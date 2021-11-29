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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:23

  uaprofi написав:
  Hotab написав: ]У нас этак 1% летальность честная. У буржуев немного ниже.


плюсую Вас за честность - за вот этот 1%, а не панических 3%

БУГАГА. Я всегда честные цифры подавал.
А паники у меня не будет и при 50% летальности. Я здоровее, чем 90% ромасиков))
Но 1% таки немало.
410 тысяч? За год или за 2?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 29 лис, 2021 22:26, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:25

  uaprofi написав:по очереди дойдёт и абсурдность применяемых ограничений.
но всему своё время)

Гг :lol:
Хотаб-антивакс, как гордон-антизельц
  Hotab написав:53% и 46% :lol:
Неси "шмурдяк", неудачник))

давай-давай, сказочник, признал 1% летальности, признал 46% снижение летальности. Запах шмурдяка делает с тобой чудеса :lol:
  Hotab написав:410 тысяч? За год или за 2?

приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 29 лис, 2021 22:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:29

  uaprofi написав:и это происходит в Германии, у них там что, "проверенное" и "сертифицированное" недоступно простому немцу?

Так и США, якобы, из благих побуждений, а именно, чтобы не "влезать без очереди" в одну из самых масштабных программ по распространению вакцины и прививанию населения США, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители компании еще не получили прививку от COVID-19: https://ukranews.com/news/744762-glava- ... j-kompanii
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:33

  Igneus написав:генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители компании еще не получили прививку от COVID-19: https://ukranews.com/news/744762-glava- ... j-kompanii


Глава Pfizer также добавил, что лично он не очень подходит для вакцинации препаратом от COVID-19 в данный момент. Бурла подчеркнул, что ему 59 лет и у него относительно хорошее состояние здоровья, а его вакцина от коронавируса может понадобиться людям, нуждающихся в ней больше.


:lol:

Но похоже это устаревшая новость, в марте 2021 он под фотографию вакцинировался.
https://twitter.com/AlbertBourla/status ... 4498818052
Зображення
Видимо первое интервью сильно ударило по авторитету, пришлось сглаживать показухой :)
Востаннє редагувалось Цитрин в Пон 29 лис, 2021 22:53, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Запах шмурдяка делает с тобой чудеса

А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой. :lol:
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник? :mrgreen:

  Ромасик написав:приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?

Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:41

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Запах шмурдяка делает с тобой чудеса

А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой. :lol:
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник? :mrgreen:

  Ромасик написав:приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?

Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь. :lol:

за год-два? Только в твое больной фантазии
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:43

«Если бы вы сказали, что всё это программа Фонда Гейтса по сокращению населения, это очень хорошо согласуется с этой гипотезой, верно? Первая волна заключалась в том, чтобы убить стариков от респираторной инфекции, вторая волна должна была взять выживших [стариков], нацелиться на молодых людей и стерилизовать их».

«Если вы заметили месседж в стране, в Соединенных Штатах, то теперь они даже не интересуются стариками. Они хотят детей. Они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях», 

https://rossaprimavera.ru/article/0ff21731
Я думал это в Украине забили на стариков. Ан нет. В США тоже что-то подозревают.
Или в Украине по указке США забили? :roll:
Востаннє редагувалось Ромасик в Пон 29 лис, 2021 22:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:43

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Запах шмурдяка делает с тобой чудеса

А с тобой жадность и фемильность делает ...ничего не делает,оставляет тебя самим собой. :lol:
Отдаешь долг, бабушкин воспитанник? :mrgreen:

  Ромасик написав:приближаемся к 100% переболевших? Неужели? А как же как России?

Тормоз_что_ле?
410 тысч жмуров надо зарыть. Это 1%, который ты не видишь, потому что до 50% не замечаешь. :lol:

за год-два? Только в твое больной фантазии


А в твоей ? Бабушка сказала, что невозможно? :D

Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.

Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:44

  uaprofi написав:
  ЛАД написав:В случае кори это не помогает.


я же написал входить и выходить по очереди

А я Вам ответил - в случае кори это не помогает.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:46

  Hotab написав:А в твоей ? Бабушка сказала, что невозможно? :D

Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.

Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%.

то рашка уже спасена?
от твоих воплей? или будешь еще носить?
Ромасик
 
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