеопатия, и прочие тамифлю)2. Фактически да. Скоро будет и юридически3. Не можно, а нужно. Для этого есть испытания4.1. побочки (которые частично замалчиваются и преуменьшаются)4.2. растрата и распил бюджетов4.3. провоцирование распространение болезни - вакцинаторы с сертификатами ринулись разносить заразу - и прогнозировано разнесли4.4. сам прецедент "закручивания гаек" и "выкручивания рук". С каждой новой "серией" - "ылита" входит во всё больший вкус, и соответственно дальше - будет интереснее, если не прекратить и не наказать за этот беспредел. Проследите историю начиная от первых версий SARS-MERS (или "это другое"?)Ещё, не супер-негатив для вакцинаторов, но всё же - где результат? Вакцинаторы болеют и разносят заразу так же, как и остальные. Социальная дистанция даёт больше эффекта, чем вакцинация (если добавить ещё ЗОЖ, гигиену и т.д. - так вообще "пандемия" превращается в сезонный грипп, с осложнениями, как и любой другой грипп) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15568 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8745 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:05 Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15568 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8745 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:35 Вкладчик1234 написав: Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира" Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"

Так воно так і є.

Така дійсність.

Навіть при лікуванні (боротьбі) з вивченням простими хворобами (наприклад, коліно пухне, болить) лікар і протоколи НІЧОГО на гарантують хворому.

Згідно хоч протоколів, хоч безпротокольного старого підходу лікування лікар призначає один курс лікування і чекає результат; далі - другий; і т.д.

Так проходять від районного хірурга, травматолога до супер доктора професора найвищого рівня в країні.

Шукають від аналізу самої речовини в коліні, МРТ, КТ і до аеробів-анаеробів в інституті по приватному проханню, в тубдиспансері, навіть в кожвен; навіть вскрити коліно, щоб тільки подивитись пропонують накінець.

Бабки-дітдки, шамани, окультисти і т.д. пробуються))



А проходить само...

І що?

Всім відмовитися від стандартного підходу: спочатку райлікар...

Нічого не робити?



Тут же наявне: хвороба з значними наслідками - хворі з ускладненнями, смерті в значній кількості.

Влада та медики намагаються боротися...

Це їх обов'язок.

Відмінити такий порядок можна тільки законодавчо.



Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники.

Так це ніхто й не заперечує. Воно так і є.



З.и. стосовно ж "симптомів" та й більшості інших пунктів -- у мене інше бачення, ніж ваше. Тобто не згоден.

Ось для цього і є порядок визначення приймання рішень в суспільстві. Так воно так і є.Така дійсність.Навіть при лікуванні (боротьбі) з вивченням простими хворобами (наприклад, коліно пухне, болить) лікар і протоколи НІЧОГО на гарантують хворому.Згідно хоч протоколів, хоч безпротокольного старого підходу лікування лікар призначає один курс лікування і чекає результат; далі - другий; і т.д.Так проходять від районного хірурга, травматолога до супер доктора професора найвищого рівня в країні.Шукають від аналізу самої речовини в коліні, МРТ, КТ і до аеробів-анаеробів в інституті по приватному проханню, в тубдиспансері, навіть в кожвен; навіть вскрити коліно, щоб тільки подивитись пропонують накінець.Бабки-дітдки, шамани, окультисти і т.д. пробуються))А проходить само...І що?Всім відмовитися від стандартного підходу: спочатку райлікар...Нічого не робити?Тут же наявне: хвороба з значними наслідками - хворі з ускладненнями, смерті в значній кількості.Влада та медики намагаються боротися...Це їх обов'язок.Відмінити такий порядок можна тільки законодавчо.Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники.Так це ніхто й не заперечує. Воно так і є.З.и. стосовно ж "симптомів" та й більшості інших пунктів -- у мене інше бачення, ніж ваше. Тобто не згоден.Ось для цього і є порядок визначення приймання рішень в суспільстві. Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 лис, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24759 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:39 detroytred написав: Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники. Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники.

Так может тогда не ломать людей через колено, если сами не уверены?

Может тогда ставить эксперименты на себе? Влада и т.д. - сами в значительной степени не "вакцинированы". Может начать с себя? Так может тогда не ломать людей через колено, если сами не уверены?Может тогда ставить эксперименты на себе? Влада и т.д. - сами в значительной степени не "вакцинированы". Может начать с себя? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15568 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8745 раз. Подякували: 4196 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:45 Re: Эпидемия коронавируса в мире detroytred написав: Давайте так:

1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні? Давайте так:1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?

Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.

Тут очень большой вопрос, а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? А если того заболевшего в тяжелой форме и/или умершего не вакцинировали? Может он бы вообще не заболел или перенес бы в легкой форме или остался бы жив?

К сожалению это не выяснить никак и я бы оставил решение о вакцинации возлагать на людей сняв любые дискриминации и или ограничения, которые разделяют вакцинированных и нет. Да, расскажите о прелестях вакцинации и расскажите о возможных последствиях, а далее предоставьте человеку самому осознанно сделать выбор и отвечать за его последствия. Более того необходимо убрать форму о том что все риски от вакцинации человек берет на себя. Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.Тут очень большой вопрос, а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? А если того заболевшего в тяжелой форме и/или умершего не вакцинировали? Может он бы вообще не заболел или перенес бы в легкой форме или остался бы жив?К сожалению это не выяснить никак и я бы оставил решение о вакцинации возлагать на людей сняв любые дискриминации и или ограничения, которые разделяют вакцинированных и нет. Да, расскажите о прелестях вакцинации и расскажите о возможных последствиях, а далее предоставьте человеку самому осознанно сделать выбор и отвечать за его последствия. Более того необходимо убрать форму о том что все риски от вакцинации человек берет на себя. ol_zy

Повідомлень: 6970 З нами з: 20.01.15 Подякував: 414 раз. Подякували: 701 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:50 Вкладчик1234 написав: detroytred написав: Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники. Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники.

Так может тогда не ломать людей через колено, если сами не уверены?

Может тогда ставить эксперименты на себе? Влада и т.д. - сами в значительной степени не "вакцинированы". Может начать с себя? Так может тогда не ломать людей через колено, если сами не уверены?Может тогда ставить эксперименты на себе? Влада и т.д. - сами в значительной степени не "вакцинированы". Может начать с себя?

В тому, що їм потрібно спочатку з себе, цілком згоден.



Але розумію чому цей аргумент не є показником того, що вони начебто знають, що роблять фігню (вакцинація -- шкода), тому собі - ні.

Бо вони можуть собі дозволити оті коктейлі та більш забезпечене лікування якщо щось трапиться.



Нічого не робити?

З них спитають хворі...

Так, як зараз намагаються спитати противники рішень.



Але приймати рішення по протидії хворобі влада-медики зобов'язані.

Кажу ж: треба тоді міняти порядок прийняття рішень в суспільстві.

На що міняти?

Альтернативи-то нема. В тому, що їм потрібно спочатку з себе, цілком згоден.Але розумію чому цей аргумент не є показником того, що вони начебто знають, що роблять фігню (вакцинація -- шкода), тому собі - ні.Бо вони можуть собі дозволити оті коктейлі та більш забезпечене лікування якщо щось трапиться.Нічого не робити?З них спитають хворі...Так, як зараз намагаються спитати противники рішень.Але приймати рішення по протидії хворобі влада-медики зобов'язані.Кажу ж: треба тоді міняти порядок прийняття рішень в суспільстві.На що міняти?Альтернативи-то нема. detroytred

Повідомлень: 24759 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:54 Вкладчик1234 написав: Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира" Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"

Спорить с Вами не интересно.

Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.

По сути.

Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока только предположения .

О Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?

Вы смотрели результаты Японии?

В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.

Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).

Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.



Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость). Спорить с Вами не интересно.Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.По сути.Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока толькоО Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?Вы смотрели результаты Японии?В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость). ЛАД 2 Повідомлень: 20724 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4961 раз. Подякували: 4583 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 12:57 ol_zy написав: detroytred написав: Давайте так:

1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні? Давайте так:1. Вакцинація полегшує перебіг хвороби? Так чи ні?

Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.

Тут очень большой вопрос, а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? А если того заболевшего в тяжелой форме и/или умершего не вакцинировали? Может он бы вообще не заболел или перенес бы в легкой форме или остался бы жив?

К сожалению это не выяснить никак и я бы оставил решение о вакцинации возлагать на людей сняв любые дискриминации и или ограничения, которые разделяют вакцинированных и нет. Да, расскажите о прелестях вакцинации и расскажите о возможных последствиях, а далее предоставьте человеку самому осознанно сделать выбор и отвечать за его последствия. Более того необходимо убрать форму о том что все риски от вакцинации человек берет на себя. Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.Тут очень большой вопрос, а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? А если того заболевшего в тяжелой форме и/или умершего не вакцинировали? Может он бы вообще не заболел или перенес бы в легкой форме или остался бы жив?К сожалению это не выяснить никак и я бы оставил решение о вакцинации возлагать на людей сняв любые дискриминации и или ограничения, которые разделяют вакцинированных и нет. Да, расскажите о прелестях вакцинации и расскажите о возможных последствиях, а далее предоставьте человеку самому осознанно сделать выбор и отвечать за его последствия. Более того необходимо убрать форму о том что все риски от вакцинации человек берет на себя.

Вакцинуватися не примушують!!!



Карантином гасять хвилю.

Вакцинованим лише надається дозвіл.

Примусу вакцинуватися нема.

Вибір за самою людиною.



Стосовно ризіків я не проти. Держава або фармбізнес, який отримує прибуток від препаратів, повинен брати ризики на себе.

Це буде тримати у рамках.

В якій частині? Ну дуже спірне питання. Вакцинуватися не примушують!!!Карантином гасять хвилю.Вакцинованим лише надається дозвіл.Примусу вакцинуватися нема.Вибір за самою людиною.Стосовно ризіків я не проти. Держава або фармбізнес, який отримує прибуток від препаратів, повинен брати ризики на себе.Це буде тримати у рамках.В якій частині? Ну дуже спірне питання. detroytred

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7869 13574573

Vic Пон 22 лис, 2021 12:48