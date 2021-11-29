Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 29 лис, 2021 22:23
uaprofi написав: Hotab написав: ]У нас этак 1% летальность честная.
У буржуев немного ниже.
плюсую Вас за честность - за вот этот 1%, а не панических 3%
БУГАГА. Я всегда честные цифры подавал.
А паники у меня не будет и при 50% летальности. Я здоровее, чем 90% ромасиков))
Но 1% таки немало.
410 тысяч? За год или за 2?
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Hotab
в Пон 29 лис, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:25
uaprofi написав:
по очереди дойдёт и абсурдность применяемых ограничений.
но всему своё время)
Гг
Хотаб-антивакс, как гордон-антизельц
Hotab написав:
53% и 46%
Неси "шмурдяк", неудачник))
давай-давай, сказочник, признал 1% летальности, признал 46% снижение летальности. Запах шмурдяка делает с тобой чудеса
Hotab написав:
410 тысяч? За год или за 2?
приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?
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Ромасик
в Пон 29 лис, 2021 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:29
uaprofi написав:
и это происходит в Германии, у них там что, "проверенное" и "сертифицированное" недоступно простому немцу?
Так и США, якобы, из благих побуждений, а именно, чтобы не
"влезать без очереди"
в одну из самых масштабных программ по распространению вакцины и прививанию населения США,
генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители компании еще не получили прививку от COVID-19
:
https://ukranews.com/news/744762-glava- ... j-kompanii
Igneus
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:33
Глава Pfizer также добавил, что лично он не очень подходит для вакцинации препаратом от COVID-19 в данный момент. Бурла подчеркнул, что ему 59 лет и у него относительно хорошее состояние здоровья, а его вакцина от коронавируса может понадобиться людям, нуждающихся в ней больше.
Но похоже это устаревшая новость, в марте 2021 он под фотографию вакцинировался.
https://twitter.com/AlbertBourla/status ... 4498818052
Видимо первое интервью сильно ударило по авторитету, пришлось сглаживать показухой
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Цитрин
в Пон 29 лис, 2021 22:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:33
Ромасик написав:
Запах шмурдяка делает с тобой чудеса
А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой.
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник?
Ромасик написав:
приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?
Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь.
Hotab
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:41
Hotab написав: Ромасик написав:
Запах шмурдяка делает с тобой чудеса
А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой.
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник?
Ромасик написав:
приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?
Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь.
за год-два? Только в твое больной фантазии
Ромасик
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:43
«Если бы вы сказали, что всё это программа Фонда Гейтса по сокращению населения, это очень хорошо согласуется с этой гипотезой, верно? Первая волна заключалась в том, чтобы убить стариков от респираторной инфекции, вторая волна должна была взять выживших [стариков], нацелиться на молодых людей и стерилизовать их».
«Если вы заметили месседж в стране, в Соединенных Штатах, то теперь они даже не интересуются стариками. Они хотят детей. Они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях»,
https://rossaprimavera.ru/article/0ff21731
Я думал это в Украине забили на стариков. Ан нет. В США тоже что-то подозревают.
Или в Украине по указке США забили?
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Ромасик
в Пон 29 лис, 2021 22:47, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:43
Ромасик написав: Hotab написав: Ромасик написав:
Запах шмурдяка делает с тобой чудеса
А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой.
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник?
Ромасик написав:
приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?
Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь.
за год-два? Только в твое больной фантазии
А в твоей ? Бабушка сказала, что невозможно?
Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.
Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%.
Hotab
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:44
uaprofi написав: ЛАД написав:
В случае кори это не помогает.
я же написал входить и выходить по очереди
А я Вам ответил - в случае кори это не помогает.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 22:46
Hotab написав:
А в твоей ? Бабушка сказала, что невозможно?
Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.
Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%.
то рашка уже спасена?
от твоих воплей? или будешь еще носить?
Ромасик
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