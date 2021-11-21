ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить... Это совсем не принуждение, конечно же нет... При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть.
В умовах карантину. В умовах карантину. В умовах карантину. ...
ЛАД написав:Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз.
О да, мне как раз недавно звонила моя учительница школьная из Израиля, и между прочим заговорили о вакцинации (ей уже 80+) как раз недавно делали 3-ю. После 2-х первых все было более менее немного поболело, немного температура, а вот после 3-й, когда уже была дома стало так плохо, что в прямом смысле лезла на стену, бегала по квартире, говорит такого она не испытывала никогда и никому не пожелает. А по поводу цифр - если вакцинированные болеют и умирают, то в чем тогда смысл? Что значит реже? А может реже, потому что уже переболели? Почему у переболевшего (это я о своих) через 8 месяцев антител даже немного больше чем через месяц после болезни? Почему я находясь в тесном кругу заболевших и заразились они когда сидели в тесном кругу за одним столом (ребенок со школы принес больше неоткуда было взяться), так вот почему я вообще не заболел? Хотя находился в постоянном контакте - проверял температур давал еду, без всяких масок и прочего. Антител у меня также нет, вот вы уверены, что после вакцины я точно не заболею? Что я точно перенесу в легкой форме? Я вот не уверен и проверять на себе вот те коктейли не готов. Реже болеют, т.к. либо большинство уже переболело, в скрытой форме в том числе, так и велика вероятность, что те кто не болеют и не заболели бы вообще. А цифрами и вы и я умеем манипулировать достаточно хорошо, чтобы их можно было трактовать в обе стороны, вы себя убедили в одном, а я себя убедил в другом. Единственно что может быть более менее убедительно это полная общая статистика, точное кол-во населения за год находящихся на территории страны, кол-во смертей общее, но, к сожалению точных цифр нет да и не существует. а все остальное с погрешностями и прикидками и особой разницы между годами, если брать за последние 30 лет я не увидел. Тех 3-5% вполне вписываются в погрешность методики расчетов. Ну и статистика ни коим образом не учитывает индивидуальные особенности каждого.
ol_zy А от тут я згоден. Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація. Нехай хоч і з запасом.
Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного. В отому натовпі та закритих вікнах дверях. І ніякий запис електронний в чергу не рятує...
ЛАД написав:Мне уже надоело задавать вопрос - при оспе, чуме, кори в конце концов Вы тоже будете рассказывать "а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации?
от оспы и чумы, есть надежные и полностью проверенные вакцины, от которых побочек практически 0, и эффективность которых 99+%. Не стоит сравнивать не сравниваемое. А уповать на то что есть в надежде на авось пронесет и мне вот тот чудо коктейль поможет, заодно и проверим вот ту поделку на себе - я не готов быть подопытным с сомнительным исходом. А смертность в Британии ниже, потомоу что уровень медицины там не чета нашему. От рака тоже в Израиле лечат на порядки лучше чем у нас (у нас скорее калечат), потому и разница такая.
Вакцинирование в два раза повышает риск болезней сердца
После получения второй дозы вакцины Пфайзер и Модерна существенно увеличивается риск развития острого коронарного синдрома. Для справки: это - обострение стабильного течения ишемической болезни сердца, которое может проявляться инфарктом миокарда, развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти. Эти выводы были сделаны в отчете, представленном на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, которые проходили с 13 по 15 ноября 2021 года. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712?fbclid=IwAR0XIm4Hq2K3Z5c01wEzGJkBDWKzEQepF3eWHiLTAu8V9P4IIzgI27l3ARs В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. Результат этого теста сравнивали с результатами теста PULS, который те же пациенты проходили за 3-5 месяцев до вакцинации. Сердечный тест PULS используется для расчета 5-летней оценки риска возникновения острого коронарного синдрома. Он измеряет несколько белковых биомаркеров, включая фактор роста гепатоцитов и уровня про-воспалительных цитокинов IL-16. Все участники исследования проходили этот тест каждые 3-6 месяцев в течение 8 лет. После вакцинации уровень воспаления, измеряемый содержанием провоспалительного цитокина IL-16 в крови увеличился почти в 2,5 раза: с 35 до 82 выше нормы. Фактор роста гепатоцитов повысился с 42 до 86 выше нормы. В результате 5-летняя оценка риска возникновения острого коронарного синдрома PULS после вакцинации увеличилась в 2,5 раза: с 11% до 25% Причём эти негативные изменения в организме сохранялись в течение 2,5 месяцев или более после введения второй дозы вакцины (к моменту публикации отчета). Соответственно, автор исследования пришел к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление в эндотелии (сосудах) и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации.
Про источник информации: исследование было опубликовано в журнале Circulation. Это - научный журнал, издаваемый Липпинкоттом Уильямсом и Уилкинсом для "Американской ассоциации сердца". Его импакт-фактор 2019 года составляет 23,603, что ставит его на первое место среди журналов в категории "Сердечные и сердечно-сосудистые системы".
detroytred написав:ol_zy А от тут я згоден. Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація. Нехай хоч і з запасом.
Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного. В отому натовпі та закритих вікнах дверях. І ніякий запис електронний в чергу не рятує...
Так самое интересное я вместе с женой ходил сдавать тест ПЦР и таки сидел в толпе (в простенькой маске куда уж без нее), так и тест показал назрена пришел, и антител в итоге не было... Да и врач сидела со сползжей маской, на вопрос, а не боитесь? Ответ, та я уже переболела, а в маске высидеть целый день не возможно и почему-то повторно она не болела уже... А электронная очередь - это просто еще один повод поскандалить, бо + толпа без записи, +кто-то пришел в 11, хотя запись на 13, но я же раньше пришла, так что вы за мной...