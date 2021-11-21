Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4443444444454446 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 16:55 Цитрин написав: detroytred написав: А перехворювання Ковідом без попередньої вакцинації на скільки підвищує ризики ускладнень різних? А перехворювання Ковідом без попередньої вакцинації на скільки підвищує ризики ускладнень різних?



на этот вопрос по статистике из больниц точно не найти ответа. Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально. на этот вопрос по статистике из больниц точно не найти ответа. Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально.

Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился? Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился? _hunter Повідомлень: 5503 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 17:11 _hunter написав: Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился? Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился?



Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:

Yuriyqwer написав: В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет.В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19.



Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы. Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы. Цитрин

Повідомлень: 743 З нами з: 26.06.21 Подякував: 114 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 17:19 Цитрин написав: _hunter написав: Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился? Интересно, как автор того исследования (про вакцины) со всем этим справился?



Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:

Yuriyqwer написав: В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет. Все они были пациентами профилактическими пациентами клиники. В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19. В исследование были включены 566 мужчин и женщин в возрасте от 28 до 97 лет.В соответствии с этим они прошли новый кардиологический тест PULS через 2-10 недель после второй вакцины против COVID-19.



Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы. Если бы Вы читали внимательнее, то заметили бы выделенное жирным:Это точно не была статистика из больниц, куда поступают пациенты уже имеющие серьезные симптомы.

А если бы вы внимательнее читали:

Цитрин написав: ... Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально. ... Для этого нужно проверять реакцию на заражение для двух человек с одинаковым здоровьем и одинаковым иммунитетом к ковиду, находящихся в одинаковых изолированных боксах и принимающих одинаковую еду. В идеале это должны быть близнецы с одной группой крови и одной генетикой - это нереально.

А если бы вы внимательнее читали: _hunter Повідомлень: 5503 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 395 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 17:24



Цитрин

Повідомлень: 743 З нами з: 26.06.21 Подякував: 114 раз. Подякували: 240 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 18:06 Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15570 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8752 раз. Подякували: 4198 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 18:17 Вкладчик1234 Хотаб не озадачен, там плохо считают) Ромасик Повідомлень: 3474 З нами з: 30.03.15 Подякував: 759 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 18:20 Ромасик написав: Вкладчик1234 Хотаб не озадачен, там плохо считают) Хотаб не озадачен, там плохо считают)

Молоде населення в Африці от і весь секрет Молоде населення в Африці от і весь секрет Ukrainian

Повідомлень: 10322 З нами з: 18.06.08 Подякував: 40 раз. Подякували: 714 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 18:39 Ромасик написав: Вкладчик1234 Хотаб не озадачен, там плохо считают) Хотаб не озадачен, там плохо считают)

Ещё постоянно трут вопрос про уровень коронации в Афганистане. По идее, там все должны были вымереть Ещё постоянно трут вопрос про уровень коронации в Афганистане. По идее, там все должны были вымереть Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15570 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8752 раз. Подякували: 4198 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4443444444454446 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7872 13591060

ЛОБ Пон 22 лис, 2021 16:51