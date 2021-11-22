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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 19:18
Slx написав: Цитрин написав:
Как телевидение делает нас идиотами
Если цитрин это запостил, значит ютуб уже сделал идиотом, ибо на 02:46 четко говорят, что "места в реанимациях всегда для вас будут, там не успевают остыть кровати от умерших
", а этот тарасик-юрист одесский называет враньем на основании, что он был в больнице, все живы, только один ушел в реанимацию
! То есть сам он был НЕ в реанимации и видеть и судить он не мог и не может... но идиоты его слушают и момент не прохавывают.
то есть мужик сидел в приемной с балоном и ждал место в реанимацию?
у идиотов пазл складывается?
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Додано: Пон 22 лис, 2021 20:04
edvardd написав:
Truveta Inc., компания, которая собирает медицинские данные больниц для исследований, изучив данные 1,7 млн полностью вакцинированных людей, обнаружила что у людей с диабетом, хроническими заболеваниями легких и хроническими заболеваниями почек вероятность госпитализации из-за прорывной инфекции примерно в два раза выше, чем у вакцинированных людей без этих болезней.
Ну это как бы логично, что человек без диабета и прочих хронических скорее всего легче перенесет причем даже и без вакцинации. И даже если вакцинировать диабетиков, то все равно риск заболеть у них будет выше чем у не вакцинированных простых.
Либо там ошибка перевода, либо простая манипуляция и подтасовывание под нужный результат
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