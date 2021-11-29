Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.
Вы просто не понимаете, это просто очень сильная забота о здоровье людей, государства просто очень хотят помочь и спасти людей. Так сильно хотят помочь, что прямо из штанов выпрыгивают...
От курения ежегодно умирает более 8 миллионов человек, экономике наносится ущерб в размере 1,4 триллиона долларов (источник). Однако курильщики никого не волнуют, никто не вводит сертификаты и куриные коды для некурящих, в результате некурящие вынуждены дышать той-же дрянью.
Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса (источник).
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 30 лис, 2021 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.
Всі носять маски, і вакси, і антивакси. Ідейно-упороті антивакси навіть маски не носять, особливо коли під шафе. То хто кого заражає?
Не совсем так. Если мы хотим реально остановить распространение вируса, то нужно тестировать Всех привитых при посещении ТРЦ, кино, ресторанов, спортзалов.. туда антиваксам дорога закрыта..
maza5 написав:... По поводу того, как новый штамм реагирует на вакцины, известно, что иммунитет, приобретенный в результате болезни, сильнее, чем "вакцинный". https://www.9tv.co.il/item/36907
Как это из приведенной ссылки следует??? А вот что там явно говорится:
но прививки все равно хорошо защищают от тяжелого течения заболевания и смерти.
-- снова зрада не удалась?
Причем зрада. Нужно остановить распространение вируса!! Ибо сегодня Омикрон, завтра Омикрон2 и тд. Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.
А тот же Майкл Хоутон -- он ничего подобного почему-то не повторяет... Как и Харви Олтер.
Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.
... От курения ежегодно умирает более 8 миллионов человек, экономике наносится ущерб в размере 1,4 триллиона долларов (источник). Однако курильщики никого не волнуют, никто не вводит сертификаты и куриные коды для некурящих, в результате некурящие вынуждены дышать той-же дрянью. ...
Кхм... эксперт амвросий пропустил запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах?
maza5 написав: Не совсем так. Если мы хотим реально остановить распространение вируса, то нужно тестировать Всех привитых при посещении ТРЦ, кино, ресторанов, спортзалов.. туда антиваксам дорога закрыта..
кто же ее закрыл?
Если ты не протестирован (ПЦР или антиген), то не пройдешь! P.S. В Германии могут повсеместно ввести правило 2G+ Министр здравоохранения Йенс Шпан считает, что нового локдауна можно еще избежать, введя повсеместно “2g+” ‒ т.е. открыть общественные места только для привитых и переболевших, но обязать их дополнительно сдавать тест на ковид. А также носить маски. Похожие правила действуют в Берлине с этих выходных: для того, чтобы попасть, например, в парикмахерскую, фитнас-клуб, ресторан или клуб, вам может потребовтаься негативный тест на ковид ‒ а не только прививочный сертификат или код переболевшего