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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4520452145224523 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 133 Мені вже зробили щеплення 57% 76 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 13 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 19% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 8% 10 Всього голосів : 133 Додано: Вів 30 лис, 2021 02:16 согласно обычно весьма точному регулярному социологическому исследованию второго канала немецкого телевидения ZDF Politbarometer, к концу ноября 69% жителей Германии одобряли обязательную вакцинацию и 29% были против. А ведь всего несколько месяцев назад, в июле, соотношение было прямо противоположным: за всеобщую вакцинацию были всего 33%, а 64% высказывались против.

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Еще более решительно жители Германии поддерживают "особо строгие ограничения для непривитых": 76% считают такие меры правильными. А целых 83% одобряют применение "правила 3G" на рабочих местах, когда в офисы или цеха пускают только привитых, переболевших или тех, кто ежедневно предъявляет отрицательный экспресс-тест (которые теперь вновь делают бесплатно).



В свою очередь, репрезентативный опрос газеты Bild дал такой результат: 73% жителей страны исходят из того, что до конца года будет объявлен новый общенациональный локдаун, 57% даже желают такой меры, 55% считают, что правительство слишком много внимания уделяет интересам непривитых. Отметим также, что за обязательную вакцинацию от коронавируса всех взрослых все активнее выступают различные предпринимательские объединения, профсоюзы, организации врачей, благотворительные общества.

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На фоне таких настроений в ФРГ с середины ноября стало быстро нарастать число прививок, так что в отдельные дни укол получали по 700-850 тысяч человек в сутки. Правда, в подавляющем большинстве случаев это ревакцинация, которая набирает скорость просто стремительно: третью, бустерную дозу получили к 29 ноября уже 9,2 млн человек.



Иными словами, сейчас особенно активно прививаются наиболее пожилые немцы, первыми получавшими в начале года тогда еще дефицитные вакцины и сейчас укрепляющие свой несколько ослабевший с тех пор иммунный ответ. Это не поможет кардинально увеличить долю полностью привитых в ФРГ, которая составляет сейчас 79,1% жителей старше 18 лет (68,4% всего населения включая детей). Но это дополнительно защитит наиболее уязвимых, поскольку от коронавируса по-прежнему чаще всего умирают в возрастной группе 80+.

https://www.dw.com/ru/spaset-li-objazatelnaja-vakcinacija-germaniju-ot-novogo-lokdauna/a-59970419 ЛАД 2 Повідомлень: 20863 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4972 раз. Подякували: 4600 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4520452145224523 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7888 14212273

kluychkooleg Пон 29 лис, 2021 19:13