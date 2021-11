Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133 Мені вже зробили щеплення 57% 76 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 133 Додано: Пон 29 лис, 2021 23:34 "Эксперты" говорили вам, что если вы согласитесь на локдауны, цензуру, маски и вакцины, то нормальная жизнь вернется.

"Конспирологи" говорили, что Ковид не закончится никогда, и что правительства используют его для установления тоталитарного нового мирового порядка.



Кому вы сейчас верите? uaprofi

Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.



Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%. А в твоей ? Бабушка сказала, что невозможно?Без введения ограничений (почти) только эрэфия смогла. Она свои 0.7% уже зарыла. На фоне 30% ужаленных.Без ограничений и вакцины уже был бы их 1%.

то рашка уже спасена?

от твоих воплей? или будешь еще носить? то рашка уже спасена?от твоих воплей? или будешь еще носить?

Твоя пытка Рашкой будет пока шмурдяк не отдашь.



пока-что это черновик, который не приняли и даже текст вроде еще не доступен



In the draft it is to be stated however that nobody can be brought forward compulsorily to the vaccination.



Никто не может быть принужден, но колись или плати... Кошелек или жизнь...





https://www.northernbeachesreview.com.a ... -mandates/

Almost 40,000 people have taken to the streets across Austria to protest COVID-19 measures and plans to make vaccination mandatory.



The largest of the demonstrations took place in Graz on Saturday.



Police said that up to 30,000 people marched through Austria's second-largest city chanting "Peace, freedom, no dictatorship."



Demonstrations also took place in St Poelten, Klagenfurt and Innsbruck. They were largely peaceful, although many people were reported for not wearing masks.



In the draft it is to be stated however that nobody can be brought forward compulsorily to the vaccination.







Никто не может быть принужден, но колись или плати... пока-что это черновик, который не принялиIn the draft it is to be stated however that nobody can be brought forward compulsorily to the vaccination.Никто не может быть принужден, но колись или плати...



у нас это посути внедренно 350*10 = 3500 грн/месяц

3500*4 мес = 14000грн.

ну Австрия же богатая страна, зарплаты как тут пишут там больше.

Значит там индульгенцию будут продавать по 3600 - но в евро.



методы разные. но цель одна - принудить неплатёжеспособное население к жи же.



вот нужно поехать например в Фастов - формально есть вябор 350+60грн забилет или ужалиться и только -60 грн.

Вот еще новость:

https://www.dw.com/ru/protestv-protiv-o ... a-59958966



Вполне возможно это страшилка, т.к. даже черновик еще не опубликовали.



Додано: Вів 30 лис, 2021 01:05 https://naked-science.ru/article/medici ... teisacurse



Вспомним последнюю вспышку оспы в Европе — Югославия, 1972 год. Косовский албанец-хаджи по имени Ибрагим Хоти вернулся из Мекки и привез оттуда привет из Средневековья — натуральную оспу. Албанец был в разные годы привит от оспы три раза. Почему так много? Потому что в его время знали, что прививка от оспы не дает никакой пожизненной защиты, и периодически его ревакцинировали. Ну и за месяц перед поездкой — Минздрав Югославии был в курсе того, что такое Ближний Восток — его привили в четвертый раз.



Очень похожая вспышка случилась в Москве 1959 года. Правда, была и разница — так сказать, национальный колорит, отличающий косовских албанцев от русских. Оспу в страну завез художник Алексей Кокорекин. И сделал это потому, что перед поездкой в Индию вместо того, чтобы привиться, «подкупил доктора, дал ему 100 рублей и получил фальшивую справку о вакцинации». Кокорекин — это иногда бывает с творческой интеллигенцией — держался с биологией на «вы» и считал, что от прививок падает потенция. Соответственно, в отличие от более образованного косовца, он не потемпературил пару дней, а полноценно умер.



Возникает вопрос: почему в 1959 году мы мгновенно подавили вспышку оспы десятком миллионов повторных прививок за две недели (примерно 0,7 миллиона в сутки), а в наши дни по всей России смогли ревакцинировать только 3,5 миллиона за четыре месяца? Ограниченно вменяемые взрослые люди вроде того же Кокорекина появились в России не вчера. Почему же 62 года назад их наличие не помешало остановить эпидемию всего на трех умерших, а сегодня мы получаем 900 тысяч погибших от Covid-19 в России и будем иметь еще много сотен тысяч в ближайшие месяцы? В чем ключевая разница между той и этой эпидемией?



Она в том, что в современной России до сих пор спрашивают людей, хотят они прививаться или нет. Пока так делают, победить эпидемию типа оспы или коронавируса невозможно. Если бы так делали в СССР, мы все еще болели бы оспой и сегодня — без вариантов.



Наши представления об уникальности нынешней эпидемии и о том, что она обязана когда-то закончиться, пока не находят подтверждения в истории. Самая тяжелая вирусная болезнь прошлого терзала мир тысячи лет — и никуда «не самоликвидировалась», а летальность ее линий не понижалась.



Наши идеи о том, что прививка от вирусной болезни должна защищать «раз и навсегда», без регулярных ревакцинаций, прямо противоречат историческому опыту борьбы с оспой. Оспу победили даже не вакцинацией — а именно массовой ревакцинацией, с темпом в сотни тысяч человек в сутки.



Современные государства в основном слишком мягки, чтобы им удалось повторить свой же опыт XX века и обеспечить массовую ревакцинацию. Поэтому SARS-CoV-2 будет постоянным спутником людей в большинстве стран. Борьба с ним обречена: нас возглавляют слишком мягкие люди, пригодные на что-то только в эпидемиологически мирное время.





Вообщем настроения пессимистичные.



Если Вам во время экскурсии позволят побывать на трибуне Мавзолея, и Вы выложите в сетях об этом снимок, то это не значит, что Вы были избраны членом Политбюро ЦК КПСС

Это по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться. Если Вам во время экскурсии позволят побывать на трибуне Мавзолея, и Вы выложите в сетях об этом снимок, то это не значит, что Вы были избраны членом Политбюро ЦК КПССЭто по поводу фотографии, поскольку ранее Бурла заявил, что у него хорошее состояние здоровья. И этот факт свидетельствует о том, что в этом случае не только ему, но и другим можно не вакцинироваться.

1. Задайте себе несколько вопросов

- когда была создана вакцина и получила разрешение на экстренное применение;

- кто был в приоритетных группах для вакцинации;

- сколько лет было в то время Бурле и относился ли он к приоритетным группам. Впрочем, на первую часть этого вопроса Вы сами отвечали - ему было 59 лет. На вторую часть помогу ответить - начинали вакцинацию с 80+, постепенно снижая пороговый возраст.

Сопоставьте свои ответы с датами Ваших ссылок. Напомню - середина декабря 2020.

После всего этого расскажете, правильно ли он поступил в декабре 2020 .



2. Вы, вроде, юрист. И постоянно подчёркиваете это.

Вот как юрист расскажите нам.

Вы, предположим, назвали человека верблюдом и доказательств у Вас нет, при этом человек выложил фото, на котором видно, что он не верблюд.

В этой ситуации он должен доказывать, что он не верблюд?

Или, может быть, Вы должны предъявить доказательства своего утверждения, а если их нет, принести извинения?



P.s. Если не возражаете, ещё один вопрос.

Предположим на минуту, что нет никаких доказательств эффективности вакцины.

Но уж точно у uaprofi нет ни одного доказательства её неэффективности. При этом он регулярно называет её "жи жа". Пробел делает, вероятно, чтобы модераторы не обратили внимание. Т.е. он не аргументирует отрицание вакцины, а явно бьёт на подсознание читателя.

Додано: Вів 30 лис, 2021 01:41 ЛАД написав: профессор Маккалоу является признанным авторитетом в области воспалительных заболеваний, болезней сердца, почек, в лечении диабета.

......

Доктор Маккалоу позже уточнил, что он лечил многих пациентов с этим заболеванием, писал о нем документы, сам болел этим заболеванием, а также видел смерть в своей собственной семье из-за COVID.

И каким боком этот профессор к лечению инфекционных заболеваний?

И каким боком этот профессор к лечению инфекционных заболеваний?

Додано: Вів 30 лис, 2021 01:51 Через три месяца деформация сердечной мышцы наблюдалось у 28% пациентов, а через год — уже у 58% обследуемых. В будущем это может привести к хронической сердечной недостаточности.



Ярославская уточнила, что была обследована группа из 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний. Их объединяли только перенесенная ковид-пневмония и желание участвовать в эксперименте.

.........

По ее словам, осложнения на сердце являются одним из наиболее частых проявлений постковидного синдрома. Примерно у трети пациентов с COVID-19, по оценкам российских кардиологов, возникают проблемы с сердцем — даже у перенесших болезнь в легкой форме.

