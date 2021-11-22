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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4444444544464447 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132 Мені вже зробили щеплення 57% 75 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 132 Додано: Пон 22 лис, 2021 19:18 Slx написав: Цитрин написав: Как телевидение делает нас идиотами

Как телевидение делает нас идиотами

Если цитрин это запостил, значит ютуб уже сделал идиотом, ибо на 02:46 четко говорят, что "места в реанимациях всегда для вас будут, там не успевают остыть кровати от умерших", а этот тарасик-юрист одесский называет враньем на основании, что он был в больнице, все живы, только один ушел в реанимацию ! То есть сам он был НЕ в реанимации и видеть и судить он не мог и не может... но идиоты его слушают и момент не прохавывают. Если цитрин это запостил, значит ютуб уже сделал идиотом, ибо на 02:46 четко говорят, что "места ввсегда для вас будут, там не успевают остыть кровати от умерших", а этот тарасик-юрист одесский называет враньем на основании, что он был в больнице, все живы, только один! То есть сам он был НЕ в реанимации и видеть и судить он не мог и не может... но идиоты его слушают и момент не прохавывают.

то есть мужик сидел в приемной с балоном и ждал место в реанимацию?

у идиотов пазл складывается? то есть мужик сидел в приемной с балоном и ждал место в реанимацию?у идиотов пазл складывается? Ромасик Повідомлень: 3476 З нами з: 30.03.15 Подякував: 759 раз. Подякували: 399 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 лис, 2021 20:04 edvardd написав: Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше, чем у вакцинированных людей без этих болезней.

Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше,

Ну это как бы логично, что человек без диабета и прочих хронических скорее всего легче перенесет причем даже и без вакцинации. И даже если вакцинировать диабетиков, то все равно риск заболеть у них будет выше чем у не вакцинированных простых.

Либо там ошибка перевода, либо простая манипуляция и подтасовывание под нужный результат Ну это как бы логично, что человек без диабета и прочих хронических скорее всего легче перенесет причем даже и без вакцинации. И даже если вакцинировать диабетиков, то все равно риск заболеть у них будет выше чем у не вакцинированных простых.Либо там ошибка перевода, либо простая манипуляция и подтасовывание под нужный результат ol_zy

Повідомлень: 6982 З нами з: 20.01.15 Подякував: 415 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4444444544464447 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7872 13595582

ЛОБ Пон 22 лис, 2021 16:51