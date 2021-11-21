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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4440444144424443 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 12:57 Re: Эпидемия коронавируса в мире ol_zy написав: Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности. Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности. вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится



А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов. вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получитсяА по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов. Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 22 лис, 2021 13:04, всього редагувалось 3 разів. vitaliian

Повідомлень: 9202 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1621 раз. Подякували: 2367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:00 _hunter написав: Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:

-- сидят дома

-- зависают в клубасах



Первым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся... Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:-- сидят дома-- зависают в клубасахПервым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся...

как же теперь бабки с дедками то без ночных клубов то после 23?? как же теперь бабки с дедками то без ночных клубов то после 23?? Ромасик Повідомлень: 3471 З нами з: 30.03.15 Подякував: 759 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:03 Вкладчик1234 написав: «Мы видим очень сильный рост заражений, [b]но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства. «Мы видим очень сильный рост заражений, [b]но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.

это с кем? с немцами или британцами они там наперегонки играют? это с кем? с немцами или британцами они там наперегонки играют? Ромасик Повідомлень: 3471 З нами з: 30.03.15 Подякував: 759 раз. Подякували: 399 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04 ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира" Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"

Спорить с Вами не интересно.

Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.

По сути.

Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока только предположения .

О Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?

Вы смотрели результаты Японии?

В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.

Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).

Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.



Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость). Спорить с Вами не интересно.Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.По сути.Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока толькоВы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?Вы смотрели результаты Японии?В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.Как говорится -уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость).

ЛАД, здається ви самі приводили дані по рівням фінансування медицини в Японії і так далі...



Так у нас з ними різниця раз 10-15?!...



як то кажуть... і ви самі кажете...

"это всё, что нужно знать об"

хіхі... ЛАД, здається ви самі приводили дані по рівням фінансування медицини в Японії і так далі...Так у нас з ними різниця раз 10-15?!...як то кажуть... і ви самі кажете...хіхі... change_pm Повідомлень: 4989 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:08 change_pm

Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має? detroytred

Повідомлень: 24759 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:12 detroytred написав: change_pm

Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має? Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?

Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...



* Он Бімоновіч може розказати...



Мій комент був стосовно кількості смертей...



Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі... Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...* Он Бімоновіч може розказати...Мій комент був стосовно кількості смертей...Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі... change_pm Повідомлень: 4989 З нами з: 03.02.16 Подякував: 115 раз. Подякували: 972 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:20 change_pm написав: detroytred написав: change_pm

Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має? Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?

Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...



* Он Бімоновіч може розказати...



Мій комент був стосовно кількості смертей...



Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі... Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...* Он Бімоновіч може розказати...Мій комент був стосовно кількості смертей...Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі...

От тому я застовую принцип -- краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти.

Тобто підтримую заходи розвинутих країн, ніж якісь чучхе чи бульб.



Звісно, що від помилок і деяких викрутасів оці розвинені не можуть. Чебучать іноді таке...

Світ не досконалий От тому я застовую принцип -- краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти.Тобто підтримую заходи розвинутих країн, ніж якісь чучхе чи бульб.Звісно, що від помилок і деяких викрутасів оці розвинені не можуть. Чебучать іноді таке...Світ не досконалий Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 лис, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24759 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

Япония - не самый удачный пример использования вакцин. Ромасик Повідомлень: 3471 З нами з: 30.03.15 Подякував: 759 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 13:25 ЛАД написав: То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным.

Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами. То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным.Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами.

Только сейчас цена на них, к сожалению, космическая -700$, если исходить из цифр, которые тратят США на их закупку (Великобритания сумм своих контрактов вроде бы не разглашает).

Пфайзер и Мерк заключили соглашение с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) для обеспечения препаратом стран с инзким и среднем уровнем дохода. Интересно насколько это снизит стоимость дженериков по сравнению с оригинальными препаратами.

https://www.merck.com/news/the-medicines-patent-pool-mpp-and-merck-enter-into-license-agreement-for-molnupiravir-an-investigational-oral-antiviral-covid-19-medicine-to-increase-broad-access-in-low-and-middle-income-countri/



https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-medicines-patent-pool-mpp-sign-licensing Только сейчас цена на них, к сожалению, космическая -700$, если исходить из цифр, которые тратят США на их закупку (Великобритания сумм своих контрактов вроде бы не разглашает).Пфайзер и Мерк заключили соглашение с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) для обеспечения препаратом стран с инзким и среднем уровнем дохода. Интересно насколько это снизит стоимость дженериков по сравнению с оригинальными препаратами. Reader Повідомлень: 28 З нами з: 10.09.20 Подякував: 83 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4440444144424443 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Vic Пон 22 лис, 2021 12:48