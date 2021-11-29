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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 22:54

  Igneus написав:
  uaprofi написав:и это происходит в Германии, у них там что, "проверенное" и "сертифицированное" недоступно простому немцу?

Так и США, якобы, из благих побуждений, а именно, чтобы не "влезать без очереди" в одну из самых масштабных программ по распространению вакцины и прививанию населения США, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители компании еще не получили прививку от COVID-19: https://ukranews.com/news/744762-glava- ... j-kompanii

Ещё один мелкий жулик прорезался?
Дата публикации по ссылке:
15 ДЕКАБРЯ 2020, ВТОРНИК, 17:59
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:05

https://www.pfizer.com/people/leadershi ... la-dvm-phd

Albert is a Doctor of Veterinary Medicine and holds a Ph.D. in the Biotechnology of Reproduction from the Veterinary School of Aristotle University.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:06

  Ромасик написав:
«Если бы вы сказали, что всё это программа Фонда Гейтса по сокращению населения, это очень хорошо согласуется с этой гипотезой, верно? Первая волна заключалась в том, чтобы убить стариков от респираторной инфекции, вторая волна должна была взять выживших [стариков], нацелиться на молодых людей и стерилизовать их».

«Если вы заметили месседж в стране, в Соединенных Штатах, то теперь они даже не интересуются стариками. Они хотят детей. Они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях», 

https://rossaprimavera.ru/article/0ff21731
Я думал это в Украине забили на стариков. Ан нет. В США тоже что-то подозревают.
Или в Украине по указке США забили? :roll:

Ну-ну.
профессор Маккалоу является признанным авторитетом в области воспалительных заболеваний, болезней сердца, почек, в лечении диабета.
......
Доктор Маккалоу позже уточнил, что он лечил многих пациентов с этим заболеванием, писал о нем документы, сам болел этим заболеванием, а также видел смерть в своей собственной семье из-за COVID.

И каким боком этот профессор к лечению инфекционных заболеваний?

Я уж промолчу об источнике - ИА Красная Весна.
Что-то Ромасик так заврался, что уже и прокалываться начал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:07

  ЛАД написав:
  uaprofi написав:
  ЛАД написав:В случае кори это не помогает.


я же написал входить и выходить по очереди

А я Вам ответил - в случае кори это не помогает.


а что помогает?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:12

  ЛАД написав:Ещё один ... прорезался?

А что изменилось на данный момент согласно Вашей "прорези", если:
Глава Pfizer также добавил, что лично он не очень подходит для вакцинации препаратом от COVID-19 в данный момент. Бурла подчеркнул, что ему 59 лет и у него относительно хорошее состояние здоровья...

https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers ... -line.html

Главе Pfizer уже 60 лет. Вакцинировался? Когда? Чем?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:13

В борьбе со вспышкой «омикрона» Беннет использует опыт учений на воображаемом штамме «омега»

https://detaly.co.il/v-borbe-so-vspyshkoj-omikrona-bennet-ispolzuet-opyt-uchenij-na-voobrazhaemom-shtamme-omega/
Решения «коронакабинета» в субботу очень напоминают то, что происходило на учениях: министры «распаковали» сценарий под кодовым названием «задушить распространение в зародыше». Эта стратегия включает среди прочего отслеживание телефонов людей, инфицированных новым вариантом вируса, быстрое закрытие неба и другие действия для мгновенного пресечения цепочек заражения.
.......
Насколько учения на гипотетической «омеге» помогут правительству справиться с возможной вспышкой эпидемии из-за «омикрона», все мы узнаем в ближайшее время.˜

Наши антиваксы начнут пищать о панике и "какжетак? вакцинированный Израиль!"
Но умные люди готовятся к войне заранее, а не когда "немцы под Москвой".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:15

  Igneus написав:Главе Pfizer уже 60 лет. Вакцинировался? Когда? Чем?


По крайней мере фотку выложил :)

https://twitter.com/AlbertBourla/status ... 4498818052
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:18

  Igneus написав:
  ЛАД написав:Ещё один ... прорезался?

А что изменилось на данный момент согласно Вашей "прорези", если:
Глава Pfizer также добавил, что лично он не очень подходит для вакцинации препаратом от COVID-19 в данный момент. Бурла подчеркнул, что ему 59 лет и у него относительно хорошее состояние здоровья...

https://www.cnbc.com/2020/12/14/pfizers ... -line.html

Главе Pfizer уже 60 лет. Вакцинировался? Когда? Чем?

Подтверждаете гордое звание мелкого жулика?
Опять по ссылке -
ОПУБЛИКОВАНО ПН, 14 ДЕКАБРЯ 2020 Г.10:02 ESTОБНОВЛЕНО 16 ДЕКАБРЯ 2020 Г.11:26 AM EST


Да ещё и читать не хотите - viewtopic.php?p=5345231#p5345231.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:18

Извините, если повторился. Не хватает меня уже читать здешний тред антиваксеров

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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 23:21

  ЛАД написав:Подтверждаете гордое звание

Если Вам во время экскурсии позволят побывать на трибуне Мавзолея, и Вы выложите в сетях об этом снимок, то это не значит, что Вы были избраны членом Политбюро ЦК КПСС :D
Это по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться.
Igneus
 
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