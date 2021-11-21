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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4442444344444445 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 14:40 ol_zy написав: detroytred написав: Вакцинуватися не примушують!!! Вакцинуватися не примушують!!!

ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить...

Это совсем не принуждение, конечно же нет...

При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть. ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить...Это совсем не принуждение, конечно же нет...При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть.

В умовах карантину.

В умовах карантину.

В умовах карантину.

... В умовах карантину.В умовах карантину.В умовах карантину.... detroytred

Повідомлень: 24765 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 14:44 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз. Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз.

О да, мне как раз недавно звонила моя учительница школьная из Израиля, и между прочим заговорили о вакцинации (ей уже 80+) как раз недавно делали 3-ю. После 2-х первых все было более менее немного поболело, немного температура, а вот после 3-й, когда уже была дома стало так плохо, что в прямом смысле лезла на стену, бегала по квартире, говорит такого она не испытывала никогда и никому не пожелает.

А по поводу цифр - если вакцинированные болеют и умирают, то в чем тогда смысл? Что значит реже? А может реже, потому что уже переболели? Почему у переболевшего (это я о своих) через 8 месяцев антител даже немного больше чем через месяц после болезни?

Почему я находясь в тесном кругу заболевших и заразились они когда сидели в тесном кругу за одним столом (ребенок со школы принес больше неоткуда было взяться), так вот почему я вообще не заболел? Хотя находился в постоянном контакте - проверял температур давал еду, без всяких масок и прочего. Антител у меня также нет, вот вы уверены, что после вакцины я точно не заболею? Что я точно перенесу в легкой форме? Я вот не уверен и проверять на себе вот те коктейли не готов. Реже болеют, т.к. либо большинство уже переболело, в скрытой форме в том числе, так и велика вероятность, что те кто не болеют и не заболели бы вообще.

А цифрами и вы и я умеем манипулировать достаточно хорошо, чтобы их можно было трактовать в обе стороны, вы себя убедили в одном, а я себя убедил в другом.

Единственно что может быть более менее убедительно это полная общая статистика, точное кол-во населения за год находящихся на территории страны, кол-во смертей общее, но, к сожалению точных цифр нет да и не существует. а все остальное с погрешностями и прикидками и особой разницы между годами, если брать за последние 30 лет я не увидел. Тех 3-5% вполне вписываются в погрешность методики расчетов.

Ну и статистика ни коим образом не учитывает индивидуальные особенности каждого. О да, мне как раз недавно звонила моя учительница школьная из Израиля, и между прочим заговорили о вакцинации (ей уже 80+) как раз недавно делали 3-ю. После 2-х первых все было более менее немного поболело, немного температура, а вот после 3-й, когда уже была дома стало так плохо, что в прямом смысле лезла на стену, бегала по квартире, говорит такого она не испытывала никогда и никому не пожелает.А по поводу цифр - если вакцинированные болеют и умирают, то в чем тогда смысл? Что значит реже? А может реже, потому что уже переболели? Почему у переболевшего (это я о своих) через 8 месяцев антител даже немного больше чем через месяц после болезни?Почему я находясь в тесном кругу заболевших и заразились они когда сидели в тесном кругу за одним столом (ребенок со школы принес больше неоткуда было взяться), так вот почему я вообще не заболел? Хотя находился в постоянном контакте - проверял температур давал еду, без всяких масок и прочего. Антител у меня также нет, вот вы уверены, что после вакцины я точно не заболею? Что я точно перенесу в легкой форме? Я вот не уверен и проверять на себе вот те коктейли не готов. Реже болеют, т.к. либо большинство уже переболело, в скрытой форме в том числе, так и велика вероятность, что те кто не болеют и не заболели бы вообще.А цифрами и вы и я умеем манипулировать достаточно хорошо, чтобы их можно было трактовать в обе стороны, вы себя убедили в одном, а я себя убедил в другом.Единственно что может быть более менее убедительно это полная общая статистика, точное кол-во населения за год находящихся на территории страны, кол-во смертей общее, но, к сожалению точных цифр нет да и не существует. а все остальное с погрешностями и прикидками и особой разницы между годами, если брать за последние 30 лет я не увидел. Тех 3-5% вполне вписываются в погрешность методики расчетов.Ну и статистика ни коим образом не учитывает индивидуальные особенности каждого. ol_zy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.01.15 Подякував: 415 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 14:50 ol_zy

А от тут я згоден.

Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація.

Нехай хоч і з запасом.



Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного.

В отому натовпі та закритих вікнах дверях.

І ніякий запис електронний в чергу не рятує... detroytred

Повідомлень: 24765 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 14:51 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Мне уже надоело задавать вопрос - при оспе, чуме, кори в конце концов Вы тоже будете рассказывать "а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации? Мне уже надоело задавать вопрос - при оспе, чуме, кори в конце концов Вы тоже будете рассказывать "а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации?

от оспы и чумы, есть надежные и полностью проверенные вакцины, от которых побочек практически 0, и эффективность которых 99+%. Не стоит сравнивать не сравниваемое.

А уповать на то что есть в надежде на авось пронесет и мне вот тот чудо коктейль поможет, заодно и проверим вот ту поделку на себе - я не готов быть подопытным с сомнительным исходом. А смертность в Британии ниже, потомоу что уровень медицины там не чета нашему. От рака тоже в Израиле лечат на порядки лучше чем у нас (у нас скорее калечат), потому и разница такая. от оспы и чумы, есть надежные и полностью проверенные вакцины, от которых побочек практически 0, и эффективность которых 99+%. Не стоит сравнивать не сравниваемое.А уповать на то что есть в надежде на авось пронесет и мне вот тот чудо коктейль поможет, заодно и проверим вот ту поделку на себе - я не готов быть подопытным с сомнительным исходом. А смертность в Британии ниже, потомоу что уровень медицины там не чета нашему. От рака тоже в Израиле лечат на порядки лучше чем у нас (у нас скорее калечат), потому и разница такая. ol_zy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.01.15 Подякував: 415 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 14:54 Re: Эпидемия коронавируса в мире Вакцинирование в два раза повышает риск болезней сердца



После получения второй дозы вакцины Пфайзер и Модерна существенно увеличивается риск развития острого коронарного синдрома. Для справки: это - обострение стабильного течения ишемической болезни сердца, которое может проявляться инфарктом миокарда, развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти.

Эти выводы были сделаны в отчете, представленном на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, которые проходили с 13 по 15 ноября 2021 года. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712?fbclid=IwAR0XIm4Hq2K3Z5c01wEzGJkBDWKzEQepF3eWHiLTAu8V9P4IIzgI27l3ARs

В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. Результат этого теста сравнивали с результатами теста PULS, который те же пациенты проходили за 3-5 месяцев до вакцинации.

Сердечный тест PULS используется для расчета 5-летней оценки риска возникновения острого коронарного синдрома. Он измеряет несколько белковых биомаркеров, включая фактор роста гепатоцитов и уровня про-воспалительных цитокинов IL-16. Все участники исследования проходили этот тест каждые 3-6 месяцев в течение 8 лет.

После вакцинации уровень воспаления, измеряемый содержанием провоспалительного цитокина IL-16 в крови увеличился почти в 2,5 раза: с 35 до 82 выше нормы. Фактор роста гепатоцитов повысился с 42 до 86 выше нормы.

В результате 5-летняя оценка риска возникновения острого коронарного синдрома PULS после вакцинации увеличилась в 2,5 раза: с 11% до 25% Причём эти негативные изменения в организме сохранялись в течение 2,5 месяцев или более после введения второй дозы вакцины (к моменту публикации отчета).

Соответственно, автор исследования пришел к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление в эндотелии (сосудах) и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации.



Про источник информации: исследование было опубликовано в журнале Circulation.

Это - научный журнал, издаваемый Липпинкоттом Уильямсом и Уилкинсом для "Американской ассоциации сердца". Его импакт-фактор 2019 года составляет 23,603, что ставит его на первое место среди журналов в категории "Сердечные и сердечно-сосудистые системы". После получения второй дозы вакцины Пфайзер и Модерна существенно увеличивается риск развития острого коронарного синдрома. Для справки: это - обострение стабильного течения ишемической болезни сердца, которое может проявляться инфарктом миокарда, развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти.Эти выводы были сделаны в отчете, представленном на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, которые проходили с 13 по 15 ноября 2021 года.В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. Результат этого теста сравнивали с результатами теста PULS, который те же пациенты проходили за 3-5 месяцев до вакцинации.Сердечный тест PULS используется для расчета 5-летней оценки риска возникновения острого коронарного синдрома. Он измеряет несколько белковых биомаркеров, включая фактор роста гепатоцитов и уровня про-воспалительных цитокинов IL-16. Все участники исследования проходили этот тест каждые 3-6 месяцев в течение 8 лет.После вакцинации уровень воспаления, измеряемый содержанием провоспалительного цитокина IL-16 в крови увеличился почти в 2,5 раза: с 35 до 82 выше нормы. Фактор роста гепатоцитов повысился с 42 до 86 выше нормы.Причём эти негативные изменения в организме сохранялись в течение 2,5 месяцев или более после введения второй дозы вакцины (к моменту публикации отчета).Соответственно, автор исследования пришел к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление в эндотелии (сосудах) и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации.Про источник информации: исследование было опубликовано в журнале Circulation.Это - научный журнал, издаваемый Липпинкоттом Уильямсом и Уилкинсом для "Американской ассоциации сердца". Его импакт-фактор 2019 года составляет 23,603, что ставит его на первое место среди журналов в категории "Сердечные и сердечно-сосудистые системы". Yuriyqwer Повідомлень: 328 З нами з: 06.08.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 94 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 14:59 Yuriyqwer

А перехворювання Ковідом без попередньої вакцинації на скільки підвищує ризики ускладнень різних?



Провалятися довше з температурою, отримати спуск ураження нижче трахеї, бронхів; отримати більше різних ліків з молочними ефектами; і т.д. detroytred

Повідомлень: 24765 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2069 раз. Подякували: 3233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 15:03 detroytred написав: ol_zy

А от тут я згоден.

Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація.

Нехай хоч і з запасом.



Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного.

В отому натовпі та закритих вікнах дверях.

І ніякий запис електронний в чергу не рятує... А от тут я згоден.Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація.Нехай хоч і з запасом.Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного.В отому натовпі та закритих вікнах дверях.І ніякий запис електронний в чергу не рятує...

Так самое интересное я вместе с женой ходил сдавать тест ПЦР и таки сидел в толпе (в простенькой маске куда уж без нее), так и тест показал назрена пришел, и антител в итоге не было... Да и врач сидела со сползжей маской, на вопрос, а не боитесь? Ответ, та я уже переболела, а в маске высидеть целый день не возможно и почему-то повторно она не болела уже...

А электронная очередь - это просто еще один повод поскандалить, бо + толпа без записи, +кто-то пришел в 11, хотя запись на 13, но я же раньше пришла, так что вы за мной... Так самое интересное я вместе с женой ходил сдавать тест ПЦР и таки сидел в толпе (в простенькой маске куда уж без нее), так и тест показал назрена пришел, и антител в итоге не было... Да и врач сидела со сползжей маской, на вопрос, а не боитесь? Ответ, та я уже переболела, а в маске высидеть целый день не возможно и почему-то повторно она не болела уже...А электронная очередь - это просто еще один повод поскандалить, бо + толпа без записи, +кто-то пришел в 11, хотя запись на 13, но я же раньше пришла, так что вы за мной... ol_zy

Повідомлень: 6977 З нами з: 20.01.15 Подякував: 415 раз. Подякували: 704 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4442444344444445 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7869 13581373

Vic Пон 22 лис, 2021 12:48