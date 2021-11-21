Додано: Пон 22 лис, 2021 14:44

ЛАД написав: Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз. Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз.

О да, мне как раз недавно звонила моя учительница школьная из Израиля, и между прочим заговорили о вакцинации (ей уже 80+) как раз недавно делали 3-ю. После 2-х первых все было более менее немного поболело, немного температура, а вот после 3-й, когда уже была дома стало так плохо, что в прямом смысле лезла на стену, бегала по квартире, говорит такого она не испытывала никогда и никому не пожелает.А по поводу цифр - если вакцинированные болеют и умирают, то в чем тогда смысл? Что значит реже? А может реже, потому что уже переболели? Почему у переболевшего (это я о своих) через 8 месяцев антител даже немного больше чем через месяц после болезни?Почему я находясь в тесном кругу заболевших и заразились они когда сидели в тесном кругу за одним столом (ребенок со школы принес больше неоткуда было взяться), так вот почему я вообще не заболел? Хотя находился в постоянном контакте - проверял температур давал еду, без всяких масок и прочего. Антител у меня также нет, вот вы уверены, что после вакцины я точно не заболею? Что я точно перенесу в легкой форме? Я вот не уверен и проверять на себе вот те коктейли не готов. Реже болеют, т.к. либо большинство уже переболело, в скрытой форме в том числе, так и велика вероятность, что те кто не болеют и не заболели бы вообще.А цифрами и вы и я умеем манипулировать достаточно хорошо, чтобы их можно было трактовать в обе стороны, вы себя убедили в одном, а я себя убедил в другом.Единственно что может быть более менее убедительно это полная общая статистика, точное кол-во населения за год находящихся на территории страны, кол-во смертей общее, но, к сожалению точных цифр нет да и не существует. а все остальное с погрешностями и прикидками и особой разницы между годами, если брать за последние 30 лет я не увидел. Тех 3-5% вполне вписываются в погрешность методики расчетов.Ну и статистика ни коим образом не учитывает индивидуальные особенности каждого.