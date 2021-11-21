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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4440444144424443

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 12:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ol_zy написав:Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.
вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится

А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 22 лис, 2021 13:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:00

  _hunter написав:Рискну предположить, что "в 22...23 в атб уже пусто" и "в 2 ... 3 часа ночи людей обычно совсем не видно" по двум причинам:
-- сидят дома
-- зависают в клубасах

Первым на комендантский час, по понятным причинам, пофиг. А вот со вторыми, собственно, и борятся...

как же теперь бабки с дедками то без ночных клубов то после 23??
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:03

  Вкладчик1234 написав:«Мы видим очень сильный рост заражений, [b]но мы также знаем, что во Франции у нас очень широкий охват вакцинацией [и] мы намного опережаем наших соседей по ревакцинации», — подчеркнул представитель правительства.

это с кем? с немцами или британцами они там наперегонки играют? :D
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:04

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Вон в Японии вирус "самоликвидировался по ошибке". А "лучше умы бигфармы" и "самые заботливые правительства" с безлимитными бюджетами - не смогли этого сделать (побороть грипп). Как говорится - "это всё, что нужно знать об эффективности методов борьбы с вирусом от бигфармы и керманычей всего мира"

Спорить с Вами не интересно.
Вы или отвечаете крайне неубедительно, или не отвечаете вообще, оправдываясь тем, что "всё равно удалят". Здесь достаточно много выступают антиваксы. Отвечайте убедительно, с цифрами, не удалят. А Вы, простите, занимаетесь начётничеством, как попугай повторяя одно и то же, естественно, удаляют.
По сути.
Насчёт "самоликвидации по ошибке" пока только предположения.
О Японии. Вы вообще хоть какие-то данные смотрите или выучили наизусть два слова "вакцина бесполезна/вредна" и всё?
Вы смотрели результаты Японии?
В Японии при населении 125 938 746 (как минимум, втрое больше нашего!) всего 18 347 смертей. Меньше, чем у нас за одну волну. Напомню, что у нас уже 81,598 смертей - в 4,5 раза больше, чем в Японии.
Может быть, Вам будет понятнее в расчёте на 1 млн. населения - в Японии 146 смертей на млн. (153 место в мире), у нас 1881 смерть (почти в 13 раз больше и 17 место в мире).
Уровень вакцинации в Японии - 76,54+2,43% (полностью + 1 доза) - выше, чем в среднем в Европе. Ну а уж с нами и сравнивать не приходится.

Как говорится - "это всё, что нужно знать об" уровне Ваших измышлений (написал бы крепче, но модерам придётся удалять за грубость).

ЛАД, здається ви самі приводили дані по рівням фінансування медицини в Японії і так далі...

Так у нас з ними різниця раз 10-15?!...

як то кажуть... і ви самі кажете...
"это всё, что нужно знать об"

хіхі...
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:08

change_pm
Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:12

  detroytred написав:change_pm
Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?

Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...

* Он Бімоновіч може розказати...

Мій комент був стосовно кількості смертей...

Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі...
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:20

  change_pm написав:
  detroytred написав:change_pm
Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?

Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...

* Он Бімоновіч може розказати...

Мій комент був стосовно кількості смертей...

Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі...

От тому я застовую принцип -- краще з розумним загубити, ніж з дурнем знайти.
Тобто підтримую заходи розвинутих країн, ніж якісь чучхе чи бульб.

Звісно, що від помилок і деяких викрутасів оці розвинені не можуть. Чебучать іноді таке...
Світ не досконалий :D
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 22 лис, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:21

Япония - не самый удачный пример использования вакцин.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:25

  ЛАД написав:То, что лекарство необходимо, бесспорно. Цитировал сообщения о нём уже давно. Хорошо будет, если действительно окажется эффективным.
Но это не отменяет моего замечания по поводу статьи, процитированного Вами.

Только сейчас цена на них, к сожалению, космическая -700$, если исходить из цифр, которые тратят США на их закупку (Великобритания сумм своих контрактов вроде бы не разглашает).
Пфайзер и Мерк заключили соглашение с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) для обеспечения препаратом стран с инзким и среднем уровнем дохода. Интересно насколько это снизит стоимость дженериков по сравнению с оригинальными препаратами.
https://www.merck.com/news/the-medicines-patent-pool-mpp-and-merck-enter-into-license-agreement-for-molnupiravir-an-investigational-oral-antiviral-covid-19-medicine-to-increase-broad-access-in-low-and-middle-income-countri/

https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-medicines-patent-pool-mpp-sign-licensing
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Пон 22 лис, 2021 12:48
Vic

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