maza5 написав:https://www.9tv.co.il/item/36727 Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.
вы представляете какой вой подымется! они и без пцр воют
ЛАД написав:
flyman написав:......... або карантин для всіх, бо розказують казочки, що ваки не переносять вірус, а якщо переносять, то вірус той немічний
maza5 написав:https://www.9tv.co.il/item/36727 Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.
вы представляете какой вой подымется! они и без пцр воют
ЛАД написав:
flyman написав:......... або карантин для всіх, бо розказують казочки, що ваки не переносять вірус, а якщо переносять, то вірус той немічний
Такого ни разу ни от кого не слышал.
да? зачем тогда апартеид придумали?
Франция сократила действие зелёного паспорта вообще до 5 мес. Учытывая как эта зараза распространяется в Европе другие страны поступят аналогично. Так что придётся колоться раз в квартал. https://www.9tv.co.il/item/36758
maza5 написав:Франция сократила действие зелёного паспорта вообще до 5 мес. Учытывая как эта зараза распространяется в Европе другие страны поступят аналогично. Так что придётся колоться раз в квартал. https://www.9tv.co.il/item/36758
Super-mutant 'vaccine resistant' Botswana Covid variant is driving South African surge and is nearing dominance just WEEKS after first being detected - sparking calls for a new travel ban on region to prevent outbreak here
edvardd написав:На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения
Но не только. Реальный случай. Брат - учитель в школе (я о той школе уже писал выше) Привит летом, 2 Файзера. Принес из школы корону и передал отцу. Отец пожилой, никуда кроме как погулять в лес не выходит.
Вакцинированный успешно принес из школы вирусняк. Ибо школу закрыть "Керивництво" как-то не догадалось.
https://www.9tv.co.il/item/36727 Поэтому дальше необходимо внедрять обязательный тест пцр/антиген и для привитых при посещении трц, спорт залов и т.д. Только так можно остановить распространение этой заразы.
Зачем? -- опыт того же недавнообсужденного Гибралтара показывает -- что достаточно пускать в трц, спорт залы и т.д. только вакцинированных...
_hunter написав:Зачем? -- опыт того же недавнообсужденного Гибралтара показывает -- что достаточно пускать в трц, спорт залы и т.д. только вакцинированных...
ох, что-то англо-саксы перестали верить в опыт Гибралтара
pilker написав:пока японцы привели в негодность дельту, бриты косо смотрят в сторону B.1.1.529
пусть на свою статистику посмотрят
Они и смотрят. В отличие от Вас. В обеих ссылках pilker"а есть графики. Там хорошо видно, что несмотря на высокую заболеваемость на уровне прошлых волн (и она держится уже давненько), госпитализация и смертность значительно ниже, чем в прошлые волны. При этом у них из 68 млн. населения 46 млн. привито 2 дозами и уже 16 млн. получили 3-ю прививку (всего за 2 месяца!).