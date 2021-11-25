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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4479448044814482

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:13

  edvardd написав:Кондуктор в трамвае не пускает пассажира без маски во время эпидемии испанки. 1918 СиэтлЗображення

і який за 100 років прогрес?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:20

Re: Эпидемия коронавируса в Германии

Клиники загружаются ковидными, операционная деятельность сводится к минимуму.
В больницах проводятся расширенные совещания со старшими специалистами (от оберарцта и выше) по поводу расширения коечного фонда под Ковид. План по переброске пациентов из наиболее загруженных кранкенхаусов(больниц) в менее пылающие регионы для лучшего распределения уже стартовал.
Одним словом, пошло веселье
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:53

  flyman написав:і який за 100 років прогрес?

Вакцинация для активных?
Для сидящих в цоколе - никакого. Их хоть при чуме, хоть при Ковиде вышкрябают (тело) из подвала и сожгут.
Hotab
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П'ят 26 лис, 2021 13:58
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