Додано: Пон 22 лис, 2021 14:18

vitaliian написав: ol_zy написав: Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности. Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности. вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится



А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов. вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получитсяА по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.

1 доза концентрату містить: 5'-кеп мРНК, що кодує повністю SARS-CoV-2 шипоподібний білок - 30 мкг

1 доза (0,5 мл) містить: вакцину проти COVID-19 (ChAdOx1-S* [рекомбінантну]), не менше 2,5 х 10^8 інфекційних одиниць (ІО), що відповідає 5 х 10^10 вірусних часток (вч)

*Рекомбінантний аденовірусний вектор шимпанзе з дефектом реплікації, що кодує спайковий (S) глікопротеїн SARS-CoV-2.

Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).

бред не пишите. Я признаю реальные вакцины и сам вакцинирован большинством обязательных. А вот экспериментальную и до конца не проверенную от Ковида я не рискну ни себе вводить ни порекомендую никому другому. Тем более, что вакцинированные болеют и умирают от ковида и это признанный факт, а если вы такое не признаете, то это уже вам в 19 век...А вводить в себя:вот это:или это:я не готов. Вы готовы вакцинируйтесь - это ваш выбор - вы себя защитили, но перестаньте навязывать свой выбор другим и ограничивать других в случае отказа введения этих веществ в себя.Те кто отказался прекрасно понимают, что могут заболеть и умереть и это их выбор и они идут на это осознанно и добровольно.