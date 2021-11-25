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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4479448044814482>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:39

Из большого интервью Кузина (главного санитарного врача Украины) агентству "Интерфакс-Украина":
...
- Ми бачимо, що зараз основний ризик занесення коронавірусної хвороби й штаму "Дельта" йде з території РФ, тому що Росія набагато раніше зафіксувала в себе великий спалах захворюваності. Водночас, штам "Дельта" вже зареєстровано в усіх українських регіонах, а більшість нових випадків спричинена саме ним.
...
коли ми скасовуємо "червону" зону, то розраховуємо, що частина обмежень, які стримували вірус, має залишитися. Натомість відразу після скасування карантинних обмежень в регіонах там починаються концерти й масові заходи, а це все знову може загнати їх в "червону" зону.
...
- З чим ви пов'язуєте той факт, що, як повідомив міністр Ляшко, понад 600 тис. українців зробили лише першу дозу, а другу - ні?

- Тут слід зазначити про декілька важливих факторів. Передусім, у нас доволі гнучкі терміни між введенням першої і другої дози. Це слід розуміти, тому що ми дійсно вважаємо, що вакцина CoronaVac рекомендована мінімум із двотижневим інтервалом, однак за інструкцією він може складати від до 14 до 28 днів. Вакцина "Астразенека" рекомендована з інтервалом у чотири тижні, тоді як за інструкцією - від чотирьох до 12 тижнів. Тому люди, звертаючись за вакцинацією, можуть обирати будь-який інтервал за бажанням.

Стримувати громадян від отримання другої дози може й те, що у "помаранчевих" зонах є низка закладів, де дозволяють використовувати так звані "жовті" сертифікати, які можна отримати після першої дози. Тобто люди вважають, що сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб користуватися закладами громадського харчування, тому не спішать робити друге щеплення, вважаючи, що область не зайде в "червону" зону.

І, напевно, ще один фактор - те, що зараз дійсно зросли показники щеплень, і медичні працівники не встигають обдзвонювати людей, запрошуючи їх другу дозу. Коли на рівні пункту щеплення приходить 500-600 людей, то за одну добу обдзвонити таку кількість дуже складно. Тому зараз до цього процесу підключилися обласні гарячі телефонні лінії, реєстратури в закладах охорони здоров'я.

Коли ми порахували мінімально можливі інтервали між введенням двох доз, вийшло дійсно близько 600 тис. українців, які ще не зробили друге щеплення. А якщо говорити про тих, хто дійсно не зробив другу дозу у визначені інструкцією терміни, то таких близько 150 тисяч чоловік.
...
- Скільки приблизно доз буде утилізовано?

- Трохи понад 400 тисяч. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я.

- Чому її не встигли використати?

- Важко сказати. Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої і міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносимість, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не "Астразенеку". Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають.
...

https://interfax.com.ua/news/interview/782173.html
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:44

  UA написав:Дельное предложение.
Камеры распознаватели и автоматическое списание суммы штрафа с карточки или в реестр должников.


зачем карточки. карточки это прошлый век (кроме того карточки это пластик который загрязняет океан). Есть QR-код. есть идентифицированная морда (лицо).
Так сказать произошла двух факторная авторизация. оплата по QR-коду (напрямую с банковского счёта).
по сути если наносить на лоб QR-код - не нужен даже паспорт, вод права и прочее...
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:55

  Hotab написав:Люди, которым надо много куда(заграница, развлечения) те ̶ш̶и̶р̶н̶у̶л̶и̶с̶ь̶.
с сертификатом
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 16:59

  ЛАД написав:Хотя могу согласиться с safonovstanislav, что "Люди не могут или не хотят тратить деньги, хоть с сертификатами, хоть без." По отзывам во многих магазинах выручка упала по сравнению с доковидными временами. Но это нельзя списать на "перманентное нагнетание паники и страха". Тут причин много и "паника и страх", думаю, далеко не основное. Тут и инфляция, и замедлившийся рост зарплат, и другое - у людей просто меньше денег (относительно).

во первых никто в здравом уме не будет лишний раз шататься по ТРЦ. И здравый ум тут должен действовать вне зависимости от наличия ГМО в крови.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:04

  uaprofi написав:
  flyman написав:Нєт врємєні об"яснять надо колоть шмурдяк, до розяснення ситуації


а тем временем по моему мнению пошли хорошие новости:

Утилизируют чуть больше 400 тысяч доз вакцины.

Кузин назвал причины, почему вакцину не успели использовать полностью. "Мне кажется, что достаточно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов,
такие уж и мифы :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:11

Кондуктор в трамвае не пускает пассажира без маски во время эпидемии испанки. 1918 СиэтлЗображення
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:18

  Ромасик написав:
  uaprofi написав:
  flyman написав:Нєт врємєні об"яснять надо колоть шмурдяк, до розяснення ситуації


а тем временем по моему мнению пошли хорошие новости:

Утилизируют чуть больше 400 тысяч доз вакцины.

Кузин назвал причины, почему вакцину не успели использовать полностью. "Мне кажется, что достаточно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов,
такие уж и мифы :roll:


Тоже знакомый в морге есть? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:20

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
Кузин назвал причины, почему вакцину не успели использовать полностью. "Мне кажется, что достаточно сильное влияние на это оказали определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов,
такие уж и мифы :roll:


Тоже знакомый в морге есть? :lol:

Хуже: "Расстреляли меня, внучек, расстреляли..." :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:12

  UA написав:МОЗ переобулся на лету и изменил интервал между первой и второй дозой с 21 до 28 дней.
Люди приходят в пункты вакцинации, а им от ворот поворот.
Молодец Ляшко, осилил (через Google Переводчик) инструкции производителей вакцин в которых рекомендации интервала от 28 (а лучше 40 дней). А 21 день это в экстренных случаях.
Успехи МОЗа радуют.
Может и Короновак наконец то запретят.
Хотя им уже 70% населения отширяли :mrgreen: .

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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:13

Re: Эпидемия коронавируса в Киеве

Идем на спад.
Александровская больница возобновляет в части ранее перепрофилированных под Ковид корпусов обычную меддеятельность.
antey1969
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П'ят 26 лис, 2021 13:58
ЛОБ

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