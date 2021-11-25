і який за 100 років прогрес?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:13
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:20
Re: Эпидемия коронавируса в Германии
Клиники загружаются ковидными, операционная деятельность сводится к минимуму.
В больницах проводятся расширенные совещания со старшими специалистами (от оберарцта и выше) по поводу расширения коечного фонда под Ковид. План по переброске пациентов из наиболее загруженных кранкенхаусов(больниц) в менее пылающие регионы для лучшего распределения уже стартовал.
Одним словом, пошло веселье
Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:53
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