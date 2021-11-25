RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4473447444754476

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 132
Мені вже зробили щеплення
57%
75
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:20

  flyman написав:.........
або карантин для всіх, бо розказують казочки, що ваки не переносять вірус, а якщо переносять, то вірус той немічний

Такого ни разу ни от кого не слышал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20780
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4968 раз.
Подякували: 4590 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53

  maza5 написав:https://www.9tv.co.il/item/36727
Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.

вы представляете какой вой подымется!
они и без пцр воют :)
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
або карантин для всіх, бо розказують казочки, що ваки не переносять вірус, а якщо переносять, то вірус той немічний

Такого ни разу ни от кого не слышал.

да? зачем тогда апартеид придумали?
Ромасик
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 30.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:58

  Ромасик написав:
  maza5 написав:https://www.9tv.co.il/item/36727
Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.

вы представляете какой вой подымется!
они и без пцр воют :)
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
або карантин для всіх, бо розказують казочки, що ваки не переносять вірус, а якщо переносять, то вірус той немічний

Такого ни разу ни от кого не слышал.

да? зачем тогда апартеид придумали?

Франция сократила действие зелёного паспорта вообще до 5 мес.
Учытывая как эта зараза распространяется в Европе другие страны поступят аналогично. Так что придётся колоться раз в квартал.
https://www.9tv.co.il/item/36758
maza5
 
Повідомлень: 221
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:11

  maza5 написав:Франция сократила действие зелёного паспорта вообще до 5 мес.
Учытывая как эта зараза распространяется в Европе другие страны поступят аналогично. Так что придётся колоться раз в квартал.
https://www.9tv.co.il/item/36758

Зображення
Ромасик
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 30.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:38

пока японцы привели в негодность дельту, бриты косо смотрят в сторону B.1.1.529

New Botswana variant with 32 'horrific' mutations is the most evolved Covid strain EVER and could be 'worse than Delta' — as expert says it may have emerged in an HIV patient

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... -EVER.html
Super-mutant 'vaccine resistant' Botswana Covid variant is driving South African surge and is nearing dominance just WEEKS after first being detected - sparking calls for a new travel ban on region to prevent outbreak here

https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... frica.html
pilker
 
Повідомлень: 79
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:52

  maza5 написав:
  justit написав:
  edvardd написав:На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения


Но не только.
Реальный случай.
Брат - учитель в школе (я о той школе уже писал выше)
Привит летом, 2 Файзера.
Принес из школы корону и передал отцу.
Отец пожилой, никуда кроме как погулять в лес не выходит.

Вакцинированный успешно принес из школы вирусняк.
Ибо школу закрыть "Керивництво" как-то не догадалось. :?

https://www.9tv.co.il/item/36727
Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.

Зачем? -- опыт того же недавнообсужденного Гибралтара показывает -- что достаточно пускать в трц, спорт залы и т.д. только вакцинированных...
_hunter
 
Повідомлень: 5538
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:09

  _hunter написав:Зачем? -- опыт того же недавнообсужденного Гибралтара показывает -- что достаточно пускать в трц, спорт залы и т.д. только вакцинированных...
ох, что-то англо-саксы перестали верить в опыт Гибралтара :D
  pilker написав:пока японцы привели в негодность дельту, бриты косо смотрят в сторону B.1.1.529

пусть на свою статистику посмотрят :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 3510
З нами з: 30.03.15
Подякував: 780 раз.
Подякували: 412 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:54

  Ромасик написав:
  _hunter написав:Зачем? -- опыт того же недавнообсужденного Гибралтара показывает -- что достаточно пускать в трц, спорт залы и т.д. только вакцинированных...
ох, что-то англо-саксы перестали верить в опыт Гибралтара :D
  pilker написав:пока японцы привели в негодность дельту, бриты косо смотрят в сторону B.1.1.529

пусть на свою статистику посмотрят :lol:

Они и смотрят.
В отличие от Вас.
В обеих ссылках pilker"а есть графики. Там хорошо видно, что несмотря на высокую заболеваемость на уровне прошлых волн (и она держится уже давненько), госпитализация и смертность значительно ниже, чем в прошлые волны.
При этом у них из 68 млн. населения 46 млн. привито 2 дозами и уже 16 млн. получили 3-ю прививку (всего за 2 месяца!).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20780
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4968 раз.
Подякували: 4590 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4473447444754476
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sailed і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 787, 788, 789
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7882 13829261
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лис, 2021 10:30
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.