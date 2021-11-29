"Эксперты" говорили вам, что если вы согласитесь на локдауны, цензуру, маски и вакцины, то нормальная жизнь вернется. "Конспирологи" говорили, что Ковид не закончится никогда, и что правительства используют его для установления тоталитарного нового мирового порядка.
Вспомним последнюю вспышку оспы в Европе — Югославия, 1972 год. Косовский албанец-хаджи по имени Ибрагим Хоти вернулся из Мекки и привез оттуда привет из Средневековья — натуральную оспу. Албанец был в разные годы привит от оспы три раза. Почему так много? Потому что в его время знали, что прививка от оспы не дает никакой пожизненной защиты, и периодически его ревакцинировали. Ну и за месяц перед поездкой — Минздрав Югославии был в курсе того, что такое Ближний Восток — его привили в четвертый раз.
Очень похожая вспышка случилась в Москве 1959 года. Правда, была и разница — так сказать, национальный колорит, отличающий косовских албанцев от русских. Оспу в страну завез художник Алексей Кокорекин. И сделал это потому, что перед поездкой в Индию вместо того, чтобы привиться, «подкупил доктора, дал ему 100 рублей и получил фальшивую справку о вакцинации». Кокорекин — это иногда бывает с творческой интеллигенцией — держался с биологией на «вы» и считал, что от прививок падает потенция. Соответственно, в отличие от более образованного косовца, он не потемпературил пару дней, а полноценно умер.
Возникает вопрос: почему в 1959 году мы мгновенно подавили вспышку оспы десятком миллионов повторных прививок за две недели (примерно 0,7 миллиона в сутки), а в наши дни по всей России смогли ревакцинировать только 3,5 миллиона за четыре месяца? Ограниченно вменяемые взрослые люди вроде того же Кокорекина появились в России не вчера. Почему же 62 года назад их наличие не помешало остановить эпидемию всего на трех умерших, а сегодня мы получаем 900 тысяч погибших от Covid-19 в России и будем иметь еще много сотен тысяч в ближайшие месяцы? В чем ключевая разница между той и этой эпидемией?
Она в том, что в современной России до сих пор спрашивают людей, хотят они прививаться или нет. Пока так делают, победить эпидемию типа оспы или коронавируса невозможно. Если бы так делали в СССР, мы все еще болели бы оспой и сегодня — без вариантов.
Наши представления об уникальности нынешней эпидемии и о том, что она обязана когда-то закончиться, пока не находят подтверждения в истории. Самая тяжелая вирусная болезнь прошлого терзала мир тысячи лет — и никуда «не самоликвидировалась», а летальность ее линий не понижалась.
Наши идеи о том, что прививка от вирусной болезни должна защищать «раз и навсегда», без регулярных ревакцинаций, прямо противоречат историческому опыту борьбы с оспой. Оспу победили даже не вакцинацией — а именно массовой ревакцинацией, с темпом в сотни тысяч человек в сутки.
Современные государства в основном слишком мягки, чтобы им удалось повторить свой же опыт XX века и обеспечить массовую ревакцинацию. Поэтому SARS-CoV-2 будет постоянным спутником людей в большинстве стран. Борьба с ним обречена: нас возглавляют слишком мягкие люди, пригодные на что-то только в эпидемиологически мирное время.
Вообщем настроения пессимистичные.
Там еще про успехи Африки в борьбе с пандемией есть
Если Вам во время экскурсии позволят побывать на трибуне Мавзолея, и Вы выложите в сетях об этом снимок, то это не значит, что Вы были избраны членом Политбюро ЦК КПСС Это по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться.
1. Задайте себе несколько вопросов - когда была создана вакцина и получила разрешение на экстренное применение; - кто был в приоритетных группах для вакцинации; - сколько лет было в то время Бурле и относился ли он к приоритетным группам. Впрочем, на первую часть этого вопроса Вы сами отвечали - ему было 59 лет. На вторую часть помогу ответить - начинали вакцинацию с 80+, постепенно снижая пороговый возраст. Сопоставьте свои ответы с датами Ваших ссылок. Напомню - середина декабря 2020. После всего этого расскажете, правильно ли он поступил в декабре 2020.
2. Вы, вроде, юрист. И постоянно подчёркиваете это. Вот как юрист расскажите нам. Вы, предположим, назвали человека верблюдом и доказательств у Вас нет, при этом человек выложил фото, на котором видно, что он не верблюд. В этой ситуации он должен доказывать, что он не верблюд? Или, может быть, Вы должны предъявить доказательства своего утверждения, а если их нет, принести извинения?
P.s. Если не возражаете, ещё один вопрос. Предположим на минуту, что нет никаких доказательств эффективности вакцины. Но уж точно у uaprofi нет ни одного доказательства её неэффективности. При этом он регулярно называет её "жи жа". Пробел делает, вероятно, чтобы модераторы не обратили внимание. Т.е. он не аргументирует отрицание вакцины, а явно бьёт на подсознание читателя. Статьи УК за такие действия, по-видимому, не существует. В тюрьму его сажать по сегодняшним законам не за что. И штрафовать тоже. Но пожизненного бана на форуме, по Вашему мнению, он заслуживает?
Igneus написав:Это по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться.
профессор Маккалоу является признанным авторитетом в области воспалительных заболеваний, болезней сердца, почек, в лечении диабета. ...... Доктор Маккалоу позже уточнил, что он лечил многих пациентов с этим заболеванием, писал о нем документы, сам болел этим заболеванием, а также видел смерть в своей собственной семье из-за COVID.
И каким боком этот профессор к лечению инфекционных заболеваний?
есть смысл задуматься каким боком к лечению ковида семейные врачи.
Через три месяца деформация сердечной мышцы наблюдалось у 28% пациентов, а через год — уже у 58% обследуемых. В будущем это может привести к хронической сердечной недостаточности.
Ярославская уточнила, что была обследована группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их объединяли только перенесенная ковид-пневмония и желание участвовать в эксперименте. ......... По ее словам, осложнения на сердце являются одним из наиболее частых проявлений постковидного синдрома. Примерно у трети пациентов с COVID-19, по оценкам российских кардиологов, возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме.