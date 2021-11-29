согласно обычно весьма точному регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, к концу ноября 69% жителей Германии одобряли обязательную вакцинацию и 29% были против. А ведь всего несколько месяцев назад, в июле, соотношение было прямо противоположным: за всеобщую вакцинацию были всего 33%, а 64% высказывались против. ............ Еще более решительно жители Германии поддерживают "особо строгие ограничения для непривитых": 76% считают такие меры правильными. А целых 83% одобряют применение "правила 3G" на рабочих местах, когда в офисы или цеха пускают только привитых, переболевших или тех, кто ежедневно предъявляет отрицательный экспресс-тест (которые теперь вновь делают бесплатно).
В свою очередь, репрезентативный опрос газеты Bild дал такой результат: 73% жителей страны исходят из того, что до конца года будет объявлен новый общенациональный локдаун, 57% даже желают такой меры, 55% считают, что правительство слишком много внимания уделяет интересам непривитых. Отметим также, что за обязательную вакцинацию от коронавируса всех взрослых все активнее выступают различные предпринимательские объединения, профсоюзы, организации врачей, благотворительные общества. ........ На фоне таких настроений в ФРГ с середины ноября стало быстро нарастать число прививок, так что в отдельные дни укол получали по 700-850 тысяч человек в сутки. Правда, в подавляющем большинстве случаев это ревакцинация, которая набирает скорость просто стремительно: третью, бустерную дозу получили к 29 ноября уже 9,2 млн человек.
Иными словами, сейчас особенно активно прививаются наиболее пожилые немцы, первыми получавшими в начале года тогда еще дефицитные вакцины и сейчас укрепляющие свой несколько ослабевший с тех пор иммунный ответ. Это не поможет кардинально увеличить долю полностью привитых в ФРГ, которая составляет сейчас 79,1% жителей старше 18 лет (68,4% всего населения включая детей). Но это дополнительно защитит наиболее уязвимых, поскольку от коронавируса по-прежнему чаще всего умирают в возрастной группе 80+.