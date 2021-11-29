Додано: Вів 30 лис, 2021 15:36

_hunter написав: Кхм... эксперт амвросий Кхм... эксперт амвросий

_hunter написав: запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах? запрет на курение сначала в самолетах/поездах/... -- лет эдак с 20 назад, а потом и запреты на курение в публичных местах во всех странах?

Что значит сие заклинание "амвросий", которое Вы постоянно употребляете в ответах? Это какая-то магия чтобы звучало убедительнее?мне от этого запрета ни холодно, ни жарко. Точно также приходится дышать выхлопами курильщиков как на улице, так и в магазинах, т.к. от курильщиков дымом несет не только во время курения, но и после курения, и от такого пассивного курения тоже умирают люди.Но чтото не вижу чтобы государства бросали все ресурсы на борьбу с курением. Сигареты продаются на каждом углу - курите "на здоровье", вот ответ государства на эту проблему.А ведь от курения каждый год умирает в 4 раза больше, чем от коронавируса.