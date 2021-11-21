ol_zy написав:Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.
вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится
А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 22 лис, 2021 13:04, всього редагувалось 3 разів.
Вкладчик1234 написав:«Мы видим очень сильный рост заражений, [b]но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.
это с кем? с немцами или британцами они там наперегонки играют?
Вкладчик1234 написав:Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"
Спорить с Вами не интересно. Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют. По сути. Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока только предположения. О Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё? Вы смотрели результаты Японии? В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии. Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире). Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.
Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость).
ЛАД, здається ви самі приводили дані по рівням фінансування медицини в Японії і так далі...
ЛАД написав:То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным. Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами.