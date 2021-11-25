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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4474447544764477

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 23:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://t.me/covid_vaccine_covid

Реальные истории переболевших ковидом
Ссылка на телеграм канал. Мало ли вдруг кому-то интересно... Там их тысячи, читать долго.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Не заметил тут этой примечательной информации..да повод так себе, но:

Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый

об этом утверждал его сын ещё неделю назад когда Сан Саныча вроде как уже раз вытащили с того света
Corpocrator
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 04:04

  Corpocrator написав:Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый

Будет вернее, что Омельченко умер от инфаркта миокарда.

И судья Шестого апелляционного административного суда Бабенко перед этим в "Феофании" от иной болезни умер, но о покойных принято говорить хорошо или ничего... https://kr.informator.ua/2021/11/23/v-k ... n-babenko/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:29

  Corpocrator написав:Не заметил тут этой примечательной информации..да повод так себе, но:

Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый

об этом утверждал его сын ещё неделю назад когда Сан Саныча вроде как уже раз вытащили с того света

Так ему ж и было 83, прививка не дарит вечную жизнь...
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:57

  Igneus написав:
  Corpocrator написав:Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый

Будет вернее, что Омельченко умер от инфаркта миокарда.

Конечно от инфаркта, не может же вакцинированый умереть от короны.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:57

  Вкладчик1234 написав:...Далеко не везде спрашивают при входе ковид-сертификаты. А если и спрашивают, то далеко не всегда всматриваются в то, что там написано...

Только покупатели не хотят посещать магазины на таких условиях, по-этому их посещаемость упала раз в 5! Как долго магазины протянут в таком режиме, перед тем, как начнут массово закрываться?
safonovstanislav
 
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