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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4444444544464447

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 19:18

  Slx написав:
  Цитрин написав:Как телевидение делает нас идиотами

Если цитрин это запостил, значит ютуб уже сделал идиотом, ибо на 02:46 четко говорят, что "места в реанимациях всегда для вас будут, там не успевают остыть кровати от умерших", а этот тарасик-юрист одесский называет враньем на основании, что он был в больнице, все живы, только один ушел в реанимацию! То есть сам он был НЕ в реанимации и видеть и судить он не мог и не может... но идиоты его слушают и момент не прохавывают.

то есть мужик сидел в приемной с балоном и ждал место в реанимацию? :D
у идиотов пазл складывается?
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 20:04

  edvardd написав:Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше, чем у вакцинированных людей без этих болезней.

Ну это как бы логично, что человек без диабета и прочих хронических скорее всего легче перенесет причем даже и без вакцинации. И даже если вакцинировать диабетиков, то все равно риск заболеть у них будет выше чем у не вакцинированных простых.
Либо там ошибка перевода, либо простая манипуляция и подтасовывание под нужный результат
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Пон 22 лис, 2021 16:51
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