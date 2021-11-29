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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4529453045314532>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 135
Мені вже зробили щеплення
57%
77
Не можу за станом здоров'я
1%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
13
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
19%
26
Найближчим часом планую вакцинацію
1%
2
Ще в роздумах
7%
10
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:36

  _hunter написав:Кхм... эксперт амвросий


Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?

  _hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах? :shock:


мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.

Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.

А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:48

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Кхм... эксперт амвросий


Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?

  _hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах? :shock:


мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.

Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.

А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.

Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?..

Есть исследования что _от запаха_ сигаретного дыма умирают люди -- в заметных количествах? :roll:

Лукавство: на курильщиков наложены экономические санкции.

Тут есть _маааленькое_ отличие от коронавируса: от сигарет умирают _только_ те, кто этого хочет (сами курильщики). От короны умирают в том числе и те, кто "не хочет".

>>> вот ответ государства на эту проблему
Снова лукавство: про запреты я уже говорил. А большего, увы, государства на сегодня сделать не могут: Сухой закон 20-х это наглядно показал.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:51

  Ромасик написав:
  _hunter написав:BTW: "отрицательная эффективность вакцин" -- это как :?: :shock:

это когда в Британии ваксы болеют в 2 раза чаще, чем неваксы.
Зображення

а почему вы не показали следующие две картинки с графиками, где показано, что количество госпитализаций на одном графике и количество смертей на другом графике в разы больше у не вакцинированных. В моей возрастной группе смертность больше в 6 раз у не вакцинированных.
Вы это делаете целенаправленно или просто не дочитали до конца? :|

Тут смертность:

Зображення
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский в Вів 30 лис, 2021 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вот график по госпитализации

Зображення
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:00

  Вадим Жураковский написав:Вы это делаете целенаправленно или просто не дочитали до конца? :|

Недавно выяснили, что у Ромки сильно загрублено зрение. Он видит далеко не все, что видят все нормальные люди. :mrgreen:
"Тут вижу, а тут не вижу". Особенно когда что-то проспорит, сразу перестает видеть.
:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 30 лис, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:00

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Кхм... эксперт амвросий


Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?

  _hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах? :shock:


мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.

Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.

А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.
штовы штовы борьба с курением нарушит права курильщиков!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Просто вакцинированных зейчас на Западе раза в три больше невакцинированных. Минимум 70%. Это раз. Вакцинированные становятся безбашенными и имеют много коммуникаций. Знаю некоторых, у которых уже была корона два раза. 30-летние. Живу не в Украине.
Со следующего года, мне кажется, что страховые компании будут требовать вакцинации обязательной, иначе плати сам за ИТ.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:03

  Цитрин написав:
А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.

В какой стране?
И сколько умирает от курения?
Какие доказательства, что та (вы принесете ж?) цифра именно от курения?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:08

  Hotab написав:
  Вадим Жураковский написав:Вы это делаете целенаправленно или просто не дочитали до конца? :|

Недавно выяснили, что у Ромки сильно загрублено зрение. Он видит далеко не все, что видят все нормальные люди. :mrgreen:
"Тут вижу, а тут не вижу". Особенно когда что-то проспорит, сразу перестает видеть.
:lol:

в конце концов, можно было бы просто прочитать вывод в заключении статьи:

... По оценкам 127 500 смертей и 24 144 000 инфекций были предотвращены в результате COVID-19 программа вакцинации
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:14

  _hunter написав:переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин"


Вы чтото путаете. Никто ничего не переименовывал.

  _hunter написав:Есть исследования что _от запаха_ сигаретного дыма умирают люди -- в заметных количествах? :roll:


Конечно есть:
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 600 тысяч человек во всем мире ежегодно умирают от последствий пассивного курения, в том числе 3300 - в ФРГ, сообщает в своем последнем издании авторитетный международный медицинский журнал Lancet.

Из общего числа жертв 165 тысяч составляют дети. Их положение особенно тревожно в развивающихся странах. В целом же 40 процентов всех детей в мире и почти треть взрослых подвержены вредному влиянию табачного дыма. Большинство жертв пассивного курения (380 тыс.) умирают от болезней сердца, 165 тыс. - от заболеваний нижних дыхательных путей, 37 тыс. - от астмы и почти 21,5 тыс. - от рака легких. Эти данные основаны на исследовании ВОЗ, которое проводилось в 192 странах в 2004 году.


  _hunter написав:Лукавство: на курильщиков наложены экономические санкции.


Курильщики - это вообщето жертвы. А какие санкции наложены на производителей курева, которые травят людей? :wink:

  _hunter написав:Тут есть _маааленькое_ отличие от коронавируса: от сигарет умирают _только_ те, кто этого хочет (сами курильщики).


Нет. От сигарет умирают не только курильщики, но и те кто не курит, но вынужден находиться с курильщиками в одном помещении (магазины, работа и т.д.). См. выше.


  _hunter написав:Снова лукавство: про запреты я уже говорил.


Где Вы видите запреты и санкции против производителей сигарет? Можете дать ссылку на новость?
Цитрин
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