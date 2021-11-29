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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133
Мені вже зробили щеплення
57%
76
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
8%
10
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 02:16

согласно обычно весьма точному регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, к концу ноября 69% жителей Германии одобряли обязательную вакцинацию и 29% были против. А ведь всего несколько месяцев назад, в июле, соотношение было прямо противоположным: за всеобщую вакцинацию были всего 33%, а 64% высказывались против.
............
Еще более решительно жители Германии поддерживают "особо строгие ограничения для непривитых": 76% считают такие меры правильными. А целых 83% одобряют применение "правила 3G" на рабочих местах, когда в офисы или цеха пускают только привитых, переболевших или тех, кто ежедневно предъявляет отрицательный экспресс-тест (которые теперь вновь делают бесплатно).

В свою очередь, репрезентативный опрос газеты Bild дал такой результат: 73% жителей страны исходят из того, что до конца года будет объявлен новый общенациональный локдаун, 57% даже желают такой меры, 55% считают, что правительство слишком много внимания уделяет интересам непривитых. Отметим также, что за обязательную вакцинацию от коронавируса всех взрослых все активнее выступают различные предпринимательские объединения, профсоюзы, организации врачей, благотворительные общества.
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На фоне таких настроений в ФРГ с середины ноября стало быстро нарастать число прививок, так что в отдельные дни укол получали по 700-850 тысяч человек в сутки. Правда, в подавляющем большинстве случаев это ревакцинация, которая набирает скорость просто стремительно: третью, бустерную дозу получили к 29 ноября уже 9,2 млн человек.

Иными словами, сейчас особенно активно прививаются наиболее пожилые немцы, первыми получавшими в начале года тогда еще дефицитные вакцины и сейчас укрепляющие свой несколько ослабевший с тех пор иммунный ответ. Это не поможет кардинально увеличить долю полностью привитых в ФРГ, которая составляет сейчас 79,1% жителей старше 18 лет (68,4% всего населения включая детей). Но это дополнительно защитит наиболее уязвимых, поскольку от коронавируса по-прежнему чаще всего умирают в возрастной группе 80+.

https://www.dw.com/ru/spaset-li-objazatelnaja-vakcinacija-germaniju-ot-novogo-lokdauna/a-59970419
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