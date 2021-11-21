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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4442444344444445>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:36

  Ромасик написав:Япония - не самый удачный пример использования вакцин.
Зображення

Почему "не самый удачный"? -- зраду разгонять не получается? :lol:
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема.
Вибір за самою людиною.


Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу! :)

І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.
Yuriyqwer
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:52

  change_pm написав:
  detroytred написав:change_pm
Навіщо тоді японці та інші з високим рівнем медицини проводять вакцинацію, якщо вона має мізерне значення або й овсім не має?

Хто їх знає?! Вони взагалі таке роблять*, шо на голову ойропейцю не налазить...

* Он Бімоновіч може розказати...

Мій комент був стосовно кількості смертей...

Населення в них більше, воно старіше, грошей на медицину більше, маски всі носять при найменшому шухєрі...

И при этом смертей намного меньше, чем у нас! Хотя у нас тут регулярно пишут, что "ковид - это болезнь старости".
А уровень медицины и "грошей на медицину більше" при ковиде, по-моему, влияет достаточно слабо. Лечения фактически нет, не существует. Только поддерживающая терапия.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:55

  _hunter написав:
  Ромасик написав:Япония - не самый удачный пример использования вакцин.
https://hostingkartinok.com/show-image. ... c0d37470db]Зображення

Почему "не самый удачный"? -- зраду разгонять не получается? :lol:
https://ibb.co/GnYFk64]Зображення[/url]

Обычная тактика Ромасика - привести один график/таблицу, а дальше игнорировать всё остальное. Главное - прокукарекать, на кого-то подействует.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Yuriyqwer написав:І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Тоді кожному порушнику ПДР треба мати індульгенцію у виглялі томіка Конфуція, а антиваксам карманний збірник цитат Мао.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:58

  Yuriyqwer написав:
  detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема.
Вибір за самою людиною.


Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу! :)

І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Расскажете жене/любовнице, если она вдруг заразит вас сифилисом или, ещё лучше СПИДом.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:03

  ЛАД написав:Обычная тактика Ромасика - привести один график/таблицу, а дальше игнорировать всё остальное. Главное - прокукарекать, на кого-то подействует.

вы когда о Британии прокукарекали, почему не сказали, что она уже эпидемию ̶п̶о̶ч̶т̶и̶ поборола?Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:05

  Yuriyqwer написав:
  detroytred написав:Примусу вакцинуватися нема.
Вибір за самою людиною.


Примусу нема але якщо не вакцинєшся - звільнимо з роботи, заборонимо користуватись громадським транспортом, відвідувати магазини, заборонимо очно навчатись (ну і що, що проплачено наперед!), відвідувати державні установи і т.д. Тому вакцинйуся добровільно! Вибір за вами, жодного тиску чи примусу! :)

І як тут не згадати Конфуція? Благородный человек предъявляет требования к себе, низкий человек предъявляет требования к другим.

Впустили нюанс -- при хвилі росту захворювання; коли до вакцинації обмежували усіх.

Вакцинація по суті навпаки зменшила обмеження. Для вакцинованих.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:05

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  detroytred написав:Вакцинуватися не примушують!!!

ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить...
Это совсем не принуждение, конечно же нет...
При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 14:18

  vitaliian написав:
  ol_zy написав:Немного добавлю. Опыт Израиля и Британии, говорит, что даже вакцинированные 3 раза болеют, лежат на ИВЛ и умирают во время лечения, для меня это говорит о неэффективности.
вы отрицаете саму суть вакцинации или хотите сказать что вакцины фикция? Если суть то вам в 19й век, принцип действия вакцины познакомить иммунную систему с вирусом, что лучше обученных и необученных солдат посылать на войну? Вакцина не даёт гарантий что ваша иммунная система в порядке и готова к борьбе, она просто её знакомит, не более. тот кто вас знакомит с девушкой тоже не даёт гарантий что у вас с ней все получится

А по работе иммунитета написаны докторские и вопросов пока ещё больше чем ответов.

бред не пишите. Я признаю реальные вакцины и сам вакцинирован большинством обязательных. А вот экспериментальную и до конца не проверенную от Ковида я не рискну ни себе вводить ни порекомендую никому другому. Тем более, что вакцинированные болеют и умирают от ковида и это признанный факт, а если вы такое не признаете, то это уже вам в 19 век...
А вводить в себя:
вот это:
1 доза концентрату містить: 5'-кеп мРНК, що кодує повністю SARS-CoV-2 шипоподібний білок - 30 мкг

или это:
1 доза (0,5 мл) містить: вакцину проти COVID-19 (ChAdOx1-S* [рекомбінантну]), не менше 2,5 х 10^8 інфекційних одиниць (ІО), що відповідає 5 х 10^10 вірусних часток (вч)
*Рекомбінантний аденовірусний вектор шимпанзе з дефектом реплікації, що кодує спайковий (S) глікопротеїн SARS-CoV-2.
Вироблений в генетично модифікованих клітинах нирки ембріона людини (HEK) 293. Цей продукт містить генетично модифіковані організми (ГМО).

http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlist?opendocument&stype=8
я не готов. Вы готовы вакцинируйтесь - это ваш выбор - вы себя защитили, но перестаньте навязывать свой выбор другим и ограничивать других в случае отказа введения этих веществ в себя.
Те кто отказался прекрасно понимают, что могут заболеть и умереть и это их выбор и они идут на это осознанно и добровольно.
ol_zy
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