Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?
_hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах?
мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.
Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.
А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.
Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?
_hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах?
мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.
Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.
А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.
Вроде переименование учетки "амвросий" в учетку "Цитрин" -- не секрет?..
Есть исследования что _от запаха_ сигаретного дыма умирают люди -- в заметных количествах?
Лукавство: на курильщиков наложены экономические санкции.
Тут есть _маааленькое_ отличие от коронавируса: от сигарет умирают _только_ те, кто этого хочет (сами курильщики). От короны умирают в том числе и те, кто "не хочет".
>>> вот ответ государства на эту проблему Снова лукавство: про запреты я уже говорил. А большего, увы, государства на сегодня сделать не могут: Сухой закон 20-х это наглядно показал.
_hunter написав:BTW: "отрицательная эффективность вакцин" -- это как
это когда в Британии ваксы болеют в 2 раза чаще, чем неваксы.
а почему вы не показали следующие две картинки с графиками, где показано, что количество госпитализаций на одном графике и количество смертей на другом графике в разы больше у не вакцинированных. В моей возрастной группе смертность больше в 6 раз у не вакцинированных. Вы это делаете целенаправленно или просто не дочитали до конца?
Тут смертность:
Востаннє редагувалось Вадим Жураковский в Вів 30 лис, 2021 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?
_hunter написав:запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах?
мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.
Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.
А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.
штовы штовы борьба с курением нарушит права курильщиков!
Просто вакцинированных зейчас на Западе раза в три больше невакцинированных. Минимум 70%. Это раз. Вакцинированные становятся безбашенными и имеют много коммуникаций. Знаю некоторых, у которых уже была корона два раза. 30-летние. Живу не в Украине. Со следующего года, мне кажется, что страховые компании будут требовать вакцинации обязательной, иначе плати сам за ИТ.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 600 тысяч человек во всем мире ежегодно умирают от последствий пассивного курения, в том числе 3300 - в ФРГ, сообщает в своем последнем издании авторитетный международный медицинский журнал Lancet.
Из общего числа жертв 165 тысяч составляют дети. Их положение особенно тревожно в развивающихся странах. В целом же 40 процентов всех детей в мире и почти треть взрослых подвержены вредному влиянию табачного дыма. Большинство жертв пассивного курения (380 тыс.) умирают от болезней сердца, 165 тыс. - от заболеваний нижних дыхательных путей, 37 тыс. - от астмы и почти 21,5 тыс. - от рака легких. Эти данные основаны на исследовании ВОЗ, которое проводилось в 192 странах в 2004 году.
_hunter написав:Лукавство: на курильщиков наложены экономические санкции.
Курильщики - это вообщето жертвы. А какие санкции наложены на производителей курева, которые травят людей?
_hunter написав:Тут есть _маааленькое_ отличие от коронавируса: от сигарет умирают _только_ те, кто этого хочет (сами курильщики).
Нет. От сигарет умирают не только курильщики, но и те кто не курит, но вынужден находиться с курильщиками в одном помещении (магазины, работа и т.д.). См. выше.
_hunter написав:Снова лукавство: про запреты я уже говорил.
Где Вы видите запреты и санкции против производителей сигарет? Можете дать ссылку на новость?