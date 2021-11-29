Додано: Вів 30 лис, 2021 14:55

Ромасик написав: откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть. откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.

Вы просто не понимаете, это просто очень сильная забота о здоровье людей, государства просто очень хотят помочь и спасти людей. Так сильно хотят помочь, что прямо из штанов выпрыгивают..., экономике наносится ущерб в размере 1,4 триллиона долларов (). Однако курильщики никого не волнуют, никто не вводит сертификаты и куриные коды для некурящих, в результате некурящие вынуждены дышать той-же дрянью.Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса ().