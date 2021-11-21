|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:01
Вы сами спросили, и сами от себя дали ответы. Ваша позиция ясна, и впринципе моё мнение особо неинтересно. Да и местная "редакция" на стороне "бессмысленной и беспощадной вакцинации" - поэтому дискутировать нет смысла (всё равно потрут и/или забанят). Но попробую:
1. Облегчает* симптомы** у людей с риск-факторами***
* - не лечит, не снимает полностью, - а только облегчает в определённой степени (от 0% до 99%), с определенной вероятностью (от 0% до 99%)
** - симптомы, а не болезнь (симптомы можно снимать и другими способами)
*** - как правило у стариков или диабетиков, диализников и т.д. Молодым, младенцам, условно здоровым - эффект на уровне плацебо.
Такая формулировка пишется, когда производитель ничего не обещает и ничего не гарантирует (фуфломицины, гомеопатия, и прочие тамифлю)
2. Фактически да. Скоро будет и юридически
3. Не можно, а нужно. Для этого есть испытания
4.1. побочки (которые частично замалчиваются и преуменьшаются)
4.2. растрата и распил бюджетов
4.3. провоцирование распространение болезни - вакцинаторы с сертификатами ринулись разносить заразу - и прогнозировано разнесли
4.4. сам прецедент "закручивания гаек" и "выкручивания рук". С каждой новой "серией" - "ылита" входит во всё больший вкус, и соответственно дальше - будет интереснее, если не прекратить и не наказать за этот беспредел. Проследите историю начиная от первых версий SARS-MERS (или "это другое"?)
Ещё, не супер-негатив для вакцинаторов, но всё же - где результат? Вакцинаторы болеют и разносят заразу так же, как и остальные. Социальная дистанция даёт больше эффекта, чем вакцинация (если добавить ещё ЗОЖ, гигиену и т.д. - так вообще "пандемия" превращается в сезонный грипп, с осложнениями, как и любой другой грипп)
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:05
Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:35
Так воно так і є.
Така дійсність.
Навіть при лікуванні (боротьбі) з вивченням простими хворобами (наприклад, коліно пухне, болить) лікар і протоколи НІЧОГО на гарантують хворому.
Згідно хоч протоколів, хоч безпротокольного старого підходу лікування лікар призначає один курс лікування і чекає результат; далі - другий; і т.д.
Так проходять від районного хірурга, травматолога до супер доктора професора найвищого рівня в країні.
Шукають від аналізу самої речовини в коліні, МРТ, КТ і до аеробів-анаеробів в інституті по приватному проханню, в тубдиспансері, навіть в кожвен; навіть вскрити коліно, щоб тільки подивитись пропонують накінець.
Бабки-дітдки, шамани, окультисти і т.д. пробуються))
А проходить само...
І що?
Всім відмовитися від стандартного підходу: спочатку райлікар...
Нічого не робити?
Тут же наявне: хвороба з значними наслідками - хворі з ускладненнями, смерті в значній кількості.
Влада та медики намагаються боротися...
Це їх обов'язок.
Відмінити такий порядок можна тільки законодавчо.
Ваша контрарументація по суті зводиться до -- влада, медбізнес, медики не чарівники.
Так це ніхто й не заперечує. Воно так і є.
З.и. стосовно ж "симптомів" та й більшості інших пунктів -- у мене інше бачення, ніж ваше. Тобто не згоден.
Ось для цього і є порядок визначення приймання рішень в суспільстві.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 лис, 2021 12:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:39
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.
Тут очень большой вопрос, а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? А если того заболевшего в тяжелой форме и/или умершего не вакцинировали? Может он бы вообще не заболел или перенес бы в легкой форме или остался бы жив?
К сожалению это не выяснить никак и я бы оставил решение о вакцинации возлагать на людей сняв любые дискриминации и или ограничения, которые разделяют вакцинированных и нет. Да, расскажите о прелестях вакцинации и расскажите о возможных последствиях, а далее предоставьте человеку самому осознанно сделать выбор и отвечать за его последствия. Более того необходимо убрать форму о том что все риски от вакцинации человек берет на себя.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:50
В тому, що їм потрібно спочатку з себе, цілком згоден.
Але розумію чому цей аргумент не є показником того, що вони начебто знають, що роблять фігню (вакцинація -- шкода), тому собі - ні.
Бо вони можуть собі дозволити оті коктейлі та більш забезпечене лікування якщо щось трапиться.
Нічого не робити?
З них спитають хворі...
Так, як зараз намагаються спитати противники рішень.
Але приймати рішення по протидії хворобі влада-медики зобов'язані.
Кажу ж: треба тоді міняти порядок прийняття рішень в суспільстві.
На що міняти?
Альтернативи-то нема.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:54
Спорить с Вами не интересно.
Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.
По сути.
Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока только предположения.
О Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?
Вы смотрели результаты Японии?
В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.
Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).
Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.
Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость).
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:57
Вакцинуватися не примушують!!!
Карантином гасять хвилю.
Вакцинованим лише надається дозвіл.
Примусу вакцинуватися нема.
Вибір за самою людиною.
Стосовно ризіків я не проти. Держава або фармбізнес, який отримує прибуток від препаратів, повинен брати ризики на себе.
Це буде тримати у рамках.
В якій частині? Ну дуже спірне питання.
Додано: Пон 22 лис, 2021 12:57
Re: Эпидемия коронавируса в мире
вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится
А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 22 лис, 2021 13:04, всього редагувалось 3 разів.
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, Reader, холява і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|