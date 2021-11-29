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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:55

  Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.


Вы просто не понимаете, это просто очень сильная забота о здоровье людей, государства просто очень хотят помочь и спасти людей. Так сильно хотят помочь, что прямо из штанов выпрыгивают...

От курения ежегодно умирает более 8 миллионов человек, экономике наносится ущерб в размере 1,4 триллиона долларов (источник). Однако курильщики никого не волнуют, никто не вводит сертификаты и куриные коды для некурящих, в результате некурящие вынуждены дышать той-же дрянью.

Официально в период с января по декабрь 2020 года было зарегистрировано примерно 1,8 млн случаев смерти от коронавируса (источник).
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 30 лис, 2021 14:58, всього редагувалось 3 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:55

  maza5 написав:Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.
https://thenewamerican.com/french-nobel ... ject-jabs/
https://centre1.com/world/nobelevskij-l ... a-oshibka/

Колорадський жук мрійливо чухає черевце - невже і мене колись перестануть труїти, адже кожна нова отрута швидко перестає діяти? :D
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 14:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:да, как-то тему масок подзабыли. Они до сих пор защищают ваксов

Вони всіх захищають, навіть антиваксів. Звикли до масок, звикнуть і до регулярних заштриків. Якщо ведмедя можна навчити їздити на лісапеті, то і антивакса до вакцини теж можна. Дурна справа не хитра. :)
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:00

  _hunter написав:
  justit написав:


Потрясающе!

Странно, что есть люди, кто о таком даже заботится, когда мир от пандемии страдает.

Претензия из разряда "а в Африке дети голодают": "заботятся" об этом те люди, которые на страдания мира от пандемии вообще никак повлиять не могут...


Какие претензии?
К кому?
Эй, Заяц!! ККончай!!! :D
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:06

  maza5 написав:
  lapay написав:
  Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.

Всі носять маски, і вакси, і антивакси. Ідейно-упороті антивакси навіть маски не носять, особливо коли під шафе. То хто кого заражає?

Не совсем так. Если мы хотим реально остановить распространение вируса, то нужно тестировать Всех привитых при посещении ТРЦ, кино, ресторанов, спортзалов.. туда антиваксам дорога закрыта..

кто же ее закрыл?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:12

  maza5 написав:
  _hunter написав:
  maza5 написав:...
По поводу того, как новый штамм реагирует на вакцины, известно, что иммунитет, приобретенный в результате болезни, сильнее, чем "вакцинный".
https://www.9tv.co.il/item/36907

Как это из приведенной ссылки следует???
А вот что там явно говорится:
но прививки все равно хорошо защищают от тяжелого течения заболевания и смерти.

-- снова зрада не удалась? :lol:

Причем зрада. Нужно остановить распространение вируса!!
Ибо сегодня Омикрон, завтра Омикрон2 и тд.
Лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье объясняет появление новых штаммов коронавируса и рост смертности следствием вакцинации от Covid-19. «Вакцины не останавливают вирус, они «питают» его», – не устает повторять он.

А тот же Майкл Хоутон -- он ничего подобного почему-то не повторяет... Как и Харви Олтер.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:15

  justit написав:
  _hunter написав:
  justit написав:
Потрясающе!

Странно, что есть люди, кто о таком даже заботится, когда мир от пандемии страдает.

Претензия из разряда "а в Африке дети голодают": "заботятся" об этом те люди, которые на страдания мира от пандемии вообще никак повлиять не могут...


Какие претензии?
К кому?
...

А что это было? -- но если не нравится слово "претензия" -- пусть будет "сентенция".

К кому? -- понятия не имею: это у justit нужно спрашивать -- к кому он обращался...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20

  Цитрин написав:
  Ромасик написав:откуда така турбота об антиваксах? топлы ваксов, испытывающих экспериментальный препарат, бегают везде бесконтрольно, заражая всё вокруг, и заставляют стариков либо стать такими же заразными либо умереть.

...
От курения ежегодно умирает более 8 миллионов человек, экономике наносится ущерб в размере 1,4 триллиона долларов (источник). Однако курильщики никого не волнуют, никто не вводит сертификаты и куриные коды для некурящих, в результате некурящие вынуждены дышать той-же дрянью.
...

Кхм... эксперт амвросий пропустил запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах? :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:23

Ромасик не отдает долги , бабушкина черешня)))

  Ромасик написав:в пределах первой строчки

Это не ново. Шора..до 50% не видишь.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:32

  Ромасик написав:
  maza5 написав: Не совсем так. Если мы хотим реально остановить распространение вируса, то нужно тестировать Всех привитых при посещении ТРЦ, кино, ресторанов, спортзалов.. туда антиваксам дорога закрыта..

кто же ее закрыл?

Если ты не протестирован (ПЦР или антиген), то не пройдешь!
P.S.
В Германии могут повсеместно ввести правило 2G+
Министр здравоохранения Йенс Шпан считает, что нового локдауна можно еще избежать, введя повсеместно “2g+” ‒ т.е. открыть общественные места только для привитых и переболевших, но обязать их дополнительно сдавать тест на ковид. А также носить маски.
Похожие правила действуют в Берлине с этих выходных: для того, чтобы попасть, например, в парикмахерскую, фитнас-клуб, ресторан или клуб, вам может потребовтаься негативный тест на ковид ‒ а не только прививочный сертификат или код переболевшего

https://ostwest.tv/news/v-germanii-mogu ... ravilo-2g/
и это правильный подход, что бы остановить передачу и распространение вируса.
Найдите где здесь антивакс и вакс )

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Востаннє редагувалось maza5 в Вів 30 лис, 2021 15:57, всього редагувалось 3 разів.
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