detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема. Вибір за самою людиною.
Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу!
І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
detroytred написав:change_pm Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?
Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...
* Он Бімоновіч може розказати...
Мій комент був стосовно кількості смертей...
Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі...
И при этом смертей намного меньше, чем у нас! Хотя у нас тут регулярно пишут, что "ковид - это болезнь старости". А уровень медицины и "грошей на медицину більше" при ковиде, по-моему, влияет достаточно слабо. Лечения фактически нет, не существует. Только поддерживающая терапия.
detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема. Вибір за самою людиною.
Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу!
І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
Расскажете жене/любовнице, если она вдруг заразит вас сифилисом или, ещё лучше СПИДом.
detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема. Вибір за самою людиною.
Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу!
І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
Впустили нюанс -- при хвилі росту захворювання; коли до вакцинації обмежували усіх.
Вакцинація по суті навпаки зменшила обмеження. Для вакцинованих.
ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить... Это совсем не принуждение, конечно же нет... При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть.
ol_zy написав:Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.
вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится
А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.
бред не пишите. Я признаю реальные вакцины и сам вакцинирован большинством обязательных. А вот экспериментальную и до конца не проверенную от Ковида я не рискну ни себе вводить ни порекомендую никому другому. Тем более, что вакцинированные болеют и умирают от ковида и это признанный факт, а если вы такое не признаете, то это уже вам в 19 век... А вводить в себя: вот это:
1 доза концентрату містить: 5'-кеп мРНК, що кодує повністю SARS-CoV-2 шипоподібний білок - 30 мкг
или это:
1 доза (0,5 мл) містить: вакцину проти COVID-19 (ChAdOx1-S* [рекомбінантну]), не менше 2,5 х 10^8 інфекційних одиниць (ІО), що відповідає 5 х 10^10 вірусних часток (вч) *Рекомбінантний аденовірусний вектор шимпанзе з дефектом реплікації, що кодує спайковий (S) глікопротеїн SARS-CoV-2. Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8 я не готов. Вы готовы вакцинируйтесь - это ваш выбор - вы себя защитили, но перестаньте навязывать свой выбор другим и ограничивать других в случае отказа введения этих веществ в себя. Те кто отказался прекрасно понимают, что могут заболеть и умереть и это их выбор и они идут на это осознанно и добровольно.