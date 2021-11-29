«Если бы вы сказали, что всё это программа Фонда Гейтса по сокращению населения, это очень хорошо согласуется с этой гипотезой, верно? Первая волна заключалась в том, чтобы убить стариков от респираторной инфекции, вторая волна должна была взять выживших [стариков], нацелиться на молодых людей и стерилизовать их».«Если вы заметили месседж в стране, в Соединенных Штатах, то теперь они даже не интересуются стариками. Они хотят детей. Они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях»,