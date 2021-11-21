|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55
Цитрин написав: detroytred написав:
А перехворювання Ковідом без попередньої вакцинації на скільки підвищує ризики ускладнень різних?
на этот вопрос по статистике из больниц точно не найти ответа. Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально.
Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5503
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:11
_hunter написав:
Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился?
Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:
Yuriyqwer написав:
В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники.
В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19.
Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы.
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19
Цитрин написав: _hunter написав:
Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился?
Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:
Yuriyqwer написав:
В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники.
В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19.
Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы.
А если бы вы внимательнее читали:
Цитрин написав:
... Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5503
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 17:24
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 743
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:06
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15570
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8752 раз.
- Подякували: 4198 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:17
Вкладчик1234 Хотаб не озадачен, там плохо считают)
-
Ромасик
-
-
- Повідомлень: 3474
- З нами з: 30.03.15
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:20
Ромасик написав:Вкладчик1234
Хотаб не озадачен, там плохо считают)
Молоде населення в Африці от і весь секрет
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 10322
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 714 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 18:39
Ромасик написав:Вкладчик1234
Хотаб не озадачен, там плохо считают)
Ещё постоянно трут вопрос про уровень коронации в Афганистане. По идее, там все должны были вымереть
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15570
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8752 раз.
- Подякували: 4198 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7872
|13591056
|
Пон 22 лис, 2021 16:51
ЛОБ
|