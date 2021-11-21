ага вы эти сказки расскажите отстраненным со скандалами учителям, госслужащим и другим категориям. А также тем на кого выписывают штрафы по 17К за отсутствие сертификата, если он сел в автобус или зашел в ТРЦ носки купить... Это совсем не принуждение, конечно же нет... При этом все понимают, что эти требования не законны и согласно конституции и др. законов, экспериментальная и до конца не проверенная вакцина от ковида не входит в перечень обязательных даже для тех профессий, где такой перечень есть.
В умовах карантину. В умовах карантину. В умовах карантину. ...
ЛАД написав:Опыт Израиля говорит о том, что вакцинированные болеют реже невакцинированных, а привитые в 3-ий раз болеют ещё реже. Цифры приводил много раз.
О да, мне как раз недавно звонила моя учительница школьная из Израиля, и между прочим заговорили о вакцинации (ей уже 80+) как раз недавно делали 3-ю. После 2-х первых все было более менее немного поболело, немного температура, а вот после 3-й, когда уже была дома стало так плохо, что в прямом смысле лезла на стену, бегала по квартире, говорит такого она не испытывала никогда и никому не пожелает. А по поводу цифр - если вакцинированные болеют и умирают, то в чем тогда смысл? Что значит реже? А может реже, потому что уже переболели? Почему у переболевшего (это я о своих) через 8 месяцев антител даже немного больше чем через месяц после болезни? Почему я находясь в тесном кругу заболевших и заразились они когда сидели в тесном кругу за одним столом (ребенок со школы принес больше неоткуда было взяться), так вот почему я вообще не заболел? Хотя находился в постоянном контакте - проверял температур давал еду, без всяких масок и прочего. Антител у меня также нет, вот вы уверены, что после вакцины я точно не заболею? Что я точно перенесу в легкой форме? Я вот не уверен и проверять на себе вот те коктейли не готов. Реже болеют, т.к. либо большинство уже переболело, в скрытой форме в том числе, так и велика вероятность, что те кто не болеют и не заболели бы вообще. А цифрами и вы и я умеем манипулировать достаточно хорошо, чтобы их можно было трактовать в обе стороны, вы себя убедили в одном, а я себя убедил в другом. Единственно что может быть более менее убедительно это полная общая статистика, точное кол-во населения за год находящихся на территории страны, кол-во смертей общее, но, к сожалению точных цифр нет да и не существует. а все остальное с погрешностями и прикидками и особой разницы между годами, если брать за последние 30 лет я не увидел. Тех 3-5% вполне вписываются в погрешность методики расчетов. Ну и статистика ни коим образом не учитывает индивидуальные особенности каждого.
ol_zy А от тут я згоден. Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація. Нехай хоч і з запасом.
Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного. В отому натовпі та закритих вікнах дверях. І ніякий запис електронний в чергу не рятує...
ЛАД написав:Мне уже надоело задавать вопрос - при оспе, чуме, кори в конце концов Вы тоже будете рассказывать "а как бы вакцинированный перенес болезнь без вакцинации?
от оспы и чумы, есть надежные и полностью проверенные вакцины, от которых побочек практически 0, и эффективность которых 99+%. Не стоит сравнивать не сравниваемое. А уповать на то что есть в надежде на авось пронесет и мне вот тот чудо коктейль поможет, заодно и проверим вот ту поделку на себе - я не готов быть подопытным с сомнительным исходом. А смертность в Британии ниже, потомоу что уровень медицины там не чета нашему. От рака тоже в Израиле лечат на порядки лучше чем у нас (у нас скорее калечат), потому и разница такая.
Вакцинирование в два раза повышает риск болезней сердца
После получения второй дозы вакцины Пфайзер и Модерна существенно увеличивается риск развития острого коронарного синдрома. Для справки: это - обострение стабильного течения ишемической болезни сердца, которое может проявляться инфарктом миокарда, развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти. Эти выводы были сделаны в отчете, представленном на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, которые проходили с 13 по 15 ноября 2021 года. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712?fbclid=IwAR0XIm4Hq2K3Z5c01wEzGJkBDWKzEQepF3eWHiLTAu8V9P4IIzgI27l3ARs В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. Результат этого теста сравнивали с результатами теста PULS, который те же пациенты проходили за 3-5 месяцев до вакцинации. Сердечный тест PULS используется для расчета 5-летней оценки риска возникновения острого коронарного синдрома. Он измеряет несколько белковых биомаркеров, включая фактор роста гепатоцитов и уровня про-воспалительных цитокинов IL-16. Все участники исследования проходили этот тест каждые 3-6 месяцев в течение 8 лет. После вакцинации уровень воспаления, измеряемый содержанием провоспалительного цитокина IL-16 в крови увеличился почти в 2,5 раза: с 35 до 82 выше нормы. Фактор роста гепатоцитов повысился с 42 до 86 выше нормы. В результате 5-летняя оценка риска возникновения острого коронарного синдрома PULS после вакцинации увеличилась в 2,5 раза: с 11% до 25% Причём эти негативные изменения в организме сохранялись в течение 2,5 месяцев или более после введения второй дозы вакцины (к моменту публикации отчета). Соответственно, автор исследования пришел к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление в эндотелии (сосудах) и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации.
Про источник информации: исследование было опубликовано в журнале Circulation. Это - научный журнал, издаваемый Липпинкоттом Уильямсом и Уилкинсом для "Американской ассоциации сердца". Его импакт-фактор 2019 года составляет 23,603, что ставит его на первое место среди журналов в категории "Сердечные и сердечно-сосудистые системы".
detroytred написав:ol_zy А от тут я згоден. Треба якось все ж визначити рівень антитіл, при якому непотрібна вакцинація. Нехай хоч і з запасом.
Бо отого бустера або "вакцину" природнім шляхом можна отримати посидівши пару годин в черзі в лікарні до сімейного. В отому натовпі та закритих вікнах дверях. І ніякий запис електронний в чергу не рятує...
Так самое интересное я вместе с женой ходил сдавать тест ПЦР и таки сидел в толпе (в простенькой маске куда уж без нее), так и тест показал назрена пришел, и антител в итоге не было... Да и врач сидела со сползжей маской, на вопрос, а не боитесь? Ответ, та я уже переболела, а в маске высидеть целый день не возможно и почему-то повторно она не болела уже... А электронная очередь - это просто еще один повод поскандалить, бо + толпа без записи, +кто-то пришел в 11, хотя запись на 13, но я же раньше пришла, так что вы за мной...
Yuriyqwer написав:Соответственно, автор исследования пришел к выводу, что мРНК вакцины резко усиливают воспаление в эндотелии (сосудах) и могут быть причиной увеличения тромбоза, кардиомиопатии и других сердечно-сосудистых заболеваний после вакцинации.
Про источник информации: исследование было опубликовано в журнале Circulation. Это - научный журнал, издаваемый Липпинкоттом Уильямсом и Уилкинсом для "Американской ассоциации сердца". Его импакт-фактор 2019 года составляет 23,603, что ставит его на первое место среди журналов в категории "Сердечные и сердечно-сосудистые системы".
Наші лікарі проблемним пацієнтам рекомендують Коронавак. Можливо, що правильно роблять.
detroytred написав:А перехворювання Ковідом без попередньої вакцинації на скільки підвищує ризики ускладнень різних?
на этот вопрос по статистике из больниц точно не найти ответа. Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально.
Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше, чем у вакцинированных людей без этих болезней.
Что такое прорывная инфекция? Вакцины от COVID-19 уменьшают риск заражения COVID-19, но так как вакцины не имеют 100% эффективности, небольшой процент полностью вакцинированных людей окажутся зараженными. Это называется «прорывной инфекцией».