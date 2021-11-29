uaprofi написав:и это происходит в Германии, у них там что, "проверенное" и "сертифицированное" недоступно простому немцу?
Так и США, якобы, из благих побуждений, а именно, чтобы не "влезать без очереди" в одну из самых масштабных программ по распространению вакцины и прививанию населения США, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла и другие руководители компании еще не получили прививку от COVID-19: https://ukranews.com/news/744762-glava- ... j-kompanii
Ещё один мелкий жулик прорезался? Дата публикации по ссылке:
«Если бы вы сказали, что всё это программа Фонда Гейтса по сокращению населения, это очень хорошо согласуется с этой гипотезой, верно? Первая волна заключалась в том, чтобы убить стариков от респираторной инфекции, вторая волна должна была взять выживших [стариков], нацелиться на молодых людей и стерилизовать их».
«Если вы заметили месседж в стране, в Соединенных Штатах, то теперь они даже не интересуются стариками. Они хотят детей. Они хотят детей, детей, детей, детей, детей! Они так сосредоточены на детях»,
Я думал это в Украине забили на стариков. Ан нет. В США тоже что-то подозревают. Или в Украине по указке США забили?
Ну-ну.
профессор Маккалоу является признанным авторитетом в области воспалительных заболеваний, болезней сердца, почек, в лечении диабета. ...... Доктор Маккалоу позже уточнил, что он лечил многих пациентов с этим заболеванием, писал о нем документы, сам болел этим заболеванием, а также видел смерть в своей собственной семье из-за COVID.
И каким боком этот профессор к лечению инфекционных заболеваний?
Я уж промолчу об источнике - ИА Красная Весна. Что-то Ромасик так заврался, что уже и прокалываться начал.
Решения «коронакабинета» в субботу очень напоминают то, что происходило на учениях: министры «распаковали» сценарий под кодовым названием «задушить распространение в зародыше». Эта стратегия включает среди прочего отслеживание телефонов людей, инфицированных новым вариантом вируса, быстрое закрытие неба и другие действия для мгновенного пресечения цепочек заражения. ....... Насколько учения на гипотетической «омеге» помогут правительству справиться с возможной вспышкой эпидемии из-за «омикрона», все мы узнаем в ближайшее время.˜
Наши антиваксы начнут пищать о панике и "какжетак? вакцинированный Израиль!" Но умные люди готовятся к войне заранее, а не когда "немцы под Москвой".
Если Вам во время экскурсии позволят побывать на трибуне Мавзолея, и Вы выложите в сетях об этом снимок, то это не значит, что Вы были избраны членом Политбюро ЦК КПСС Это по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться.