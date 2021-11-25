|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лис, 2021 23:56
https://t.me/covid_vaccine_covid
Реальные истории переболевших ковидом
Ссылка на телеграм канал. Мало ли вдруг кому-то интересно... Там их тысячи, читать долго.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:43
Не заметил тут этой примечательной информации..да повод так себе, но:
Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый
об этом утверждал его сын ещё неделю назад когда Сан Саныча вроде как уже раз вытащили с того света
-
Corpocrator
-
-
- Повідомлень: 1147
- З нами з: 06.01.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: П'ят 26 лис, 2021 04:04
Corpocrator написав:
Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый
Будет вернее, что Омельченко умер от инфаркта миокарда.
И судья Шестого апелляционного административного суда Бабенко перед этим в "Феофании" от иной болезни умер, но о покойных принято говорить хорошо или ничего... https://kr.informator.ua/2021/11/23/v-k ... n-babenko/
-
Igneus
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 29.08.18
- Подякував: 756 раз.
- Подякували: 585 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:29
Corpocrator написав:
Не заметил тут этой примечательной информации..да повод так себе, но:
Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый
об этом утверждал его сын ещё неделю назад когда Сан Саныча вроде как уже раз вытащили с того света
Так ему ж и было 83, прививка не дарит вечную жизнь...
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9219
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1622 раз.
- Подякували: 2376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 08:57
Igneus написав: Corpocrator написав:
Омельченко умер от короны, полностью вакцинированый
Будет вернее, что Омельченко умер от инфаркта миокарда.
Конечно от инфаркта, не может же вакцинированый умереть от короны.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2505
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:57
Вкладчик1234 написав:
...Далеко не везде спрашивают при входе ковид-сертификаты. А если и спрашивают, то далеко не всегда всматриваются в то, что там написано...
Только покупатели не хотят посещать магазины на таких условиях, по-этому их посещаемость упала раз в 5! Как долго магазины протянут в таком режиме, перед тем, как начнут массово закрываться?
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 3320
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 319 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7882
|13870524
|
Чет 25 лис, 2021 10:30
ЛОБ
|